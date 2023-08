Souhrn

Preemptivně antimykotickou léčbu zahajujeme až, pokud možnou infekci podporují vedle klinického obrazu také nálezy laboratorních (sérologické stanovení aspergilových antigenů) a zobrazovacích vyšetření (CT). Předností preemptivního přístupu je to, že léčbu zahajujeme až při objektivních známkách „pravděpodobné“ invazívní mykotické infekce, snižujeme tak riziko zbytečné léčby. Podmínkou preemptivního přístupu je dostupnost moderních diagnostických metod.

Summary

Haber, J., Ráčil, Z., Drgoňa, L. Preemptive antifungal therapy of febrile neutropenia in patients with hematologic malignancies – change of the current strategy for treatment of invasive fungal diseases?.

Empirical therapy is still the standard treatment approach in neutropenic patients with hematological malignancy who have persistent or recurrent fever. Preemptive treatment approach is based on the imaging (hrCT), and/or serological (galactomannan antigen) results suggesting fungal disease. So the virtue of preemptive therapy is that it is based on objective markers of probable” invasive infection. The condition of this approach is the availability of such modern diagnostic means. In this article we discuss the differences between empiric, “clinically driven“, and preemptive, “diagnostic driven“ philosophy based on clinical trials.

Podle stále platných doporučených postupů IDSA (Infectious Disease Society of America)(1) je empirická antimykotická terapie suspektního invazívního mykotického onemocnění standardním léčebným postupem u neutropenických nemocných s hematologickou malignitou, u nichž přetrvává horečka i přes adekvátní léčbu širokospektrými antibiotiky. Empiricky je antimykotiky v současné době léčeno 50–70 % neutropenických nemocných s horečkou, z nichž pouze 5–15 % má pravděpodobně invazívní mykózu, a tak je značné procento léčeno zbytečně („overtreated“).(2) Jedním z možných způsobů, jak zabránit „zbytečné léčbě“, je nahradit empirický přístup preemptivním. V odborné literatuře jsou v tomto smyslu užívána další synonyma, vedle preemptivní (preemptive) také léčba založená na diagnostice (diagnostic driven), na rozdíl od empirické léčby, která se řídí klinickým stavem (clinically driven).

Diagnóza invazívního mykotického onemocnění (IFD – Invasive Fungal Disease) je založena na definovaných kritériích vycházejících z výsledků vyšetření klinického, radiologického, mykologického včetně sérologického a dalších.(3, 4) Podle výsledků je pak diagnóza definována jako 1. diagnóza „jistá“, opřená o histologický nebo kultivační průkaz patogenu, 2. diagnóza „pravděpodobná“ založená na radiologických, sérologických (antigeny) a dalších nálezech, ale bez přímého průkazu agens, 3. diagnóza „možná“, založená na klinických projevech u pacienta predisponovaného k IFD. O empirické léčbě mluvíme, je-li diagnóza invazívní mykózy „možná“, o preemptivní léčbě při diagnóze „pravděpodobné“.

Význam a limity empirické antimykotické léčby

Empirická léčba antimykotiky je u febrilního neutropenického pacienta zahájena na základě klinické rozvahy o „možné“ mykotické etiologii horečky, avšak bez přesvědčivých dokladů o charakteru infekce. Podstatou zahájení (a současnou definicí) empirické léčby je tak horečka, jejíž příčinu neznáme a která i přes léčbu antibiotiky trvá 3 až 7 dní.(5, 6) Empirické přidání antimykotika do již stávající palety antibiotik bylo zahájeno počátkem 80. let 20. století a vedlo ke snížení počtu invazívních mykóz a ke snížení mortality.(7, 8) Empirická léčba byla odrazem období, kdy nebyly k dispozici dostatečné diagnostické možnosti a vysoké procento mykóz se potvrdilo až v sekčním materiálu.(9) Významným faktorem podporujícím dnes filosofii empirické léčby je fakt, že při pozdním zahájení antimykotické terapie se zvyšuje riziko mortality.(10–13) Cílem empirické intervence je tak získat kontrolu nad teprve rozvíjející se možnou (!) mykotickou infekcí.

