Proč jsme na podzim ospalejší? Může za to úbytek denního světla a v některých případech i sezónní afektivní porucha

Lidské tělo se neustále musí přizpůsobovat vnějším podmínkám. Podzimní únava tedy není vůbec známkou lenosti. Naopak, jedná se o zcela přirozenou reakci našeho systému, který se musí vypořádávat se změnami okolního prostředí, jako jsou například výkyvy teplot. Abychom tomu lépe porozuměli, musíme však nejprve pochopit, jak fungují naše biologické hodiny.
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Biologické hodiny
Střídání bdělosti a spánku má na svědomí vnitřní systém v našem těle, který se označuje jako takzvaný cirkadiánní rytmus. Tento výraz vzešel z latinského spojení „circa diem“, což se překládá jako „přibližně jeden den“, a označuje biologické procesy, jež se opakují v průběhu každých 24 hodin.
Právě tento rytmus rozhoduje o tom, kdy se nám chce spát a kdy naopak ne. Kromě toho ale ovlivňuje také další funkce našeho organismu včetně tělesné teploty, metabolismu nebo třeba hormonální činnosti. Jakýsi biologický časovač, který cirkadiánní rytmus řídí, se pak nachází v hypotalamu. Naše oči do něj pak posílají informace o světle, díky čemuž se náš organismus může přizpůsobovat střídání dne a noci.
Světlo tak představuje nejdůležitější signál pro nastavení našich biologických hodin. Jakmile začíná večer světla ubývat, náš mozek pochopí, že se blíž čas odpočinku, a naopak s přibývajícím světlem v ranních hodinách dostane zase informaci o tom, že začíná den a je potřeba vstát.
Nedostatek denního světla
Snížení množství denní světla v podzimním období má tedy zásadní dopad na to, jak se cítíme. V letních měsících zpravidla trávíme mnohem více času venku, jelikož Slunce vychází brzy ráno a zapadá až v pozdních hodinách. To znamená, že jsme mnohem delší dobu vystavení dennímu světlu. Tato situace se ale na podzim mění a mnozí z nás odcházejí i přicházejí do práce či do školy za tmy nebo šera.
Většinu dne navíc řada lidí tráví v interiéru, takže mnozí z nás jsou skoro celý den před denním světlem prakticky schovaní. Jediná dávka slunečního svitu, která se k nám za celý den dostane, je často pouze přes okna naší kanceláře, což může mít výrazný dopad na výše zmíněné biologické hodiny.
V momentě, kdy jsme jen minimálně vystaveni dennímu světlu, se náš cirkadiánní systém může hůře synchronizovat s běžným denním režimem. Proto jsme brzy ospalí a bez energie, hůře se nám soustředí, pracuje a celkově můžeme mít pocit, že nám vše déle trvá a činnosti, které jindy zvládáme bez problémů, jsou pro nás během podzimu a zimy více vyčerpávající.
Melatonin
Se spánkem také úzce souvisí melatonin neboli hormon, který produkuje drobná žláza uložená v našem mozku, takzvaná šišinka. Jeho produkce je přitom ovlivněna světelnými podmínkami okolního prostředí, a to tak, že když se setmí, jeho hladina roste, zatímco ráno při východu Slunce začne naopak zase postupně klesat.
Někdy se melatonin dokonce vyloženě označuje jako hormon spánku, jelikož jde o látku, která pomáhá synchronizovat spánek s přirozeným rytmem dne. Fungování biologických hodin a s ním spojená produkce melatoninu je však u každého člověka individuální, jelikož na něj má vliv mimo jiné také náš věk, zdravotní stav nebo životní styl. Z toho důvodu bývají na podzim někteří jedinci unavení více a jiní méně.
Jak můžeme podzimní ospalost zmírnit?
Vyšší ospalost je tedy na podzim úplně přirozeným jevem a nelze se jí zcela zbavit. Co ovšem můžeme sami pro sebe udělat, je pokusit se svému organismu alespoň pomoci, aby se s vnějšími podmínkami, které tento stav ovlivňují, lépe vyrovnal. Nejdůležitější je přitom snaha podpořit přirozený rytmus spánku a bdění, cože můžeme udělat tak, že budeme dodržovat následujících 5 zásad:
- každý den si dopřát alespoň krátkou procházku venku,
- chodit spát ve stejnou dobu,
- pravidelně se hýbat,
- omezit večerní koukání do obrazovek či mobilů,
- dbát na vyváženou a pestrou stravu.
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Sezónní afektivní porucha
Kromě běžné podzimní únavy je tu ale ještě jeden jev, který odborníci označují jako sezónní afektivní poruchu (zkráceně SAD) a u nějž mohou být změny nálady a snížení energie ještě o něco výraznější. Tento stav se objevuje pravidelně v určitém ročním období, přičemž nejčastěji se vyskytuje právě na podzim a v zimě. Jde o určitý typ deprese, mezi jehož typické příznaky patří:
- dlouhodobě zhoršená nálada,
- výrazná únava a nedostatek energie,
- nadměrná potřeba spánku,
- problémy se soustředěním,
- ztráta zájmu o běžné činnosti,
- změny chuti k jídlu,
- omezení společenských aktivit,
- tendence stahovat se do ústraní.
Jak ale rozeznat běžnou podzimní únav od sezónní afektivní poruchy, když jsou si příznaky tak podobné? Zásadní rozdíl spočívá v tom, že pro SAD je charakteristický opakující se sezónní průběh. Vyjmenované příznaky jsou navíc velmi výrazné a mohou dokonce i ovlivnit každodenní fungování dotyčného jedince, který často ztrácí zájem o své okolí a stahuje se sám do sebe.
Dobrou zprávou ovšem je, že tuto poruchu je možné léčit. Odborník na duševní zdraví vám může doporučit světelnou terapii či psychoterapii a v některých případech i předepsat léky. Pacientův stav se v každém případě posuzuje individuálně a konkrétní léčebnou metodu je nutné konzultovat s lékařem.
JAK FUNGUJE MELATONIN:
Zdroje: wikiskripta.eu, nhlbi.nih.gov, nimh.nih.gov, nature.com