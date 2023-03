Přínos ultrazvuku pro diagnostiku časných forem revmatických onemocnění

Summary

Gatterová, J. The contribution of ultrasound for diagnosis of rheumatic diseases early forms

The author presents an overview of the use of ultrasound in diagnosis of rheumatoid arthritis. This imaging modality is very sensitive in the detection of rheumatoid arthritis early stages, in monitoring the effects of therapy and differentiation of subclinical residual synovialites from fibrous changes.

Ultrazvukové vyšetření je moderní zobrazovací metoda, která vizualizuje měkké složky pohybového aparátu: dutinu kloubní, chrupavku, šlachy, vazy a detekuje jejich patologicko-morfologické změny.

S rozvojem nových vysokofrekvenčních sond (10–18 MHz) se výrazně zlepšila a zpřesnila diagnostika především časných stadií revmatických chorob. Doposud standardně používané skiagrafické vyšetření bylo v časné fázi onemocnění buď negativní, nebo nespecifické. Ultrazvukové vyšetření má řadu výhod: je neinvazívní, zobrazí vyšetřovanou tkáň v reálném čase i pohybu, pro pacienta je pohodlné a relativně levné, lze je opakovat a tak i monitorovat účinky terapie. Mezi nevýhody této zobrazovací modality patří nejen absence standardizace vyšetřovacích algoritmů, ale i výrazná subjektivita při hodnocení ultrazvukových nálezů.

Ultrazvukové vyšetření provádíme jednak v B-módu, tj. v černobílém zobrazení, ve kterém body na monitoru odpovídají signálu odražených ultrazvukových vln. V současné době je rozlišení ultrazvukových přístrojů pod 0,1 mm. Ve schopnosti zobrazit detail je proto ultrazvukové vyšetření přesnější než magnetická rezonance. K hodnocení aktivity procesu používáme barevné mapování, které je založeno na snímání energetického potenciálu všech krevních elementů, bez ohledu na směr jejich toku. Barevné mapování je velmi vhodné k zobrazení pomalých toků. Pomocí barevného mapování lze tak odlišit aktivní synovialitidu od inaktivního pannu a detekovat i reziduální subklinickou synovialitidu.(1, 2, 3) V rámci mezinárodní iniciativy OMERACT (Outcome Measures in Rheumatology) publikovala její pracovní skupina v roce 2005 jednotlivé definice patologicko-sonografických nálezů pro ultrazvukové vyšetření pohybového aparátu (Tab. 1–4).(4)

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida (RA) je chronické revmatické onemocnění, které postihuje 1 % populace. Je charakterizováno výSouhrnrazným zmnožením synoviální výstelky, tvorbou výpotku, zánětem šlach a tvorbou erozí. Nejdůležitější z hlediska dalšího vývoje onemocnění je v časných stadiích choroby nastavení tzv. „krátkého okna příležitosti“, tj. zachycení okamžiku vhodného k nasazení rychlé a odpovídající agresivní terapie, která by zamezila rozvoji ireverzibilních morfologických změn.

Pro hodnocení a verifikaci časné synovialitidy je klasická skiagrafie nevhodná, protože její výpovědní hodnota je velmi nízká (na snímku je patrná pouze periartikulární poróza). Rovněž klinické vyšetření nepřinese vždy jednoznačné potvrzení zánětlivých změn.

Ultrazvukové vyšetření je při detekci synovialitidy, tenosynovitidy i výpotku prokazatelně mnohem senzitivnější – jak při zobrazení v B-módu, tak při barevném mapování – než klinické vyšetření (Obr. 1–3). Jeho velkou předností je především průkaz aktivní synovialitidy u časné RA (Tab. 5) V roce 2009 byla v Rheumatology publikována prospektivní studie, ve které bylo sonograficky vyšetřeno 106 pacientů s dg. časné RA. Pacienti byli léčeni DMARDs. Vyšetřovací protokol obsahoval klinické, laboratorní a ultrazvukové vyšetření. Vyšetření byla provedena na začátku sledování a v 24měsíčním intervalu.

Ultrazvukové vyšetření bylo signifikantně senzitivnější než klinické hodnocení, jak při hodnocení akTab. tivní, tak reziduální synovitidy. U 95 % pacientů v klinicky definované remisi prokázalo ultrazvukové vyšetření reziduální synovitidu a u 41 % z nich i pozitivní barevné mapování. Pozitivní barevné mapování pak predikovalo klinický relaps choroby v časovém horizontu 6 měsíců.(5) Podle Naredo je rozsah barevného mapování významným prediktivním faktorem pro vznik pozdějších erozí.

Ke stanovení diagnózy RA je podle kritérií ACR/EULAR nutný průkaz erozí.

Podle Wakenfielda je sonografie v jejich průkazu 6krát senzitivnější než klasická skiagrafie a i jejich velikost prokáže mnohem lépe než skiagrafické vyšetření.(6 ) Nevýhodou je, že ne všechny klouby jsou ultrazvukově dobře přístupné (Obr. 4). Pozitivní barevné mapování na hranici chrupavka-kost je signálem invaze pannu do kostěné struktury, tj. ukazatelem progrese onemocnění. V posledních letech byly vypracovány nové skórovací systémy vhodné pro sledování revmatoidní artritidy v čase. Pro běžnou praxi jsou však poměrně pracné a časově náročné. Ultrazvukové vyšetření lze s úspěchem využít i k hodnocení komplikací revmatoidní artritidy, jako jsou ruptury šlach, Bakerovy cysty a jejich ruptury, k průkazu lézí rotátorové manžety nebo k průkazu septických výpotků.

Závěr

Ultrazvukové vyšetření je zobrazovací modalita, která je přínosná v diagnostice jak časné RA, tak při hodnocení průběhu choroby i sledování účinku terapie. Pomáhá odlišit jednotlivé intraartikulární struktury, určit aktivitu procesu i v období subklinické artritidy, umožňuje i přímou aplikaci kortikoidu do kloubu, čímž zvyšuje i účinek aplikovaného léku. Je senzitivní i při průkazu časných erozí.

O autorovi: MUDr. Jindřiška Gatterová

Revmatologický ústav, Praha

e-mail: gatt@revma.cz