Východiska preemptivní léčby – výhody a limity

Preemptivně antimykotickou léčbu zahajujeme u predisponovaných nemocných, u nichž klinické projevy a zejména nálezy laboratorních a zobrazovacích vyšetření vzbuzují naléhavé podezření na invazívní mykotické onemocnění. Kritéria pro preemptivní přístup dosud nebyla jasně definována.(6) Podstata však spočívá v zahájení terapie až na základě výsledků moderních diagnostických vyšetření, mezi něž patří zejména CT (výpočetní tomografie), dnes již obvykle helikální multidetektorové CT,(14–17) vyšetření komponent buněčné stěny hub ve vzorcích séra, event. i z BAL (bronchoalveolární laváže)(18–21) nebo likvoru,(22–25) metody molekulární biologie(26–28) a další. Předností tohoto postupu je tak skutečnost, že léčbu zahajujeme až při objektivních známkách „pravděpodobné“ mykotické infekce(29–31) a určitou podmínkou je časné získání těchto výsledků, obvykle do 24 hodin. Podrobně se možnostem laboratorní diagnostiky v tomto čísle věnují Kocmanová et al. (Invazívní infekce způsobené vláknitými houbami a jejich mikrobiologická diagnostika), Mallátová et al. (Laboratorní diagnostika invazívní kandidózy) a Hrnčířová et al. (PCR vyšetření tekutiny z BAL pro detekci IFD).

Myšlenka preemptivního přístupu v antimykotické léčbě vychází z kritického zhodnocení dosavadního empirického přístupu, při kterém je v definici hlavním kritériem pro zahájení léčby přetrvávající horečka(2) a tento fakt již dnes neobstojí. Preemptivní postup je podporován dostupností moderní diagnostiky,(29) vychází ze zhodnocení rizikovosti pacienta a respektuje i změněnou epidemiologickou situaci s poklesem jednak celkové incidence mykóz na méně než 5 % u hematologických nemocných(32) a změnu dominantního agens (převaha aspergilů proti kandidám),(32, 33) takže stále více platí, že často léčíme „nefungální“ horečku a léčba je tak zbytečná a drahá. Z hlediska vysoce rizikových nemocných s hematologickou malignitou (akutní leukémie, alogenní SCT/ transplantace kmenových buněk krvetvorby) je hlavním problémem aspergilová infekce, kandidózy jsou v hematoonkologii jen minoritním agens způsobujícím závažné infekce.

Některé klinické studie preemptivní léčby potvrzují, že při kvalitním diagnostickém zázemí s rychlým dosažením výsledků, při velmi pečlivém klinickém sledování rizikových pacientů je možné empirický přístup nahradit preemptivním.(34) Ten je racionálnější a celkově se sníží počet léčených nemocných, neboť zahájení léčby je v současné době založeno na objektivních datech(34) a vybraných klinických situacích a není spojeno s vyšším rizikem úmrtí.(6) Nedostatkem preemptivního přístupu v současné strategii profylaxe a léčby IFD, který může znamenat riziko pro pacienta, je stále nedokonalá diagnostika.(30) Chybí rutinní nástroje k zachycení infekce zygomycetami, které se aktuálně stávají hrozbou transplantačních center,(35, 36) není definitivně zhodnocen význam sérologického vyšetření (zejména galaktomananu, GM) u nemocných bez neutropenie,(37) je patrné zklamání z nejednoznačného přínosu sérologické diagnostiky kandidózy (manan, antimanan), včetně stále vysokého procenta falešně negativních hemokultur při screeningu kandidémie. Sérologická diagnostika aspergilózy (GM) může selhat také při protiaspergilové profylaxi, takže implementace preemptivního přístupu by pravděpodobně vyžadovala celkovou změnu dosavadní strategie léčby invazívních mykóz u imunoalterovaných nemocných, včetně přehodnocení profylaxe.

