První příznaky ALS: Nezvyklá únava, slabost i změna řeči aneb deset varovných signálů, které nepodceňovat

Redakce
29.4.2026
als
Amyotrofická laterální skleróza, známá jako ALS, patří mezi závažná neurologická onemocnění. Přestože se o ní v posledních letech více mluví, její první příznaky bývají velmi nenápadné – a právě proto často unikají pozornosti.

Na začátku může jít jen o drobnosti: častější zakopávání, slabost v ruce nebo neobratnost. Mnoho lidí tyto signály přisuzuje únavě, stresu nebo věku. Jenže právě v tom je ALS zrádná – postupuje pomalu a nenápadně.

Co se v těle při ALS děje?

ALS je progresivní a fatální onemocnění, které postihuje nervové buňky – tzv. motorické neurony. Ty řídí naše vědomé pohyby, jako je chůze, mluvení nebo zvedání předmětů. Postupně dochází k jejich poškození a zániku. Svaly pak nedostávají potřebné signály, slábnou a postupně ochabují.

Důležité je ale vědět, že:

  • smysly (zrak, sluch, chuť, čich) zůstávají zachované?
  • většina lidí si zachovává jasnou mysl
  • často zůstává zachována i kontrola očí a močového měchýře

8 varovných příznaků ALS?

1. Zakopávání a potíže s chůzí

Nejistá chůze, časté zakopávání nebo pocit, že nohy „neposlouchají“.

2. Vypadávání věcí z ruky

Slábnoucí úchop – například častěji upustíte hrnek nebo telefon.

3. Slabost v rukou nebo nohou?

Pocit únavy ve svalech, který se postupně zhoršuje.

4. Nezvyklá únava

Nejde jen o běžné vyčerpání – tělo je slabé i bez větší námahy.

5. Zhoršená nebo zpomalená řeč

Řeč může být méně srozumitelná, „rozplizlá“ nebo pomalejší.

6. Svalové křeče a záškuby

Nepříjemné cukání svalů (tzv. fascikulace) nebo křeče.

7. Neovladatelné emoce

Epizody nekontrolovatelného smíchu nebo pláče bez jasného důvodu.

8. Potíže s jemnou motorikou

Zapínání knoflíků, psaní nebo práce s drobnými předměty je náročnější

Kdy zpozornět?

Pokud se některé z výše uvedených příznaků objevují opakovaně a postupně se zhoršují, je vhodné navštívit lékaře. Neznamená to hned ALS – ale tělo tím dává jasně najevo, že něco není v pořádku. Diagnostika ALS není jednoduchá. Neexistuje totiž jeden jediný test, který by ji potvrdil – musí se provést elektromyografie (EMG), krevní a močové testy nebo např. biopsie svalů nebo nervů.

Jak vypadala ALS u Stephena Hawkinga

