Přírodní lékárna v šálku kvalitního čaje

Chvílemi jsem měl pocit, že čtu o nějakém skvělém přírodním léku. A přitom jsem listoval lékařskými výzkumy nebo studiemi o čaji.

Ten totiž zpomaluje kornatění cév, snižuje riziko infarktu i některých typů rakoviny, účinkuje proti řadě virů a bakterií, snižuje počet zubních kazů a tak dál. Lidé ho ovšem nepijí proto, aby je léčil, ale aby je povzbudil. Zvlášť když jsou unavení. O jeho léčebných účincích obvykle ani nevědí.

Tlak nemusí zvýšit ani silný čaj

Paradoxní je, že čaj nebo káva sice povzbudí na určitou dobu mozek, jeho bdělost a čilost, ale na tělesnou únavu nemají vliv. Řada nabouraných aut a náklaďáků u dálnice svědčí o tom, jaké mohou být důsledky tohoto rozporu. Unavené pracanty víc povzbudí krátké přestávky, kdy si oddechnou, zacvičí si, sní trochu hroznového vína nebo jiné ovoce, které obsahuje „rychlé“ cukry. Výborné jsou také šťávy z vymačkaného čerstvého ovoce. Představy, že silným čajem nebo kávou popoženeme krevní oběh a zvýšíme si krevní tlak, jsou nepřesné. Pokud je pijeme pravidelně, reaguje tělo na kofein jenom první čtyři dny. Pak se na něj adaptuje a tlak nám nestoupne vůbec. Lidé s vysokým tlakem se adaptují už po dvou dnech. Pro lidi s nízkým tlakem je proto daleko lepší, když si každý den dají místo šálku kávy nebo silného čaje trochu alkoholu. Čaj pije spousta lidí místo kávy. Nejen proto, že jim chutná, ale často i proto, že méně dráždí jejich citlivé nebo nervózní žaludky. Dřív se říkalo, že obsahuje tein, dnes už odborníci mluví o kofeinu, protože to je chemicky stejná látka jako v kávě. V běžně dostupném čaji ho bývá méně než v kávě. Pokud se však v čajích vyznáte, můžete si ve specializovaném obchodě koupit takový druh, který obsahuje stejné množství kofeinu jako káva. Případně si z běžného čaje uvařit silný „magorák“. Výhodou kofeinu z kávy je to, že účinkuje rychleji, nevýhodou, že tento účinek rychleji odezní. Naopak kofein z čaje působí pomaleji, za to podstatně déle. To proto, že se v kombinaci s tříslovinami uvolňuje do krevního oběhu pomaleji.Čaj navíc obsahuje látku, která částečně neutralizuje, a tedy zjemňuje, působení kofeinu. To ovšem platí jen pro čaje, které se louhují od čtyř do osmi minut, kdy se v horké vodě rozpouštějí i třísloviny. Čaj, který louhujeme jen dvě až tři minuty, kdy se uvolní prakticky všechen kofein, ale jen minimum třísovin, víc svými vlastnostmi připomíná kávu. RNDr. PhMr. Ivan Krejčí, CSc., uvádí ve své knize O kávě a čaji, že čaj dokáže v průběhu dne udržet pocity bdělosti a duševní čilosti na vyšší úrovní než káva nebo samotný kofein. Potvrdily to objektivní výzkumy.

Na překyselený žaludek

Čaj rádi pijí lidé, kteří trpí překyselením žaludku. To může způsobit káva, kola, alkohol, příliš mnoho masa, špatně kompenzované stresy aj. Čaj v žaludku neutralizuje zbytky kyselin, protože má alkalickou povahu. Mírní tím žáhu, říhání a nepříjemný pocit plnosti. Pro lidi, kteří mají v důsledku překyselení sklon k žaludečním vředům, je proto výhodnější než káva. Třísloviny, které čaj obsahuje, zklidňují také sliznice žaludku a střev. Působí na ně protizánětlivě a zmírňují případné průjmy (podle japonských vědců významně brání v aktivitě například bakteriím salmonely a dokonce cholery, kterým omezuje pohyb a shlukuje je dohromady). Zelený čaj, pokud ho lidé pijí ve větším množství, chrání navíc játra. Podle japonských vědců to dokazují jaterní testy náruživých pijáků tohoto nápoje ve srovnání s testy běžné populace. Navíc má tu výhodu, že se většina kofeinu, který obsahuje, nevstřebává v žaludku, ale až ve střevním traktu. Proto je k žaludku šetrnější.

