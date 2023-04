Primární aldosteronismus, nejčastější forma sekundární hypertenze

Souhrn

Významným důvodem, proč se snažíme odhalit tuto formu sekundární hypertenze je i nezanedbatelně větší riziko kardiovaskulárních komplikací daných nejenom tíží hypertenze a hypokalémií, ale i přímým poškozením cévní stěny nadbytkem aldosteronu. Základním screeningovým testem v diagnostice je stanovení poměru aldosteron/renin, v případě pozitivity následuje potvrzení diagnózy pomocí supresního testu. Diferenciální diagnostika je pak komplikovanější a probíhá ve specializovaných centrech. V případě unilaterální nadprodukce aldosteronu je indikována laparoskopická adrenalektomie, která vede u 30–60 % pacientů k normalizaci TK a u téměř 100 % ke zlepšení kontroly TK. V ostatních případech je indikována terapie blokátory aldosteronových receptorů.

Summary

Štrauch, B. Primary aldosteronism, most frequent form of secondary hypertension Primary aldosteronism is defined by autonomous aldosterone overproduction. Aldosterone producing adenoma and bilateral adrenal hyperplasia (idiopathic aldosteronism) are the most frequent subtypes of primary aldosteronism. Primary aldosteronism is according to the current knowledge the most frequent form of secondary hypertension. The highest prevalence of primary aldosteronism can be awaited in patients with moderate to severe hypertension with, but also without hypokalemia.

Significantly increased cardiovascular risk in primary aldosteronism is caused not only by hypertension and hypokalemia, but also by direct effect of excess aldosterone, as the most important reasons why to screen for primary aldosteronism. Aldosterone/plasma renin activity ratio is the first screening test, then followed by a confirmation test. The differential diagnosis of the different subtypes of primary aldosteronism is more complicated and therefore performed in hypertension centers. Unilateral adrenalectomy is indicated in case of unilateral aldosterone overproduction and usually is followed by normalization of blood pressure in 3060 % patients and with improved blood pressure control nearly in all patients. In all other cases primary aldosteronism is treated with aldosterone receptor antagonists.

Definice

Primární hyperaldosteronismus (PH) je syndrom způsobený autonomní nadprodukcí aldosteronu kůrou nadledvin nezávisle na renin-angiotenzinovém systému. Je charakterizován arteriální hypertenzí, zvýšenou exkrecí draslíku ledvinami, vedoucí asi v 50 % případů k rozvoji hypokalémie, a retencí sodíku. Nejčastějšími formami (Tab. 1) jsou unilaterální adenom kůry nadledviny (APA) a bilaterální hyperplazie nadledvin (IHA). Ostatní formy jsou méně časté – unilaterální hyperplazie nadledviny bývá diagnostikována až na základě histologického vyšetření po operaci. Familiární hyperaldosteronismus typ I (FH-I), neboli dexametazon-supresibilní hyperaldosteronismus, je familiární, autosomálně dominantně dědičnou formou PH, podmíněnou přítomností chimérického genu aldosteron-syntázy s regulační oblastí genu pro 11-Beta hydroxylázu. Familiární hyperaldosteronismus typ II (FH-II) je nově popsanou formou PH – je charakterizován výskytem aldosteron-produkujícího adenomu nebo bilaterální hyperplazie nadledvin, je popsaný zatím v několika rodinách. Velmi vzácně může být příčinou PH karcinom. Historie a výskyt

Přestože byl PH zřejmě poprvé popsán v roce 1953 v polském odborném časopise Litynským, je prvenství připisováno a nyní syndrom nazýván podle J. W. Conna, který jej podrobně popsal v roce 1955.(2) Conn se později na základě pozorování případů na svém specializovaném pracovišti domníval, že by PH mohl být relativně častou formou sekundární hypertenze, neboť byl zjištěn až 20 % hypertoniků vyšetřených na jeho pracovišti. Později popsal i pacienty s mírnějšími (normokalemickými) formami. Ukázalo se však, že tato vysoká incidence PH odrážela určitou preselekci pacientů vyšetřených na odborném pracovišti a že je ve skutečnosti nižší. Během 60.-70. let minulého století byl PH považován za velmi vzácný s prevalencí méně než 1 % u neselektovaných hypertoniků a Connova myšlenka byla popřena a zapomenuta. Začátkem 70. let byly publikovány první zprávy o hyperaldosteronismu u bilaterální hyperplazie nadledvin (bez nálezu adenomu), tzv. idiopatickém hyperaldosteronismu (IHA).

