První příznaky ALS: Nezvyklá únava, slabost i změna řeči aneb deset varovných signálů, které nepodceňovat

Na začátku může jít jen o drobnosti: častější zakopávání, slabost v ruce nebo neobratnost. Mnoho lidí tyto signály přisuzuje únavě, stresu nebo věku. Jenže právě v tom je ALS zrádná – postupuje pomalu a nenápadně.
Co se v těle při ALS děje?
ALS je progresivní a fatální onemocnění, které postihuje nervové buňky – tzv. motorické neurony. Ty řídí naše vědomé pohyby, jako je chůze, mluvení nebo zvedání předmětů. Postupně dochází k jejich poškození a zániku. Svaly pak nedostávají potřebné signály, slábnou a postupně ochabují.
Důležité je ale vědět, že:
- smysly (zrak, sluch, chuť, čich) zůstávají zachované?
- většina lidí si zachovává jasnou mysl
- často zůstává zachována i kontrola očí a močového měchýře
8 varovných příznaků ALS?
1. Zakopávání a potíže s chůzí
Nejistá chůze, časté zakopávání nebo pocit, že nohy „neposlouchají“.
2. Vypadávání věcí z ruky
Slábnoucí úchop – například častěji upustíte hrnek nebo telefon.
3. Slabost v rukou nebo nohou?
Pocit únavy ve svalech, který se postupně zhoršuje.
4. Nezvyklá únava
Nejde jen o běžné vyčerpání – tělo je slabé i bez větší námahy.
5. Zhoršená nebo zpomalená řeč
Řeč může být méně srozumitelná, „rozplizlá“ nebo pomalejší.
6. Svalové křeče a záškuby
Nepříjemné cukání svalů (tzv. fascikulace) nebo křeče.
7. Neovladatelné emoce
Epizody nekontrolovatelného smíchu nebo pláče bez jasného důvodu.
8. Potíže s jemnou motorikou
Zapínání knoflíků, psaní nebo práce s drobnými předměty je náročnější
Kdy zpozornět?
Pokud se některé z výše uvedených příznaků objevují opakovaně a postupně se zhoršují, je vhodné navštívit lékaře. Neznamená to hned ALS – ale tělo tím dává jasně najevo, že něco není v pořádku. Diagnostika ALS není jednoduchá. Neexistuje totiž jeden jediný test, který by ji potvrdil – musí se provést elektromyografie (EMG), krevní a močové testy nebo např. biopsie svalů nebo nervů.
Zdroj: The ALS Association