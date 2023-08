Příprava pacienta k operaci před nástupem do nemocnice

SUMMARY

Patients who are admitted for an elective surgery require preparation that is performed before the admission and leads to fast recovery. The teaching is aimed at basic examinations, recommendations and possible complications in the case of insufficient preparation.

O výskytu rakoviny se ve svých spisech zmiňuje již řecký lékař Hippokrates. Její vznik podporuje mnoho rizikových faktorů, jako například ionizující a UV záření, dědičnost, špatný životní styl aj. Bohužel i přes veškerou mediální pozornost, preventivní akce pořádané různými organizacemi a doporučení odborných lékařů zemře každý čtvrtý občan ČR na zhoubné onemocnění, které tak zaujalo druhé místo mezi nejčastějšími příčinami úmrtí. Šanci na uzdravení přitom zvyšuje včasné odhalení nemoci s následným zahájením léčby.

Ta se indikuje na základě informací o typu nádoru a tkáni, ze které vznikl, stupni jeho malignity a rozsahu postižení těla nemocného. Může jít o léčbu farmakologickou, chirurgickou, léčbu ozářením, velmi často v kombinaci. Každá z nich ale také představuje velkou zátěž pro pacienta, protože kromě nádorových buněk dochází i k poškození buněk zdravých a následnému vzniku nežádoucích účinků. Na naše oddělení přicházejí pacienti nejčastěji k plánované chirurgické léčbě nádorů prsu a kůže. Operuje se v celkové, výjimečně v lokální anestezii. Než však k samotné operaci dojde, potřebuje pacient kompletní předoperační vyšetření. V případě, že je neúplné nebo dokonce chybí, mohou nastat vážné komplikace nejen pro pacienta, ale i pro celý operační tým.

Důležitá vyšetření

Při podezření na nádorové onemocnění odesílá pacienta do konziliární ambulance naší nemocnice praktický lékař nebo specialista s žádostí k odbornému vyšetření. V případě potvrzení diagnózy a doporučení operačního zákroku se pacient objedná na naší chirurgické ambulanci. Zde obdrží plánovaný termín operace, leták o nemocnicí poskytovaných službách a tiskopis s informacemi nejen pro sebe, ale i pro svého obvodního či odborného lékaře. Je v něm uvedeno datum výkonu a podrobný výpis všech nutných vyšetření a doporučení.

Je zapotřebí zajistit veškerá hematologická (KO a trombocyty, FW, INR, APTT, KS a originál tiskopisu) a biochemická vyšetření séra (urea, kreatinin, ionty, bilirubin, ALT, AST, ALP, GMT, glykemie, AM/s). Dále biochemické vyšetření moče (moč a sediment), sérologii (HbsAg), popis rtg srdce a plic, EKG (popis i křivku – stačí fotokopie) a interní závěr (vyjádření k operaci v celkové anestezii). Také je zapotřebí pacienta informovat o nutnosti vysazení léků ovlivňujících srážení krve minimálně týden před zákrokem, eventuálně zajistit převod na nízkomolekulární heparin.

U žen je nutné celkové gynekologické vyšetření zaměřené i na onkologii. Pacient nastupuje k hospitalizaci obvykle den před zákrokem. S sebou si, podle rozpisu, přinese toaletní potřeby, dlouhodobě užívané léky, domácí obuv, může i pyžamo a župan. Dále originální výsledky odběrů, vyšetření a doporučení od specialisty v případě endokrinologických, neurologických, kardiálních, plicních a psychiatrických onemocnění.

Stává se, že někdy internista nebo anesteziolog zamítne celkovou anestezii například z důvodu oběhových nebo respiračních poruch. V některých případech lze takovéhoto pacienta operovat v lokální anestezii. K tomu obvykle postačí jen výsledek krevní skupiny a celkové koagulace. V případech, kdy by výkon v lokální anestezii byl nedostačující, lze buď vyčkat na přeléčení rizikového stavu, v některých případech pak zvolit jiný léčebný postup.

