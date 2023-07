Příjem a péče o pacienta s nádorovým onemocněním mozku

SUMMARY

The primary tumors of the brain represent 1 to 2% of all malignant tumors. Every year approximately 700 people in the Czech Republic are diagnosed with brain tumor. There are slightly more men then women affected by it. Many patients with intracranial tumor are admitted with seizures.

Péče o nemocného s nádorovým onemocněním mozku se liší podle příznaků, se kterými pacient přichází. Při epileptickém záchvatu je nutný zvýšený dohled, zamezit poranění pacienta, zábrany u lůžka, kontrola požívání antiepileptik. Pacienti s nádorovým onemocněním mozku se k nám dostávají z oddělení urgentního příjmu převážně po epileptickém záchvatu nebo pro suspektní CMP s hemiparézou, po MR nebo CT vyšetření, které prokázalo suspektní nádorové onemocnění. Dále k nám pacienti bývají přeloženi z oddělení psychiatrie, kam jsou původně přijati pro změny chování –u tzv. prefrontálního syndromu, kdy nádor mozku vede ke změně osobnosti, člověk může být neklidný až agresivní, nebo naopak pasivní až apatický. Některé pacienty k nám posílají jiní odborní lékaři, ke kterým klient přišel pro bolesti hlavy, poruchy čití, sluchu atp.

Při příjmu odebereme od pacienta ošetřovatelskou anamnézu, a pokud to není možné, čerpáme informace od příbuzných či z dokumentace. Přichystáme souhlas k hospitalizaci, který s nemocným vypíše lékař. Pokud pacient není schopen dokument podepsat, žádáme o souhlas soud. Na začátku hospitalizace stanovíme ošetřovatelské diagnózy a založíme dokumentaci, hlášení sester, ordinační list, pokud má nemocný bolesti hlavy, záznam bolesti.

U nemocných s hemiparézami je nutná zvýšená ošetřovatelská péče, dopomoc se základními úkony, polohování, rehabilitace a u nemocných trpících bolestmi hlavy podávání analgetik. U nemocných se změnami chování je nutný zvýšený dohled, spolupráce s psychiatrem a nasazení psychiatrické léčby. U pacientů s úplnou poruchou vědomí provádíme komplexní ošetřovatelskou péči. Při nakupení epileptických záchvatů překládáme pacienty na JIP k monitoraci a kontinuální terapii antiepileptiky.

Vyšetření

Při podezření na mozkový nádor je nutné provést řadu vyšetření. Začíná se většinou se zobrazovacími vyšetřeními:

* CT – nativní nebo kontrastní – po nitrožilním podání kontrastní látky. Před tímto vyšetřením pacient podepíše souhlas, zavedeme i. v. kanylu, podáme premedikaci pro snížení rizika alergické reakce.

* MR – umožňuje detailnější zobrazení měkkých tkání ve více rovinách, je možné také použít kontrastní látku pro lepší zobrazení, před tímto vyšetřením pacienta seznámíme s vyšetřením a podepíše souhlas.

* EEG – při kterém se snímá elektrická aktivita mozku pomocí kovových elektrod, je důležité u nemocných s epileptickými záchvaty.

* PET – pozitronová emisní tomografie – se provádí při podezření na metastatické onemocnění. Vyšetření je založeno na principu vychytávání cukru označeného radioaktivní látkou aktivním nádorem (metastazuje např. karcinom plic, prsu).

* Lumbální punkce – provádí se při podezření na mozkové nádory šířící se mozkomíšním mokem. Jde o vyšetření, kdy vpichem mezi obratle tenkou jehlou odebírá lékař vzorek mozkomíšního moku. Před vyšetřením podepíše pacient souhlas s vyšetřením, k dalšímu upřesnění diagnózy a k dalšímu postupu léčby je nutno provést biopsii a histologický rozbor tkáně, tento výkon provádí neurochirurg.

* Stereotaktická biopsie – před tímto výkonem je nutné interní předoperační vyšetření, souhlas pacienta s výkonem a oholit vlasy. Po CT zaměření v lokálním znecitlivění neurochirurg provede odběr vzorku z ložiska v mozku dutou jehlou, po odběru je místo vpichu ošetřeno a vzorek odeslán na histologii. Možnou komplikací výkonu je nitrolební krvácení, proto je pacient po dobu 24 hodin sledován, monitoruje se TK, pulz, vědomí. Dodržuje se klid na lůžku.

Po obdržení výsledku histologického vyšetření se stanoví další postup léčby. Mezi používané metody léčby patří operační výkon, ozařování, chemoterapie a symptomatická léčba. Po stanovení diagnózy a dalšího postupu předáváme pacienta buď k neurochirurgické intervenci, nebo na onkologickou kliniku k další léčbě. Po stanovení diagnózy je třeba zvážit sdělení diagnózy pacientovi, je potřeba zvolit způsob podání informace, tuto zprávu není vhodné sdělovat všem nemocným. Na naší klinice po sdělení závažné diagnózy je možnost konzultace s klinickým psychologem, který dokáže převést pacienta (i jeho blízké) přes psychickou krizi, která u pacientů zákonitě propuká. Důležité je, aby pacient dostal veškeré informace, o které má zájem. Péče o pacienta s nádorovým onemocněním mozku je pro personál psychicky i fyzicky náročná.

