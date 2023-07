Program vyšetření kvůli rakovině prsu zachránil přes 10.000 žen

ČTK o tom informovala Asociace mamodiagnostiků ČR (AMA). Mamografická prohlídka je pro ženy nad 45 let každé dva roky zdarma. Musí na ni mít ale žádanku od praktika či gynekologa. Asociace chce dosáhnout toho, aby dostávaly pozvánky.

Bezplatný preventivní program odstartoval na podzim 2002. Počet žen, které díky němu postoupily vyšetření na mamografu, se postupně zvedá. Loni se jich nechalo prohlédnout 538.500. Je to zhruba polovina těch, na které se projekt zaměřuje. V roce 2003 to bylo jen 13 procent žen nad 45 let. Zatímco zpočátku podíl každoročně rostl, od roku 2008 se už nemění a drží se kolem 50 procent.

„Žádanka od lékaře se ukazuje jako komplikující faktor. Některé ženy nemají chuť chodit ke gynekologovi a nechodí ani k praktikovi. Cesta k mamografu se jim tak zavírá přes žádanku,“ řekla ČTK dnes předsedkyně asociace a zakladatelka screeningového programu Miroslava Skovajsová.

Přitom díky programu se daří u mnohých pacientek zachytit rakovinu včas. Předloni screening odhalil 2822 nádorů u žen, které přišly na vyšetření bez jakýchkoliv příznaků. Víc než 70 procent těchto karcinomů bylo v časném stádiu. Vyšetření zjistilo nádor i u dalších téměř 4000 pacientek. Ty ale přišly na mamografické vyšetření až poté, co si nahmataly v prsu bulku. Tyto případy byly podle asociace „prognosticky méně příznivé“.

Odborníci by rádi dosáhli toho, aby na bezplatné preventivní vyšetření chodilo pravidelně každé dva roky 80 či 90 procent žen nad 45 let. Prosadit proto chtějí to, aby si pacientky nemusely říkat lékařům o žádanku, ale aby dostávaly na mamografickou prohlídku pozvánku.

„Není zapotřebí vymýšlet nový proces. V zemích, kde program funguje, se to řeší jednoduchou cestou. Centrální registry předávají informace lékařům, ti pak ženy zvou,“ uvedla Skovajsová. Podle ní se cílené zvaní projevuje pak v klesající úmrtnosti na rakovinu prsu. Čím víc žen totiž do ordinace dorazí, tím vyšší je podíl včas odhalených nádorů.

Odborníci zatím neuvažují o tom, že by se snižovala věková hranice, od níž mají ženy vyšetření zdarma. Mnohem účinnější podle Skovajsové je cílené sledování žen z rodin, kde už výskyt nemoci byl. Zdravotní pojišťovny by pak měly podle představ expertů zaplatit vyšetření i mladším ženám, u nichž je vysoké riziko onemocnění. Skovajsová uvedla, že to už se nyní často daří.

Asociace uvedla, že nádorů prsu přibývá. V roce 2008 statistici evidovali 6801 nových případů a 1946 zemřelých. Úmrtnost tak podle AMA mírně klesá.