Tito pacienti mají mírnější biochemické i morfologické abnormality, než vídáme u typických adenomů. V 80. letech byl popsán nový, relativně jednoduchý screeningový test – poměr aldosteron/renin (aldosterone-renin ratio, ARR).(3) Následně se v posledních 10–20 letech ukazuje, že primární hyperaldosteronismus je nejčastější sekundární příčinou hypertenze, mnohem častější, než se dříve zdálo. Odhad prevalence v neselektované populaci hypertoniků je obtížný, podle provedených studií se může vyskytovat až u 5–10 % hypertoniků. V preselektovaných souborech odesílaných do center pro hypertenzi může být prevalence ještě vyšší, například ve studii PAPY, kde byla prevalence u nově diagnostikovaných hypertoniků 11 %.(4) V naší studii u pacientů s rezistentní hypertenzí byla zjištěna prevalence 19 %.(5)

Patofyziologie a klinické projevy

PH je charakterizován autonomní nadprodukcí aldosteronu. Aldosteron zvyšuje krevní tlak prostřednictvím retence sodíku zprostředkované intracelulárně lokalizovanými mineralokortikoidními receptory buněk distálního tubulu ledvin. Jejich aktivace vede ke zvýšení reabsorpce Na+ a ztrátám K+ , a tím k expanzi extracelulárního volumu. PH je klasickým modelem volumové hypertenze, primárně neprovázené vazokonstrikcí. Ke klinickým projevům PH tedy patří téměř u 100 % pacientů arteriální hypertenze. U většiny případů plně vyjádřeného syndromu jde o středně těžkou až těžkou hypertenzi často rezistentní na kombinovanou farmakoterapii.

Na výši TK u PH se pravděpodobně podílí i mechanismus tzv. tlakové diurézy (nárůst diurézy vyvolaný zvýšením systémového arteriálního tlaku neboli zvýšením perfúzního tlaku v ledvinách). Stupeň hypertenze u PH je určen výší tlaku, při níž tlaková diuréza nakonec právě vyrovná zpětnou resorpci iontů stimulovanou hormonem. Tento jev se nazývá „fenomén úniku“ a vede k zastavení další akumulace Na+ v těle i přes trvající nadprodukci aldosteronu, kromě tlakové diurézy se může na něm podílet i sekrece natriuretických peptidů. Absenci nočního poklesu TK u pacientů s aldosteron-produkujícím adenomem lze tedy vysvětlit nutností udržení vyšších hodnot TK nutných k exkreci sodíku a nálože tekutin zadržených během dne.(6)

Diurnální rytmus TK byl u PH předmětem mnoha studií pomocí 24hodinového monitorování TK, jejichž výsledky se však rozcházely. Výsledky práce z našeho pracoviště však jednoznačně oslabení nočního poklesu TK u PH a jeho normalizaci po provedené adrenalektomii.(7)

Hypokalémie a další minerálové odchylky

Pod vlivem aldosteronu se zvýšená množství Na+ směňují za K+ a H+ v renálních tubulech (zvýšením aktivity Na±H+ antiportů), což způsobí zvýšení kaliurézy, acidifikaci moče a u těžších forem PH metabolickou alkalózu. Zvýšená reabsorpce bikarbonátů v proximálním i distálním stočeném kanálku udržuje alkalózu, jejíž tíže závisí na stupni hypokalémie. Ke ztrátám draslíku dochází kontinuálně s pokračující expozicí ledvin nadbytku mineralokortikoidů, na rozdíl od „escape“ fenoménu u retence sodíku.