Studie podporující preemptivní přístup

Zásadní studie, která objektivně potvrdila přínos preemptivního postupu, byla studie Maertense u invazívní aspergilózy (IA).(34) V otevřené nekomparativní studii bylo celkem 88 nemocných ( > 90 % hemoblastózy + alloSCT) se 117 epizodami febrilní neutropenie. V antimykotické profylaxi použit flukonazol. Preemptivní strategie řízená výsledky diagnostických vyšetření (diagnostic driven) byla založena zásadně na pozitivitě dvou následných vzorků aspergilového antigenu GM v séru (index pozitivity GM ? 0,5), kontrolovaného 3krát týdně. V tomto případě – pravděpodobné diagnózy IA – byla zahájena preemptivní léčba liposomálním amfotericinem B (L-AmB), bez ohledu na event. nepřítomnost CT nálezů či klinických známek infekce. Dále byli léčeni nemocní s radiologickým (CT) průkazem typických plicních nálezů („halo sign“), avšak jen tehdy, pokud byl současně pozitivní kultivační nebo mikroskopický průkaz plísňové infekce v BAL. Za indikaci k léčbě naopak nebyly považovány klinické známky infekce suspektní z plicní IA, nebo přetrvávající či rekurentní horečka, nebo nové plicní infiltráty na CT. Při takto striktním omezení terapeutické indikace bylo ze 117 epizod febrilní neutropenie léčeno pouze (7,7 %), zatímco 41/117 (35 %) z nich by splňovalo dosavadní kritéria empirické léčby – léčba tak byla omezena o 78 %.

Naopak, na základě sérologického vyšetření, pozitivity GM, byla časně zahájena preemptivní léčba u 10 febrilních i afebrilních epizod, u nichž klinický nález nevyvolal žádné podezření na invazívní fungální infekci. V případě aspergilózy nebylo zjištěno selhání diagnostiky, žádna aspergilóza neunikla. Nebyla zachycena pouze jedna zygomykóza, 2krát byla zjištěna kandidémie jako průlomová (breakthrough) infekce, následně úspěšně zaléčená. Mortalita při preemptivním přístupu byla 18,1 % (16/88) nemocných, sedm (41 %) úmrtí bylo ve skupině s pozitivním GM. Dvanáctitýdenní přežití bylo 63,6 %, z toho 63,1 % s invazívní aspergilózou. Devět (12,7 %) nemocných zemřelo ve skupině GM negativní, sekční nález nepotvrdil (vyjma zygomykózy) invazívní mykózu. V této studii byla poprvé potvrzena schůdnost zdrženlivého přístupu k terapii, aniž by se zvýšila mortalita či incidence invazívní mykotické infekce. Váhu studie snižuje fakt, že nebyla randomizovaná, kontrolovaná. Tato kritéria již splňovala prospektivní randomizovaná otevřená „non-inferiorní“ studie, ve které byl srovnáván empirický a preemptivní léčebný přístup.(6) Do studie byli zařazeni neutropeničtí nemocní s perzistující nebo rekurentní horečkou i přes adekvátní léčbu antibiotiky (ATB), léčení pro hematologickou malignitu a s předTab. délkou granulocytopenie delší než 10 dní (Tab. 1).

Vyřazeni byli nemocní s plánovanou alogenní SCT, s anamnézou IFD, ve špatném klinickém stavu (Karnofsky skóre < 30 %) a HIV pozitivní. Hlavním cílem studie bylo zhodnocení přežití u každého z těchto dvou postupů 2 týdny po úpravě granulocytopenie.(6) V empirické větvi (n = 150) byla zahájena léčba nejdříve po 4 dny trvající horečce (medián 7 dní) nebo při rekurentní horečce, v preemptivní větvi (n = 143) při pozitivitě GM nebo při jakékoli z vybraných klinických situací (viz Tab. 2). Medián trvání horečky v době zahájení léčby byl 13 dní, tedy o 6 dní delší. Sérologická kontrola GM byla prováděna 2krát týdně až do úpravy počtu granulocytů, index pozitivity byl stanoven na 1,5 – podle doporučení výrobce v té době. Lékem 1. volby byl konvenční amfotericin B (C-AmB) (1 mg/kg/den) nebo liposomální AmB (L-AmB) (3 mg/kg/den), výběr se řídil podle renálních funkcí.

Výsledky shrnuje Tab. 3, ze které je patrné, že z hlediska dosažení hlavních cílů nebyly zásadní rozdíly mezi oběma léčebnými postupy, preemptivní přístup tak nebyl inferiorní proti empirickému. Celkové přežití bylo prakticky stejné (97,3 % vs. 95,1 %), avšak z celkového počtu 17 mykóz byl zřejmý vyšší výskyt IFD v preemptivní skupině (9,1 % vs. 2,7 %). Preemptivní přístup současně snížil náklady na antimykotickou léčbu o 35 %, délka léčby byla kratší (průměr 4,5 vs. 7,0 dnů), zahájení léčby by cca jeden týden, a to bez zhoršení celkového přežití nemocných.

