Připraveny infekční nouzové nemocnice

Česká republika má pro případ ohrožení bakteriálními zbraněmi připraveny infekční provizorní nemocnice.

„Jde o devět objektů, které by šly rychle přebudovat. Kdyby se v určitém rajónu nemoc vyskytla, vyčlenili bychom jednu nemocnici k léčení a ta by byla zcela uzavřena,“ řekl hlavní hygienik Michael Vít.

Uvedl, že z biologických zbraní lze použít nejen variolu, tedy pravé neštovice, ale nejméně 16 dalších zákeřných infekčních nemocí.





Připomenul, že „stejně nebezpečné by bylo, kdyby se někdo pokusil narušit potravinový řetězec například salmonelou. Ta by postihla desetitisíce lidí,“ uvedl hygienik.

Na dotaz Práva, co by se stalo, kdyby do země byla zanesena variola, uvedl, že obyvatelstvo by v dané lokalitě bylo očkováno.

„Ne preventivně, ale postexpozičně, to znamená, až v případě, že by se případy na území republiky vyskytly.“ Podle Víta nikde se plošně preventivně neočkuje vzhledem k vedlejším účinkům. V Německu například spočítali, že kdyby preventivně očkovali proti variole, zemřelo by nejméně 80 lidí.

Bulovka – čtyři lůžka

V případě napadení biologickými zbraněmi by centrem léčení byla infekční klinika v Praze na Bulovce. Na pokojích by byla podtlaková ventilace, aby nebyla možnost přenosu viru do venkovního prostředí. K dispozici by byla čtyři lůžka. Německo jich má připraveno osm. I na sedmi infekčních klinikách v krajských nemocnicích by bylo zajištěno první ošetření. K dispozici je 14 převozových vaků.

Jsou uzpůsobeny tak, že lékař by s pacientem bezprostředně do styku nepřišel. Pohotovost má i laboratoř ve Státním zdravotním ústavu, která by infekční choroby diagnostikovala.

VÁCLAV PERGL, Právo, 21.3.2003