Klinicky se hypokalémie podle tíže může projevit neuromuskulárními poruchami, svalovou slabostí, mírnou polyurií (při kaliopenické nefropatii). Těžká hypokalémie může být manifestována prvním projevem PH ve formě maligní arytmie.(8) Podle původních poznatků byl nález normální kalémie u PH velmi vzácný. V posledních letech je při využití aldosterone-renin ratio jako screeningového kritéria popisován častější záchyt normokalemických případů PH, překvapivě může být normokalémie až u 50 % pacientů s adenomem(9) a dokonce u 83 % s idiopatickým hyperaldosteronismem.(4) Pacienti s familiárním hyperaldosteronismem I. typu jsou často normokalemičtí, vzhledem k mírné formě hyperaldosteronismu s minimálními ztrátami draslíku.(10) Mírná hypernatrémie je běžná u PH na rozdíl od sekundárního hyperaldosteronismu. Dále lze zachytit i hypomagnezémii, způsobenou zvýšenou exkrecí hořčíku ledvinami.

Komplikace

Nejnovější experimentální i klinické důkazy svědčí pro to, že nadbytek aldosteronu může způsobovat nežádoucí poškození kardiovaskulárního systému (remodelace a fibrózy) nezávisle na jeho efektu na elevaci TK. Aldosteron ovlivňuje tonus arteriol a sodíkovou homeostázu. Recentní studie na zvířecích modelech potvrdily, že aldosteron významně přispívá k akumulaci různých druhů kolagenních vláken a růstových faktorů v cévní stěně.(11, 12) Léčba eplerenonem, specifickým blokátorem aldosteronových receptorů, byla schopna zabránit rozvoji fibrózy karotid i myokardu vyvolaných exogenním podáváním aldosteronu u zvířecích modelů.(13) V několika studiích byly posuzovány markery poškození kardiovaskulárního systému u pacientů s PH. Pro poškození velkých elastických cév nadbytkem aldosteronu mohou svědčit naše práce, prokazující vyšší intimomediální tloušťku karotid,(14) zvýšení karotido-femorální rychlosti šíření pulsní vlny u pacientů s primárním hyperaldosteronismem(15) a zejména její pokles 1 rok po provedené adrenalektomii na rozdíl od konzervativní terapie spironolaktonem.(16)

Co se týká poškození myokardu, jsou k dispozici data ze dvou studií; v první byl pozorován vyšší index hmotnosti levé komory srdeční spolu s markery diastolické dysfunkce LKS u pacientů s PH ve srovnání s esenciálními hypertoniky,(17) v další studii byl prokázán větší efekt chirurgické terapie PH ve srovnání se spironolaktonem v redukci hmotnosti levé komory srdeční (byla větší u PH než u kontrolní skupiny esenciálních hypertoniků).(18) U neléčených nepoznaných případů FH-I byla popsána zvýšená incidence cévních mozkových příhod (zejména krvácení z intrakraniálního aneuryzmatu).(19) době jsou k dispozici výsledky retrospektivních studií u pacientů s PH, které ukazují na vyšší výskyt kardiovaskulárních onemocnění než u srovnatelných pacientů s esenciální arteriální hypertenzí stejného pohlaví, věku a hodnot TK, jako například ve studii Millieze a kol., kde byl zjištěn 4krát častější výskyt cévní mozkové příhody, 6krát častější výskyt infarktu myokardu a 12krát častější výskyt fibrilace síní u PH.(20) Obdobně v další publikaci se vyskytly kardiovaskulární příhody u 35 % pacientů s PH ve srovnání s 11 % u esenciální hypertenze.(21)

Nadbytek aldosteronu u PH může způsobit i poškození ledvin, pacienti s PH mají vyšší mikroalbuminurii, což může při vyšší clearence kreatininu souviset s hyperfiltrací při aldosteronem indukované retenci sodíku a expanzi volumu.(22) Primární hyperaldosteronismus je považován za jednu z endokrinně podmíněných forem diabetes mellitus. Pomocí clampových studií byla prokázaná snížená inzulínová senzitivita u PH ve srovnání s esenciální hypertenzí.(23) Bylo popsáno i zlepšení inzulínové senzitivity po operaci.(23, 24)

