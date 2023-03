Prof. Chlíbek: Očkování z dětství v dospělosti už nechrání

Novinářům to řekl vedoucí katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové profesor Roman Chlíbek.

„Očkování v dětství není celoživotní, v dospělosti už nechrání. Dětské infekce se přitom mohou objevit i u dospělých, zvláště u seniorů,“ řekl Chlíbek. S věkem totiž klesá imunita. Zatímco mezi 20. a 30. rokem je imunitní odpověď organismu vysoká a výskyt infekčních nemocí naopak nejnižší, obranyschopnost šedesátníka se dá podle profesora srovnat s obranyschopností kojenců.

Dospělí podle něj ale nevnímají vakcinaci jako samozřejmou součást péče o své zdraví. S přechodem od pediatra k praktickému lékaři jich řada přestává docházet na pravidelnou prevenci, takže jim lékař ani vakcinaci nemůže nabídnout. K lékaři jdou jen se závažnějšími obtížemi. Někteří by o očkování zájem i měli, odradí je ale to, že řadu vakcín si musejí zaplatit sami, řekl Chlíbek, vědecký sekretář České vakcinologické společnosti.

Podle něj má pro zdravé dospělé smysl dát se nově očkovat či přeočkovat proti nemocem, kde očkování bylo zahájeno v dětství. Druhá kategorie jsou senioři od 65 let věku, kteří jsou kvůli poklesu imunity ve větším riziku infekcí, včetně závažných komplikací a úmrtí. Očkování je doporučeno také chronicky nemocným lidem, zdravotní pojišťovny jim řadu vakcín hradí.

Každý by si podle Chlíbka rozhodně měl hlídat přeočkování proti tetanu po deseti až 15 letech, od 60 let věku by lidé měli být přeočkováni každých deset let. „Určitě je vhodné se jednou za život nechat přeočkovat proti černému kašli, zvláště jsou-li v rodině malé děti, protože výskyt této infekce stoupá,“ řekl. Od neočkovaných dospělých se totiž mohou nakazit kojenci v době, než nastoupí plná ochrana z jejich očkování.

Na ochranu novorozenců se nově očkují těhotné v poslední třetině gravidity proti černému kašli a chřipce. Aktivisté to odmítají, podle nich vakcíny škodí nenarozenému dítěti. Podle Chlíbka ale studie potvrdily přínos očkování pro matku i dítě.

K dalším očkováním v dospělém věku profesor doplnil, že kdo nebyl očkovaný v dětství proti žloutence C a B, měl by si ho doplnit, hodí se mu to i pro cestování. „Samostatnou kapitolou je očkování proti klíšťové encefalitidě, máme nejvyšší výskyt v Evropě, a s narůstajícím věkem narůstá závažnost průběhu i komplikací,“ řekl. Světová zdravotnická organizace doporučuje pro seniory také očkování proti pneumokokům, zdravotní pojišťovnu levnější variantu plně hradí.