V souboru 239 probandů bylo celkem 11 úmrtí, na mykózu pouze 3, v ostatních případech šlo většinou o septický šok. Pravděpodobná nebo jistá diagnóza IFD byla vyšší v preemptivní skupině (13/143 vs. 4/150), což odpovídá situaci, kdy téměř třetina nemocných zahájila antimykotickou léčbu pro pneumonii (a nikoli při pouhé horečce). V preemptivní skupině se proti empirické také objevilo více infekcí během indukční léčby (12/73 vs. 3/78). Při analýze rizikových podskupin se ukázalo, že ze 17 invazívních fungálních onemocnění se 15 z nich objevilo během indukční léčby a pouze 2 IFD během konsolidace (16,4 % vs. 3, 9 %; p < 0,01). Tato skutečnost souvisí jistě se zjištěním, že s indukční léčbou byla spojena delší doba granulocytopenie (< 0,5× 109/l), a to jak v empirické skupině (medián 26 vs. 11 dní), tak ve skupině preemptivní (medián 26 vs. 12 dní).

Komentář: Nabízí se srovnání se studií Maertense,(34) který první prokázal efektivitu preemptivního přístupu, avšak v nekomparativní studii. Jeho výsledky, na rozdíl od této studie,(6) však byly podpořeny sekčním nálezem. V této práci(6) autoři vyloučili nemocné s alogenní SCT, avšak stratifikovali podskupiny podle jiných rizik (indukční vs. konsolidační léčba). V Maertensově studii byla většina nemocných s vyšším rizikem. V této studii byl index pozitivity GM vyšší (1,5) proti 0,5 ve studii předchozí, a tak nelze vyloučit, že léčba byla z těchto důvodů zahájena později. Také frekvence stanovení GM byla nižší – jen 2krát týdně (proti 3krát týdně). Celkově nebyly využity vyšetřovací možnosti jako ve studii Maertense. Ze závěru této studie vyplývá, že preemptivní postup je vhodný zejména pro nemocné v konsolidační fázi léčby hematologických malignit nebo v přípravě na autologní SCT, avšak pro indukční fázi je vhodnější empirický postup. Zda toto bude platit obecně, je potřeba ověřit v souboru pacientů s vysokým rizikem, kteří v této studii chyběli.

Z uvedeného vyplývá, že není již udržitelný čistě empirický přístup tak, jak byl prvotně definován, kdy rozhodujícím faktorem zahájení antimykotické léčby je pouze horečka. Cordonnier(6) jako kritéria zahájení preemptivní léčby použila vybrané klinické stavy, vysoce rizikové pro rozvoj IFD. Stejně tak se zdá, že ryze laboratorní diagnostika (sérologie, CT) bez ohledu na klinický stav nemusí být dostatečná pro celkové posouzení rizikovosti pacienta, event. zahájení léčby. To proto, že sérologie může být falešně negativní (profylaxe), falešně pozitivní, CT nález není zcela specifický ani při projevech „halo sign“.

Posílení klinických kritérií při rozhodování o zahájení empirické (preemptivní) léčby

Jako projev kritického přístupu k dosavadní filosofii empirické léčby se objevily studie, které ve snaze upřesnit indikace k léčbě IFD definovaly rizikové faktory invazívní aspergilózy, které podpoří rozhodnutí o zahájení (empirické? preemptivní?) terapie na racionální bázi, kdy kritériem nebude pouze horečka. V zásadě jde o filosofii terapie řízené klinickým stavem (clinically driven) – tedy empirický postup, který ale současně využívá moderní diagnostiky – tedy preemptivní přístup. Výše uvedená studie Cordonnier(6) již tyto „klinické prvky“ v rozhodovacím procesu preemptivní léčby významně využívá.