Formy primárního hyperaldosteronismu Aldosteron-produkující adenom Adenom kůry nadledviny je klasickou chirurgicky řešitelnou formou primárního hyperaldosteronismu. Solitární benigní adenomy jsou ve velké většině případů jednostranné a většina z nich je malá, lehčí než 6 g a o průměru menším než 3 cm. V různých sestavách bylo zjištěno 20 % adenomů menších než 1 cm, obtížně detekovatelných CT, diagnostikovaných pomocí separovaných odběrů z nadledvinových žil.(25) Histologicky je většina adenomů složená z buněk naplněných tukem uspořádaných do malých acinů či provazců, obdobného vzhledu jako zona fasciculata -střední zóna nadledviny (Obr. 1). Kvůli tomu je pak u typického adenomu sekrece aldosteronu více pod vlivem ACTH než angiotenzinu 2.

Idiopatický hyperaldosteronismus

Začátkem 70. let 20. století se začaly objevovat zprávy o hyperaldosteronismu bez adenomu, ale spíše s bilaterální hyperplazií nadledvin. Tato forma je nazývána idiopatický hyperaldosteronismus (IHA). Pacienti s IHA mají tendenci k mírnějším biochemickým a hormonálním odchylkám než u adenomů. Široká nabídka hormonálních stanovení a morfologických metod nám umožnila hyperplazii diagnostikovat mnohem snáze než dříve. Tato diagnóza bývá stanována po vyloučení ostatních forem PH provedením separovaných odběrů z nadledvinových žil. Příčinou bývá bilaterální hyperplazie buněk zona glomerulosa nadledvin. V tomto případě je sekrece aldosteronu pod vlivem angiotenzinu 2, takže tito pacienti mají zachovaný fyziologický vzestup aldosteronu po postavení, čehož se využívá v diferenciální diagnostice mezi adenomem a bilaterální hyperplazií nadledvin.

Zatímco u adenomu je jasná primární nadprodukce aldosteronu, u IHA bylo zvažováno, že bilaterální hyperplazie by mohla být sekundární odpovědí na nějaký stimulus, ale zatím žádný nebyl objeven. Je zvažována i možnost, že jde o postupný vývojový proces od nízkoreninové hypertenze až do idiopatického hyperaldosteronismu, kdy již dochází k autonomii nadprodukce aldosteronu a původní neznámý stimulus se již neuplatňuje.(26) Jako možná příčina hyperaldosteronismu při IHA byly zkoumány i polymorfismy genu pro aldosteron-syntázu s rozporuplnými výsledky – v jedné práci byla zjištěna variace genu u poloviny z 90 pacientů s PH,(27) jiní zjistili zvýšenou aktivitu aldosteronsyntázy a expresi mRNA, ale žádnou mutaci.(28)

Unilaterální hyperplazie

Je vzácným případem, který tvoří přechod mezi oběma výše zmíněnými formami PH. Lateralizace nadprodukce je diagnostikována pomocí separovaných odběrů z nadledvinových žil a po operaci je potvrzena mikro/makronodulární hyperplazie pomocí histologického vyšetření. Etiologie dosud nebyla jasně vysvětlena.(29)

Familiární hyperaldosteronismus I. typu

Familiární hyperaldosteronismus I. typu (FH-I) neboli tzv. dexametazonsupresibilní hyperaldosteronismus je vzácnou familiární, autosomálně dominantně dědičnou formou PH, poprvé byl popsán Sutherlandem v roce 1966.(30) O několik desetiletí později byla objevena příčina – chimérický gen aldosteron-syntázy (řídícího syntézu aldosteronu) s regulační oblastí genu pro 11-beta hydroxylázu,(31) jež vzniká poruchou crossing-over (oba geny jsou lokalizovány vedle sebe na 8. chromosomu a jsou z 94 % identické).(32) V oblasti zona fasciculata, kde normálně k syntéze aldosteronu nedochází, je exprimován produkt tohoto genu. Následkem toho je syntéza aldosteronu řízena ACTH, a tedy po podání nízké dávky dexametazonu dochází k ústupu hyperaldosteronismu a normalizaci krevního tlaku. V současné době je k dispozici jednoduchý genetický test na přítomnost chimérického genu pomocí PCR. Široký genetický screening u rodinných příslušníků umožňuje odhalení pacientů s lehčími formami onemocnění a je mnohem spolehlivější než dříve používaný dexametazonový supresní test. Bylo zjištěno, že fenotyp postižených pacientů je pestrý – může být přítomna nejen těžká rezistentní hypertenze, ale byly popsány i normotenzní rodiny.

