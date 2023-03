Příčiny farmakorezistentní epilepsie u dětí

Klíčová slova

farmakorezistentní epilepsie • příčiny • vývojová prognóza

Farmakorezistentní (refrakterní) epilepsie, jež vzdoruje léčbě antiepileptiky, postihuje bez ohledu na věk 20–30 % nemocných(1). Prognóza – a u dětí i vývojová prognóza – je samozřejmě u refrakterní epilepsie horší. Farmakorezistence také patří k důležitým podmínkám indikace epileptochirurgické léčby.

Pro prognostickou a terapeutickou rozvahu má tedy fenomén farmakorezistence velký význam. Definice refrakterní epilepsie však není jednoduchá. Měla by především naznačit, po jaké době a kolika neúspěšných terapeutických krocích lze pacienta považovat za farmakorezistentního.

Obvykle se jako refrakterní označují ty případy, u nichž se do dvou let nepodaří uspokojivě potlačit záchvaty při použití dvou až tří správně volených antiepileptik podávaných v maximálních tolerovaných dávkách, ať již v monoterapii nebo v kombinacích(2, 3). Zmíněná doba dvou let se pro většinu dospělých pacientů jeví jako přijatelná.

U dětí ale musíme farmakorezistenci posuzovat velice individuálně, především z hlediska včasné indikace chirurgické léčby. Například u katastroficky probíhající epilepsie v kojeneckém věku může dlouhé vyčkávání a odklad operace na dobu „až dítě naplní kritéria farmakorezistence“ vyústit v nevratné poškození mozku.

Příčiny farmakorezistence zůstavají dosud nejasné. V některých případech je farmakorezistence jakoby daná „primárně“, již od prvních záchvatů, jindy se vyvíjí postupně až v průběhu nemoci. Bohužel nejsme schopni posoudit, nakolik se na vzniku farmakorezistence podílí etiologie záchvatů, jejich četnost a závažnost, genetická výbava nemocného či individuální vnímavost jeho mozku vůči různým noxám.

S postupným rozvojem farmakorezistence se setkáme u dětí i dospělých. U některých epileptických syndromů, jako třeba syndromu meziotemporální epilepsie, se zřejmě uplatňuje fenomén progresivní epileptogeneze, kdy opakované záchvaty vedou k anatomické a funkční přestavbě postižených oblastí mozku. Svůj význam přitom má i závažnost a frekvence záchvatů.

Existuje úměra mezi délkou epileptického statu, mírou poškození neuronů a rezistencí na léčbu, mírou atrofizace hipokampů a trváním epilepsie i množstvím prodělaných paroxyzmů(4, 5). Čtvrtina dětí, které prodělaly první záchvat jako epileptický status, trpí později refrakterní formou epilepsie(6). K poškození mozku těžkými záchvaty zřejmě dochází i v rámci syndromu HHE (hemikonvulze, hemiparéza, epilepsie), který charakterizují prolongované hemikonvulze s následnou hemiparézou a refrakterní epilepsií.

V poslední době se v diskusi o příčinách farmakorezistence objevují spekulace o možném vlivu nadměrné exprese transportních bílkovin typu MDR 1 (multidrug resistance gene-1 P-glycoprotein) a MRP 1,2 (multidrug resistance-associated proteins 1,2), významu autoprotilátek proti glutamátdekarboxyláze nebo inhibičně laděným receptorům, případně druhotných změn neurotransmiterových systémů v epileptické tkáni(7, 8).

Řada symptomatických či kryptogenních epilepsií, které se manifestují v dětském věku, je ale refrakterní již od počátku. V těchto případech zřejmě prognózu a průběh nemoci nejvýrazněji ovlivňuje etiologie.

A s etiologií do velké míry souvisejí i další prognosticky nepříznivé faktory, jako je vznik záchvatů v kritickém období ontogeneze (před 3. rokem života), přítomnost psychomotorické retardace, abnormního neurologického nálezu, záchvatů tonických, atonických, infantilních spazmů nebo atypických absencí, případně kombinace různých typů záchvatů(9, 10).

V pozadí „primární farmakorezistence“ se může skrývat strukturální léze, genetická dispozice, případně metabolické či degenerativní onemocnění. Ze strukturálních odchylek s vysokou epileptogenicitou mají u dětí největší význam korové dysplazie a další migrační vývojové poruchy, jako například heterotopie, hemimegalencefalie nebo agyrie-pachygyrie.

Epilepsie bývá refrakterní v 60–70 % těchto případů(11). Vysoce zastoupené jsou i neurokutánní syndromy – rysy farmakorezistence bývají vyjádřené hlavně u SturgeovyWeberovy choroby a tuberózní sklerózy.

Nijak vzácné nejsou ani vysoce epileptogenní benigní tumory typu dysembryoplastického neuroepiteliomu, hamartomu, gangliogliomu nebo gangliocytomu. Význam sklerózy hipokampu, která je zřejmě nejčastější příčinou farmakorezistentní epilepsie u dospělých, stoupá až ve školním věku a adolescenci.

Podobně jako u dospělých se i u dětí vyskytují tzv. duální patologie – tedy kombinace hipokampální sklerózy s další lézí, například korovou dysplazií nebo benigním tumorem. Podle literatury se daří uspokojivě farmakologicky kompenzovat pouze 3 % takových pacientů(12).