Nivoix et al.(38) shromáždili klinické a mikrobiologické údaje a retrospektivně zhodnotili 289 případů, které splňovaly kritéria možné, pravděpodobné a prokázané invazívní aspergilózy (IA) a byly adekvátně léčeny. V univariační a multivariační analýze pak definovali rizikové faktory, které negativně ovlivnily celkovou mortalitu a mortalitu na mykózu. Vybrané rizikové faktory (Tab. 4) považují za indikaci k zahájení antimykotické terapie již ve fázi „možné“ diagnózy s cílem snížit mortalitu. Podobně definovali rizikové faktory i další.(6, 39, 40)

Italští autoři(42) v prospektivní studii prezentovali zcela recentně způsob antimykotické léčby řízené klinickým stavem bez prvotního monitorování GM. Konstatují, že preemptivní přístup založený na monitorování GM je pro celou populaci rizikových nemocných již na počátku febrilní neutropenie drahý a časově náročný. Proto rozdělují diagnostický přístup do dvou fází: v první, časné „základní“ fázi realizují jen omezená vyšetření (3krát hemokultury, rtg… event. další) se současnou empirickou léčbou ATB. Při přetrvávání horeček 4. den pak v rámci 2. fáze „intenzívního“ diagnostického přístupu rozšiřují vyšetření o 3krát GM, CT další metody a vyšetření opakují podle potřeby, avšak jen u vybraných pacientů. Efektivitu tohoto postupu potvrdili na souboru 146 nemocných (60 % akutní leukémie, 30 % maligní lymfomy) po indukční a konsolidační léčbě a po autologní SCT. S výjimkou předchozí anamnézy IFD nebyla antimykotická profylaxe podána. Celkem bylo 220 neutropenických epizod, z toho 159 epizod spojených s horečkou a 28 rekurentních febrilií. Invazívní mykotické onemocnění bylo diagnostikováno 49krát, z toho jen 2krát ze základního vyšetření. Intenzívní diagnostický postup byl aplikován pouze u 40 % epizod febrilních neutropenií, průměrně 1,4 vzorku na jednu epizodu neutropenie bylo vyšetřováno sérologicky (GM).

Léčba byla podána jen 48krát, 1krát empiricky. Tento přístup umožnil 43% redukci antimykotické léčby ve srovnání se standardní empirickou indikací. Během 3 měsíců sledování přežívalo 63 % nemocných, nebyla zjištěna žádná nepoznaná invazívní mykóza. Autoři vyzdvihují šetrný a bezpečný způsob vedení antimykotické diagnostiky a léčby. Na závěr dodejme, že také tato studie je příkladem „prolínání“ na jedné straně původního empirického přístupu rozšířeného o další klinické prvky a na druhé straně preemptivní filosofie, kdy je léčba podávána na základě objektivních výsledků vyšetření.

Zahájení léčby na základě rizikových faktorů a u vybraných klinických rizikových situací – s cílem omezení zbytečné léčby – referují i španělští autoři.(43) V prospektivní nekomparativní studii analyzovali mortalitu a incidenci invazívního mykotického onemocnění u nemocných s perzistující febrilní neutropenií. Léčbu zahájili empiricky, avšak jen u těch, kteří splňovali předem stanovená kritéria: 1. těžká sepse/septický šok, 2. nfekce orgánů (plíce, CNS, paranazální dutiny, GIT, kůže), 3. podle individuálního zhodnocení rizika nemocného. U celkem 66 nemocných (AML 44 %, lymfomy 27 %, SCT 38 %) bylo zachyceno 347 epizod febrilní neutropenie, dlouhodobě ( > 5 dní, medián 8 dní) horečka přetrvávala u 66 (19 %) z nich a z toho bylo léčeno pouze 26/66 (39,4 %) epizod. Nemocní dostávali konvenční amfotericin, vorikonazol, jiné triazoly a kaspofungin.

Celková incidence IFD (dg jistá a pravděpodobná) byla 4,5 % (3 nemocní; 2krát Aspergillus spp., 1krát Scedosporium prolificans), resp. 9 %, pokud byli přičteni i nemocní s „možnou“ diagnózou IFD. Všichni s IFD byli ve skupině splňujících kritéria pro léčbu. Celková mortalita 30 dní od začátku febrilní neutropenie byla 15,1 % (10/66), z toho 8/26 (31 %) v léčené skupině a 2/40 (5 %) ve skupině bez léčby. Úmrtí na mykózu bylo pouze ve skupině léčené 2/26 (8 %). I tato studie potvrzuje význam racionálního zhodnocení indikace k léčbě, neboť proti standardním kritériím pro empirickou léčbu(1) bylo léčeno pouze 39 % pacientů, a to bez rizika vyšší incidence a mortality na mykózu.