Kazuistika 1

Květen 2008: Pacientka V. M., 24 let, ve čtyřech letech první epileptické paroxy charakteru absencí, později tonické křeče, podle EEG patologická epileptická aktivita, v r. 1990 nasazen Everiden tbl. a Phenobarbital tbl. Od roku 1998 redukce terapie, 1999 bez medikace a bez záchvatů. Po patnácti letech došlo k rozvoji čtyř epileptických paroxů během dvou měsíců, proto od 29. července 2008 užívá Neurontin cps, 3krát 600 mg pro hepatální postižení, pacientka udává tonicko-klonické křeče končetin, podle babičky změny v chování v podobě návratu k dětským projevům.

V epileptické poradně EEG – lehce abnormní graf, objednána 18. července 2008 k MR, které prokázalo změny levého frontálního laloku, jevící se jako nádorová infiltrace (v. s. astrocytom low grade). Dále podle dokumentace sledována pro myopatie nejasné etiologie – uzavřeno jako encefalomyopatie s kombinovaným hepatálním a kardiálním postižením. Na oddělení přivezena po záchvatu, dezorientovaná, s únavností. Po ošetření traumatologem ortéza na LDK.

11. září 2008: Přivedena babičkou pro recidivu paroxysmu (4., 9. a 11. září), ošetřena v traumatologické ambulanci pro pád na hlavu a koleno s povrchovým poraněním. Z urgentního příjmu odeslána k nám pro dekompenzaci epileptického paroxu typu GTCS (generalized tonic clonic seizure, tzn. generalizovaný tonicko-klonický záchvat).

12. září 2008: CT mozku s kontrastem, s patologickým nálezem fronto-parietálně vlevo.

15. září 2008: Kontrolní ošetření traumatologem, sejmuta ortéza, toaleta oděrek. Konzultace s neurochirurgem. Objednána na steotaktickou biopsii, po další konzultaci od tohoto upuštěno. Závěr bez neurochirurgické intervence. Během hospitalizace pacientka bez výskytu epileptických paroxů a předána k dispenzarizaci na neurochirurgickou ambulanci.

Kazuistika 2

28. dubna 2008: Paní M. Š., 68 let – přijata z oddělení urgentního příjmu pro levostranné jacksonské záškuby končetin a hlavy, po vymizení klonických projevů těžká monoparéza LDK centrálního typu. Provedeno CT se závěrem: suspektně zřejmě postischemické změny vysoko parietálně vpravo, k vyloučení jiné etiologie vhodné doplnit MR vyšetření. Vzhledem k nálezu a opakování klonických křečí a progrese parézy LDK přijata na neurologické oddělení.

Z anamnézy: Mevýznamná běžná onemocnění. V lednu 2008 prodělala MR vyšetřením verifikovaný mozkový infarkt v povodí arterie carotis media vpravo s levostrannou hemiparézou. Hospitalizace na oddělení 35 neurologie. V únoru 2008 přechodné slabosti LDK –suspektní tranzitorní ischemická ataka. Posledních 14 dní pocity hypestezie a neohrabanosti.

29. dubna 2008: MR mozku – vzhledem k vývoji a charakteru ložisek v MR obrazu je nutné spíše než o ischemii uvažovat o možnosti nádorového postižení vpravo vysoko parietálně. Pro jacksonské záškuby nasazen Depakine chrono tbl. 500 mg 2krát denně, Dormicum 2,5 mg i. v. bolusově při záchvatu.

6. května 2008: Podle neurochirurgického konzilia provedeno CT s kontrastem. Podle CT dva nádorové útvary vpravo frontoparietálně se zřetelným edémem v okolí. Pro edém nasazeny kortikoidy – Dexona 4 mg i. v. 3krát denně. Podle opakované konzultace neurochirurgem indikována stereotaktická biopsie.

20. května 2008: Provedena stereotaktická biopsie a tkáň odeslána na histologii. Po výkonu byla pacientka sledována – zavedena akutní karta – TK, pulz, vědomí a l hod., výkon bez komplikací. Zvýšeně spavá, posléze se stav upravil.

26. května 2008: Pro zvýšenou aktivitu záchvatů provedeno kontrolní CT, kde byla patrná progrese expanzivního procesu s kolaterálním edémem, proto jsme pokračovali v podávání antiedematózní terapie.

30. května 2008: Neurochirurgické konzilium – podle histologie glioblastoma multiforme G 4 s doporučením exstirpace a radioterapie.

2. června 2008: Onkologické konzilium s doporučením radioterapie CNS.

13. června 2008: Pacientce byla ošetřujícím lékařem sdělena diagnóza. Poté pacientka nalezena ošetřujícím personálem plačtivá, s obavami a strachem ze sdělené diagnózy nádoru, chtěla vidět nález a vše znovu vysvětlit. Proto byl přivolán službu konající lékař a po dohodě s ním jí byly zpřístupněny snímky z CT vyšetření, opětovně jí byla vysvětlena závažnost diagnózy a nabídnuta možnost konzultace s klinickým psychologem/psychiatrem. Prozatím podán Lexaurin tbl. 3 mg p. o.

14. června 2008: Objednali jsme psychiatrické konzilium. Pacientka celý život pracovala a teď měla starosti, jak bude žít dále, obavy z nemohoucnosti, obavy ze smrti, plakala, ale nemohla se tomu ubránit. Závěr konzilia: anxiózně-depresivní reakce na sdělení zprávy o nádoru mozku. Doporučen Citalec, přechodně nízké dávky anxiolytik. Provedeno předoperační interní a anesteziologické vyšetření.

17. června 2008: Pacientku jsme předali na neurochirurgii k operaci a poté k radioterapii.

LITERATURA

Blažek, V.: Základy neurofyziologie a neuroanatomie člověka. Plzeň: FF ZČU 2006, s. 120. www.linkos.cz

O autorovi: Miroslava Dragúňová, Neurologická klinika FN Olomouc (dragunka@centrum.cz)