Familiární hyperaldosteronismus II. typu

Familiární hyperaldosteronismus II. typu (FH-II) je novou formou primárního hyperaldosteronismu, popsanou v 90. letech 20. století v Austrálii. Dědičnost je pravděpodobně autosomálně dominantní. FH-II je charakterizován výskytem aldosteron-produkujícího adenomu nebo bilaterální hyperplazie nadledvin v roV poslední dinách. Na rozdíl od FH-I není FH-II dexametazon-supresibilní a není spojen s mutací hybridního genu. Nález tumoru nadledviny rovněž není rozhodující pro rozlišení mezi FH-II a FH-I, protože zvětšení nadledviny je častým nálezem i u FH I. FH-II není možné odlišit klinicky, biochemicky ani morfologicky od zjevně nefamiliárních forem PH. Genetický podklad FH-II nebyl dosud jednoznačně odhalen a je předmětem výzkumu.(33) Zatím bylo popsáno pět rodin, kde je podezření na lokalizaci abnormality v oblasti chromosomu 7p22.(34)

Karcinom kůry nadledviny

Karcinom se jako příčina PH vyskytuje zcela vzácně, jde většinou o velké nehomogenní tumory s výskytem kalcifikací. Častá je i současná další hormonální nadprodukce.(35)

Diagnostika – screening a potvrzení

První otázka, kterou bychom si měli na úvod položit, je základní – proč pátrat po PH? Hlavním důvodem je včasná detekce, která umožní při cílené terapii zabránit rozvoji kardiovaskulárních komplikací (častějších/významnějších u PH ve srovnání s esenciální hypertenzí). Včasná chirurgická léčba umožní normalizaci TK bez nutnosti další antihypertenzní terapie nebo snížení počtu antihypertenzív až u 82 % pacientů a u většiny i regresi poškození kardiovaskulárního systému (podrobně viz v odstavci o komplikacích PH).

Screening primárního hyperaldosteronismu by měl být proveden v těchto případech, kdy je největší pravděpodobnost diagnózy PH:(36)

* jinak nevysvětlitelná hypokalémie spontánní nebo diuretiky navozená, * hypertenze 2. a 3. stupně, * farmakorezistentní hypertenze (TK > 140/90 mmHg při trojkombinaci antihypertenzív včetně diuretika), * juvenilní hypertenze a/nebo cévní mozková příhoda (CMP) v mladém věku pod 50 let (potenciální FH I. typu), * incidentalom nadledviny a hypertenze, * zjištění orgánového poškození závažnějšího stupně, než by odpovídalo tíži hypertenze.

Velmi senzitivním, ale zároveň relativně jednoduchým nástrojem, využívaným nyní ve screeningu, je poměr aldosteron/renin (ARR, aldosterone/renin ratio). Výpočet ARR je jednoduchý – jde o podíl plazmatického aldosteronu v ng/dl a PRA (plazmatická reninová aktivita) v ng/ml/h nebo přímého imunoreaktivního reninu (převody mezi jednotkami a veličinami v Tab. 2). Zatím není dosaženo plné jednoty, ale podle guidelines je za abnormální považován ARR 30 (ng/dl)/(ng/ml/h).(36) Zároveň by však měla být hladina aldosteronu vyšší nebo alespoň na horní hranici normy 15 ng/dl).(37)

Mezi důležité faktory, ovlivňující senzitivitu testu, patří doba odběru – doporučován je odběr v ranních hodinách minimálně 2 hodiny po probuzení ve vertikální poloze, následně odběr po 5 min vsedě, žádná restrikce příjmu soli před odběrem, vhodná je korekce hypokalémie. Vzhledem k tomu, že většina antihypertenzív může ovlivnit koncentraci aldosteronu a/nebo plazmatickou reninovou aktivitu či koncentraci přímého reninu (Tab. 3),(36) je vhodné před odběry upravit antihypertenzní medikaci. Beta-blokátory snižují PRA, a tím mohou způsobit falešně pozitivní ARR; je tedy nutné je vysadit 2 týdny před odběrem (mimo případy, kdy by tento postup byl rizikový, např. u pacientů s ICHS po IM apod.). Naopak thiazidová, kalium šetřící diuretika a antagonisté mineralokortikoidních receptorů (spironolakton, eplerenon), PRA zvyšují, můžou způsobit falešnou negativitu screeningového testu a je dobré je vysadit nejméně 2 týdny (spironolakton nejméně 4–6 týdnů, vzhledem k protrahovanému účinku).

