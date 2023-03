Průzkum: Skoro 40 % lidí se bojí vakcín. Proti klíšťatům se očkuje každý čtvrtý

Přesto však očkování proti této nemoci využilo jen 25 % klientů nejsilnější tuzemské zdravotní pojišťovny. A to i přesto, že VZP na něj svým pojištěncům přispívá částkou až 500 korun. Jedním z důvodů může být i to, že 38 % lidí nemá obecně důvěru v očkování a bojí se vedlejších účinků. Vyplynulo to z průzkumu, který VZP uskutečnila začátkem března na svých pobočkách.

Obavy z očkování jsou podle odborníků zbytečné. „Vakcíny, které jsou na trhu, jsou bezpečné, nejsou hlášeny žádné závažné vedlejší účinky. Jako u každého očkování se i v tomto případě může objevit zarudnutí a otok v místě vpichu, případně zvýšená teplota, únava a slabost, ale tyto projevy za dva tři dny odezní,“ uvedl profesor Roman Chlíbek, vědecký sekretář České vakcinologické společnosti. Navzdory podobným ujištěním vycházejícím z řady odborných prací však mezi lidmi nedůvěra k očkování stále existuje.

I tak se nicméně VZP v posledních letech daří zvyšovat zájem klientů, kteří od ní čerpají příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě. Loni jejich počet poprvé v historii překročil hranici 100 tisíc (přesně 105 448 klientů). To je nárůst o 24,9 % oproti roku 2015 – tehdy příspěvek VZP na očkování proti klíšťové encefalitidě čerpalo 84 423 lidí.

Celková proočkovanost tuzemské populace je ovšem stále poměrně nízká. Například v Rakousku se proti klíšťové encefalitidě nechává očkovat téměř 90 % lidí. V Česku je to výrazně méně, což potvrdil i nedávný průzkum VZP.