Za některé formy kryptogenní epilepsie mohou být zodpovědné geneticky podmíněné poruchy iontových kanálů spojené s neuronální hyperexcitabilitou. Jedná se především o mutace některých genů pro sodíkové či draslíkové iontové kanály. Příkladem budiž syndrom těžké infantilní myoklonické epilepsie s mutacemi v genu SCN1A pro alfa1-podjednotku sodíkových kanálů lokalizovaném na q raménku 2. chromosomu.

Specifickou jednotku nejasné etiopatogeneze představuje Rasmussenova encefalitida. Jedná se o atypický zánět, jenž zasahuje pouze jednu hemisféru a vede kjejí postupné atrofizaci. Encefalitidu provázejí četné farmakorezistentní záchvaty až obraz epilepsia partialis continua, přidává se hemiparéza, hemianopsie, mentální defekt.

Manifestuje se v dětství mezi 2.-14. rokem života a spekuluje se, že její příčinou by mohla být buď perzistující virová infekce, nebo autoimunitní proces s tvorbou protilátek proti glutamátovým receptorům.

Metabolické poruchy nebo degenerativní onemocnění mohou být další příčinou refrakterní epilepsie(13). Například neketotická hyperglycinémie nebo propionová acidémie se mohou již v novorozeneckém věku projevit jako časná myoklonická encefalopatie (Aicardiho syndrom).

Skupina vysoce refrakterních progresivních myoklonických epilepsií zahrnuje nejrůznější metabolické a degenerativní choroby provázené myoklonickými záchvaty a často i demencí, vývojovým regresem, mozečkovou nebo extrapyramidovou symptomatologií.

Patří sem například choroby Laforova a Unverrichtova-Lundborgova, některé typy neuronální ceroid-lipofuscinózy, sialidózy, juvenilní forma Gaucherovy nemoci, Tayova-Sachsova a Sandhoffova choroba nebo syndrom MERRF. Na tuto skupinu chorob bychom měli myslet u každého dítěte s refrakterní epilepsií bez morfologického korelátu a se sdruženou neurologickou symptomatologií.

Farmakorezistentní epilepsie znamená pro dítě velkou zátěž zdravotní i psychosociální. Proto je nezbytné důsledně pátrat u všech refrakterních forem dětské epilepsie po léčitelných nebo ovlivnitelných příčinách a včas zvážit možnost epileptochirurgického řešení.

MUDr. Jan Hadač

e-mail: jan.hadac@ftn.cz

Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, Oddělení dětské neurologie

*

Literatura

1. KWAN, P., BRODIE, MJ. Refractory epilepsy. A progressive, intractable but preventable condition? Seizure, 2002, 11, p. 77–84.

2. BRÁZDIL, M., HADAČ, J. Definice farmakorezistentní epilepsie, příčiny intraktability. In BRÁZDIL, M., HADAČ, J., MARUSIČ, P. (Eds), Farmakorezistentní epilepsie. Praha : Triton, 2004, s. 13–22.

3. PERUCCA, E. Definition of pharmacological intractability (drug resistance). Epilepsia, 1997, 38 (Suppl. 3 ), p. 102.

4. SALMENPERA, T., KALVIAINEN, R., PARTANEN, K., PITKANEN, A. Hippocampal damage caused by seizures in temporal lobe epilepsy. Lancet, 1998, 351, p. 35.

5. BRIELLMANN, RS., BERKOVIC, SF., SYNGENIOTOIS, A., et al. Seizure-associated hippocampal volume loss: A longitudinal magnetic resonance study of temporal lobe epilepsy. Ann Neurol, 2002, 51, p. 641–644.

6. AICARDI, J., CHEVRIE, JJ. Consequences of status epilepticus in infants and children. In DELGADO-ESCUETA, AV., WASTERLAIN, CG., TREIMAN, DM. (Eds), Status epilepticus. Advances in Neurology. New York : Raven Press, 1983, 34, p. 115–125.

7. LOSCHER, W., POTSCHKA, H. Role of multidrug transporters in pharmacoresistance to antiepileptic drugs. J Pharmacol Exp Ther, 2002, 301, p. 7–14.

8. SISODIYA, SM., LIN, WR., HARDING, BN., et al. Drug resistance in epilepsy: expression of drug resistance proteins in common causes of refractory epilepsy. Brain, 2002, 125, p. 22–31.

9. KO, TS., HOLMES, GL. EEG and clinical predictors of medically intractable childhood epilepsy. Clin Neurophysiol, 1999, 110, p. 1245–1251.

10. KWAN, P., BRODIE, MJ. Early identification of refractory epilepsy. New England Journal of Medicine, 2000, 342, p. 314–319.

11. GUERRINI, R., HOLTHAUSEN, H., PARMEGGIANI, L., CHIRON, C. Epilepsy and malformations of the cerebral cortex. In ROGER, J., BUREAU, M., DRAVET, CH., et al. (Eds). Epilepsy syndromes in infancy childhood and adolescence. John Libbey & Co Ltd. 2002, p. 457–480.

12. SEMAH, F., PICOT, MC., ADAM, C., et al. Is the underlying cause of epilepsy a major prognostic factor for recurrence? Neurology, 1998, 51, p. 1256–1262.

13. NANCE, MA., HAUSER, WA., ANDERSON, EV. Genetic diseases associated with epilepsy. In ENGEL, J., PEDLEY, TA. (Eds). Epilepsy, a Comprehensive Textbook. Philadelphia – New York : Lippincot Raven Publishers, 1998, 1, p. 197–210.

**