Rovněž inhibitory angiotenzinkonvertujícího enzymu, blokátory angiotenzinových receptorů (sartany), přímé inhibitory reninu je vhodné vysadit 2 týdny před odběrem. Dihydropyridinové blokátory kalciového kanálu mohou způsobit v některých případech falešně negativní výsledek. Dále bychom se měli vyhnout i centrálně působícím antihypertenzívům. Jako náhradní antihypertenzní terapii bez ovlivnění stanovení lze použít buď alfa-blokátory (doxazosin, terazosin), a/nebo retardovaný verapamil.

Je nutno také brát v úvahu další faktory, například ve vyšším věku dochází k poklesu PRA, v černošské populaci je sklon k nižší PRA, což může způsobit falešně pozitivní výsledek ARR.

Diagnózu PH je nutné definitivně potvrdit některým ze supresních testů (Tab. 3).(36) Principem těchto testů je expanze plazmatického volumu, která by za fyziologického stavu měla potlačit produkci reninu a tím vést ke snížení koncentrace aldosteronu, což chybí u PH.

Dosud však nebyl identifikován tzv. „zlatý standard“. Existují 4 druhy konfirmačních testů a užití konkrétního testu se liší podle zvyku daného pracoviště. Vždy před provedením testu je nutné normalizovat kalémii, aby nedošlo k supresi sekrece aldosteronu, a tím k falešně negativnímu výsledku.

Nejčastěji se v našich podmínkách provádí test s podáním infúze 2 l fyziologického roztoku během 4 hodin, který by měl začít v ranních hodinách, po minimálně 1 hodině v horizontální poloze s provedením odběru na koncentraci aldosteronu, PRA před a po podání infúze. Při koncentraci aldosteronu pod 5 ng/dl po infúzi je PH málo pravděpodobný, při koncentraci nad 10 ng/dl je test pozitivní, hodnoty mezi 5–10 ng/dl představují tzv. šedou zónu. Test by neměl být prováděn u pacientů s renální insuficiencí, srdečním selháním a těžkou hypokalémií. Nejvíce specifickým se zdá být fludrokortizonový supresní test, ale jeho nevýhodou je, že vyžaduje několikadenní hospitalizaci, má komplikovaný protokol, je tam nezanedbatelné riziko hyperkalémie a výrazné elevace TK. Dále se v některých zemích používá test s perorální zátěží solí nebo kaptoprilový supresní test.

Diferenciální diagnostika podtypů

Vzhledem ke spektru podtypů PH po laboratorním potvrzení diagnózy PH dále přistupujeme k morfologické diagnostice. U všech pacientů (z důvodu vyloučení vzácného aldosteron-produkujícího karcinomu kůry nadledvin) bychom měli provést CT nadledvin (řezy po 3–5 mm), kde lze diagnostikovat unilaterální (Obr. 2) nebo bilaterální (Obr. 3) zvětšení nadledvin. Solitární benigní adenomy jsou většinou unilaterální a menší než 3 cm v průměru. U útvarů menších než 1 cm (až 20 % adenomů)(25) je detekce na CT obtížnější. Morfologická diagnóza může být komplikovaná, u IHA nalézáme častou nodulární hyperplazii, kde může dojít k záměně za APA. Dále je nutno vzít v úvahu i častý výskyt afunčních lézí nadledvin, jejichž výskyt roste s věkem (< 1 % u pacientů mladších 30 let a > 7 % u pacientů starších 70 let).(38)