Lepší střevní mikroflóra

Yukihiko Hara z japonského výzkumného ústavu potravinářského zkoumal účinky koncentrátu katechinů (třísloviny) ze zeleného čaje. Zjistil, že zlepšují složení střevní bakteriální flóry, ve které bylo navíc méně hnilobných produktů. Jiní japonští vědci vyzkoumali, že katechiny z čaje tlumí růst bakterií, které se podílejí na vzniku žaludečních vředů. Podle autorů knihy Zelený čaj je dobrou prevencí, když lidé při chřipkových epidemiích pijí hodně čaje. Pokud chřipku přesto dostanou, zmírní jejich pocity rozlámanosti a urychlí léčení. Domnívají se, že zejména zelený čaj posiluje náš imunitní systém tím, že je silný antioxidant, tedy že v těle snižuje množství škodlivých volných kyslíkových radikálů.

Snižuje výskyt rakoviny

V prefektuře Šituoka, největší japonské oblasti, kde se pěstuje čaj, umírá na rakovinu podstatně méně lidí než v ostatních částech země. Rakovinu žaludku tam téměř neznají. Vědce napadlo, že by jednou z příčin by mohl být právě zelený čaj, kterého se tu vypije hodně. Autoři knihy Zelený čaj uvádějí výsledky hned několika studií, podle kterých pití tohoto čaje významně snížilo výskyt některých forem rakoviny. Například šanghajská studie z počátku devadesátých let dokazuje, že pacienti s rakovinou jícnu pili podstatně méně zeleného čaje než osoby, které tímto druhem rakoviny neonemocněly. Studie se zúčastnilo 1000 lidí. Její autoři zdůrazňují, že člověk musí čaje musí vypít relativně hodně, aby se dalo mluvit o jeho preventivních účincích: pět až sedm šálků denně.

Méně infarktů

Objevilo se hodně studií, které dokládají, že čaj brzdí kornatění cév, snižuje cholesterol a srážlivost krve (vědci z univerzity v Japonské Šizuce tvrdí, že účinky zeleného čaje jsou stejně silné jako u aspirinu). Snižuje tedy i riziko mrtvice, ale zejména infarktu (některé zdroje uvádějí, že až o 44 %). Dokáže to díky antioxidačním schopnostem flavonoidů. Ty jsou také třeba v ovoci nebo čokoládě. Vědci se však shodují, že přesnou roli flavonoidů může odhalit až další výzkum. V každém případě se může ukázat, že holandský zvyk dát si k čaji čokoládový zákusek je vlastně zdravý. Výtažky z čaje pomáhají při hojení jizev a při spáleninách od sluníčka, ale působí na pokožku pozitivně i jinak. Je však potřeba zdůraznit, že poznatky o pozitivních účincích čaje na zdraví vycházejí většinou z praktických zkušeností, laboratorních výzkumů nebo malých studií, ze kterých nelze dělat velké závěry. A není je možné chápat jako návod k léčbě. Čaj pro většinu z nás lékem nikdy nebude lékem, ale „jen“ oblíbeným nápojem.

Vitamín C se v něm neničí

Málo lidí ví, že zelený čaj obsahuje poměrně hodně vitamínů B, ale zejména vitamínu C. U některých druhů je dokonce vyšší než u citrónů a pár šálků tohoto čaje může pokrýt naší denní potřebu tohoto vitamínu. Je to zajímavé proto, že se obvykle zahříváním, světlem a dlouhým skladováním potravin ničí. V zeleném čaji je však obsažen v pozoruhodně trvanlivé formě. Zachová se, i když čajové lístky přelijeme horkou vodou. A značná část jich vydrží i to, když je chvíli vaříme.

Pomáhá proti zubním kazům

Japonští výzkumníci z Univerzity v Ósace přišli na to, že extrakt nebo určitá izolovaná skupina látek z částečně fermentovaného čaje oolong (je jakýmsi kompromisem mezi čajem zeleným a černým) zmenšuje kazivost zubů. Tlumí schopnost streptokoků přilnout k zubnímu povrchu a snižuje produkci kyselin, které narušují zubní sklovinu. To by vysvětlovalo jev, který popsal osobní lékař čínského vůdce Mao Ce-tunga. Osmdesátník Mao si celý život nečistil zuby. Pouze každé ráno rozžvýkal pár lístků zeleného čaje a vypláchl si pusu vodou, tak, jak to dělala většina čínských rolníků. Ústa si čajem vykloktávali také po každém jídle. I když měl Mao v osmdesáti silně zanícené dásně, scházelo mu jen několik horních stoliček. Ostatní zuby měl sice potažené zeleným filmem, ale na člověka, který si je celý život nečistil, relativně zachovalé.

Petr Veselý, Právo, 5.3.2002