Komplikace

V poslední době neustále narůstá počet pacientů, kteří přicházejí s neúplným předoperačním vyšetřením nebo jim dokonce chybí. Přitom každá jeho část rozhoduje, zda se operace uskuteční, či nikoli. Nejčastěji není k dispozici křivka EKG, pacient má u sebe pouze její popis. Zde je nutno zdůraznit, že jakýkoli popis, byť sebelepší, nedokáže nahradit samotnou křivku, především pro posouzení eventuálních změn. V takovém případě jsme nuceni zajistit nové natočení i popis EKG na naší interní ambulanci. To je sice technicky možné, ale znamená to zbytečné zdvojování vyšetření a zbytečnou zátěž naší interní ambulance, která současně řeší mnohdy i velmi komplikované problémy onkologických pacientů, např. kardiotoxicity chemoterapie.

Technicky složitější bývá náprava nedostatků v krevních odběrech. Biochemii, hematologii a hemokoagulaci odebíráme ihned. Při špatných výsledcích se řídíme ordinací lékaře, abychom zabránili případnému rozvratu vnitřního prostředí a masivnímu krvácení. Opětovná kontrola krevních testů pak připadá na den operace. Výjimku tvoří odběr na HbsAg. Na výsledek se čeká několik dní. Operuje se tedy s vědomým rizikem, že personál může být nakažen virem žloutenky.

Největší problém nastává při nevysazení léků na ředění krve, dekompenzaci přidružených onemocnění, jako jsou např. diabetes mellitus, hypertenze, poruchy krevní srážlivosti apod. Samostatným problémem, předoperačním vyšetřením obtížně ovlivnitelným, je vznik herpes, viróz a jiných akutních onemocnění. V takových případech pacienta informujeme o odkladu zákroku do doby, než dojde k nápravě, a obdrží nový termín operace.

Do všech těchto komplikací můžeme také zařadit bagatelizaci příznaků lékařem, jak v oblasti přidružených onemocnění, tak i v onkologickém onemocnění samotném. Během své praxe jsem se již mnohokrát setkala s pacienty, kteří se s důvěrou obrátili na svého lékaře s určitým problémem. Odcházeli bez vyšetření a s informací, že nejde o nic vážného. Po vytrvalých žádostech o vyšetření bylo u většiny z nich potvrzeno nádorové onemocnění.

Závěr

Nejen potvrzení, ale už jen pouhé podezření na nádorové onemocnění vyvolává v mysli člověka to nejhorší. Pacient se ptá „Proč zrovna já?“ Jeho mysl se zabývá životem, který nestihne prožít, věcmi, které nedokončí nebo dokonce ani nezačal, vztahy, které nestihne urovnat. Má obavy, co bude s blízkými. Při přijetí na naše oddělení jsou pacienti stále v šoku a zmateni ze zjištěné diagnózy. Komplikace s předoperační přípravou, odklad zákroku, necitelnost a bagatelizace příznaků tento stres zvyšují.

Negativně také působí na průběh léčby a snahu nemocného s touto nemocí bojovat. Počet případů onemocnění rakovinou stoupá. I my, sestry a lékaři, se jednou můžeme ocitnout na místě svých pacientů. Chtěli bychom, aby se nám dostalo veškeré dostupné péče a zacházelo se s námi jako s lidmi. Zamysleme se, jestli i my se tak chováme k těm, pro které jsme tu, kteří do nás vkládají své naděje a přicházejí si k nám pro pomoc.

Poděkování za konzultaci: doc. MUDr. Vuku Faitovi, CSc.

Literatura Klinická onkologie pro sestry. Vorlíček, J., Abrahámová, J., Vorlíčková, H. a kol. Praha, Grada Publishing 2006. Psychologie nemoci. Křivohlavý, J. Praha, Grada Publishing 2002.

Daniela Trněná, Oddělení chirurgické onkologie B (Bakešův pavilon), MOU Brno (daniela.trnena@seznam.cz)