Komplikovanost této problematiky prezentují výsledky studie, kde CT přispělo ke správné lateralizaci pouze u 59 ze 111 pacientů s potvrzeným aldosteron-produkujícím adenomem po operaci. CT detekovalo méně než 25 % adenomů menších než 1 cm.(39) V jiné studii s 203 pacienty s PH, kteří byli vyšetřeni pomocí CT i separovaných odběrů z nadledvinových žil, bylo CT přesné pouze u 53 %. Na základě CT nálezu by u 42 pacientů (22 %) zůstal neodhalený potenciálně chirurgicky léčitelný aldosteron-produkující adenom a 48 pacientů (25 %) by bylo operováno zbytečně.(40) Nejpřesnějším vyšetřením s vysokou senzitivitou a specificitou k posouzení lateralizace nadprodukce aldosteronu v případě zvažované chirurgické léčby jsou separované odběry z nadledvinových žil, prováděné ve specializovaných centrech. Úspěšnost provedení vyšetření je značně závislá na zkušenosti radiologa, hlavně vzhledem k obtížné kanylaci pravé nadledvinové žíly (u nejzkušenějších je úspěšnost oboustranného správného odběru 80–85 %, obtížnější je zpravidla kanylace pravé nadledvinové žíly).

Některá centra doporučují provedení separovaných odběrů u všech pacientů zvažovaných k chirurgické léčbě,(40) jiná toto vyšetření nepovažují za nutné u pacientů mladších 40 let s jasným CT obrazem adenomu.(41) Provádí se katetrizace nadledvinových žil cestou v. femoralis a v. cava inferior s provedením separovaných hormonálních odběrů z pravé a levé nadledvinové žíly a zároveň z periferie ke stanovení plazmatického aldosteronu a kortizolu. V používaných kritériích však i přes existenci guidelines(36) jsou mezi pracovišti v různých zemích jisté odlišnosti. Některá centra provádějí odběry s kontinuální infúzí ACTH (cosyntropinu) s cílem zabránit stresovým fluktuacím v sekreci aldosteronu, zvýšit sekreci kortizolu z nadledvin, a tím usnadnit konfirmaci selektivního odběru a maximalizovat sekreci aldosteronu z adenomu.

Správnost selektivity odběru lze posoudit podle poměru kortizolémií z nadledvinové žíly a z periferní žíly, ale v současné době se dává přednost využití poměrů koncentrací aldosteronu a kortizolu. Poměr aldosteron/kortizol jedné strany proti kontralaterální vyšší než 2 je považován za potvrzení unilaterální nadprodukce aldosteronu.(42) Pokud je poměr aldosteron/kortizol z nadledvinové žíly alespoň 2,5krát vyšší než z periferní žíly a zároveň je tento poměr z kontralaterální strany stejný nebo nižší než v periferní žíle (známka suprese kontralaterální nadledviny), v tom případě je výsledek pozitivní a je možné indikovat unilaterální adrenalektomii. Pokud nejsou separované odběry selektivní, lze je s určitým odstupem zopakovat nebo zahájit konzervativní terapii.

Genetický screening familiárního hyperaldosteronismu typu I (dexametazon- supresibilní) by měl být proveden u pacientů s rodinnou anamnézou primárního hyperaldosteronismu nebo mozkové příhody v mladém věku a u všech mladých pacientů s diagnostikovaným PH.(36) Přehled diagnostiky PH je uveden na Obr. 4.

Terapie primárního hyperaldosteronismu

Chirurgická léčba

Cílem léčby PH je zabránit morbiditě a mortalitě spojené s hypertenzí, hypokalémií a poškozením kardiovaskulárního systému nadbytkem aldosteronu.