Již dříve Cherif et al.(44) potvrdili kritický postup omezující zbytečnou terapii antimykotiky v podobné studii u 279 epizod febrilní neutropenie (akutní leukémie 50 %, maligní lymfomy 30 %). Indikace k empirické léčbě zahrnovala vedle dlouhodobé febrilní neutropenie další rizikové faktory – respirační obtíže a plicní infiltráty na rtg. U 167 epizod trvala febrilní neutropenie déle než 5 dní, avšak 127 (76 %) nesplňovalo uvedená kritéria pro zahájení empirické léčby. Léčeno bylo celkem 35 nemocných (41 epizod; 14 %) s úspěchem v 78 %, z toho empiricky podle stanovených kritérií pouze 13 epizod s úspěchem v 92 %. Celkem 2 nemocní (8 %) zemřeli na IFD (aspergilóza) do 4 týdnů, z neléčených 127 epizod nikdo nezemřel, ani se neobjevilo IFD. Z výsledků vyplývá, že ani v tomto případě omezení léčby nevedlo ke vzestupu IFD a mortality.

Studie preferující pomocná vyšetření v indikaci preemptivní léčby

Léčebnou strategii založenou pouze na výsledku CT vyšetření, jako opak ryzí empirické indikace, prezentují autoři(45) u 99 nemocných po alogenní SCT. Z celého souboru nemocných mělo 53/99 (54 %) febrilní neutropenii delší než 72 hodin, tj. splňovali indikaci k empirické terapii. Pozitivní CT nález však mělo pouze 17/99 (17 %) nemocných a jen ti dostali antimykotika – preemptivně. Do 100 dní se neobjevilo žádné další IFD, pouze jeden nemocný zemřel na IFD. Celkově tak došlo k 68% redukci antimykotické terapie bez ohrožení neléčených nemocných.

Předmětem další randomizované multicentrické mezinárodní studie(28) byla časná preemptivní antimykotická léčba (n = 198) založená na pozitivitě PCR (polymerázová řetězové reakce) versus empirická léčba (n = 211) u nemocných po alogenní SCT, zahájená podle „klasického“ kritéria – horečky. Léčba liposomálním amfotericinem byla zahájena v první skupině buď na základě jednoho pozitivního výsledku PCR, nebo po 120 hodinách trvání febrilní neutropenie, a ve druhé skupině empiricky, pouze při trvání horečky 120 hodin. V první skupině (PCR) bylo léčeno celkem 112/198 (57,1 %) nemocných, ve druhé skupině významně méně, celkem 76/211 (36,7 %) nemocných (p <

0,0001). 12 nemocných v první a 16 ve druhé skupině mělo prokázané IFD, spolu s pravděpodobnou diagnózou byly počty 16 vs. 17 nemocných. Ve skupině PCR byla 30. den studie nižší mortalita (1,5 % vs. 6,3 %, p = 0,015), avšak v den 100 se rozdíly vyrovnaly (16,3 % vs. 16,4 %), stejně tak nebyl statisticky významný rozdíl v incidenci IFD. Nabízí se otázka, zda zahájení preemptivní léčby na základě pozitivity PCR je racionální. Vždyť v preemptivní skupině bylo více léčených a proti druhé skupině nebyly žádné rozdíly v závěrečných parametrech hodnocení.

Závěr

Na závěr je vhodné konstatovat, že empirická léčba je stále standardním postupem u vybraných, vysoce rizikových nemocných. Nutnost racionálního přístupu s omezením zbytečné léčby byla diskutována již dříve.(46–48) Z mnoha názorů, včetně nejaktuálnějších,(6) vyplývá, že dosud není jasný důkaz pro převahu jednoho nebo druhého postupu. Jistě však nastalo období, ve kterém lze očekávat větší množství kvalitních klinických studií, které by měly přinést doklady o kvalitě (převaze?) každého z možných léčebných přístupů. Dnes je však již potvrzena skutečnost, že jediné kritérium pro zahájení léčby, horečka, je při dnešních diagnostických možnostech jako základní rozhodovací faktor zcela překonané.

O autorovi: 1MUDr. Jan Haber, CSc., 2MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph. D., 3h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

1Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, 1. interní klinika – klinika hematoonkologie

2Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika

3Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, II. onkologická klinika Národný onkologický ústav, Interná klinika, Bratislava

e-mail: jan.haber@lf1.cuni.cz