Unilaterální adrenalektomie je indikována u pacientů s prokázaným unilaterálním PH. Dnes je v převážné většině případů ve světě i u nás tato operace prováděna laparoskopickou cestou buď transperitoneálním,(43) nebo retroperitoneoskopickým(44) přístupem. Ve srovnání s klasickou adrenalektomií je u laparoskopické adrenalektomie nižší výskyt komplikací a kratší doba hospitalizace.(43, 44) Hypertenze je po operaci vyléčena u 35–60 % pacientů.(45, 46) Ke zlepšení kontroly TK a normalizaci kalémie dochází téměř u 100 % případů.(47, 48) Existuje řada faktorů, které mohou identifikovat pacienty, u nichž je větší pravděpodobnost úplného vyléčení, jako například absence rodinné anamnézy hypertenze, kratší trvání hypertenze, maximálně dvojkombinace antihypertenzív před operací, mladší věk, vyšší poměr aldosteron/PRA.(47) Naopak vyšší pravděpodobnost perzistence hypertenze může být spolupodmíněna současně přítomnou esenciální složkou a/nebo rozvojem hypertenzní nefrosklerózy po protrahovaném období nekorigované hypertenze.

Konzervativní léčba

Ve všech ostatních případech, tedy pokud byla diagnostikována bilaterální hyperplazie či hyperaldosteronismus nebyl klasifikován (odmítnutí dalšího dovyšetření pacientem, neselektivní výsledek katetrizace suprarenálních žil) a v případě kontraindikace chirurgického výkonu u pacientů s adenomem je namístě farmakoterapie blokátorem aldosteronových receptorů, v praxi nejčastěji spironolaktonem. Historicky byly v terapii PH používány velmi vysoké dávky spironolaktonu – až 400 mg denně.(49) V současné době při zahájení terapie používáme dávky 50–100 mg denně, udržovací dávky se obvykle pohybují mezi 25–75 mg denně. Častým vedlejším účinkem terapie spironolaktonem je vzhledem k neselektivnímu působení i na receptory pro androgeny a gestageny u mužů gynekomastie, ztráta libida, u žen nepravidelnosti menstruačního cyklu, bolesti hlavy a dyspepsie, a to v závislosti na denní dávce. V některých případech je nutné dávku snížit až na 12,5 mg denně. V případě intolerance spironolaktonu lze použít eplerenon, ale ten bohužel u nás a v řadě evropských zemí zatím není v této indikaci registrován, dalším faktorem je i jeho vysoká cena. Afinita k androgenním a gestagenním receptorům je u eplerenonu až 500krát nižší než u spironolaktonu, proto nemá z tohoto hlediska žádné nežádoucí účinky. U eplerenonu je vzhledem k jeho nižší intenzitě účinku (50–75 % ve srovnání se stejnou dávkou spironolaktonu) nutné podávat vyšší dávky: 25–50 mg 2krát denně. Dosud byla publikována pouze jedna u malého počtu pacientů posuzující efekt terapie eplerenonem u PH.(50)

Alternativně lze v terapii PH též použít s poněkud nižším účinkem amilorid,(51) ale bohužel již není v ČR dostupný ve formě HVLP a tak jej lze předepsat pouze ve formě magistraliter přípravku.

Při léčbě antagonisty aldosteronových receptorů jsou nutné pravidelné kontroly mineralogramu a renálních funkcí, velmi časté zejména při zahájení terapie. V případě nedostatečné kontroly TK monoterapií blokátorem aldosteronových receptorů je nejvhodnější kombinace s thiazidovými diuretiky a s kalciovými blokátory.(51)

FH-I léčíme buď nízkými dávkami dexametazonu (0,5 mg denně),(36) nebo stejně úspěšně i nízkými dávkami spironolaktonu.(52) Závěrem lze konstatovat, že PH nejčastější příčinou sekundární hypertenze. V klinické praxi bychom měli na PH myslet zejména u pacientů s těžší arteriální hypertenzí s, ale i bez hypokalémie. V případě potvrzení diagnózy PH a unilaterálního nálezu vede adrenalektomie u většiny nemocných k trvalému vyléčení anebo alespoň k významnému zlepšení kontroly hypertenze. Tím lze nejúčinněji zabránit poškození kardiovaskulárního systému nadbytkem aldosteronu. Významné zlepšení kontroly hypertenze a normalizaci kalémie lze též očekávat při léčbě blokátory aldosteronových receptorů. S ohledem na komplexní a mnohdy obtížné diagnostické přístupy by měl být každý nemocný s podezřením na PH vyšetřen ve specializovaném centru.

O autorovi: MUDr. Branislav Štrauch, Ph. D.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, 3. interní klinika

e-mail: bronislav.strauch@vfn.cz