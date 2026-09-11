První příznaky aneurysmatu: Kdy je bolest hlavy nebo břicha důvodem k obavám?

Aneurysma vzniká v důsledku oslabení cévní stěny, která časem v určitém místě vytváří výduť. Může se objevit prakticky na kterékoli tepně v těle, nejčastěji se však lékaři setkávají s výdutěmi aorty a mozkových tepen. Záludnost tohoto onemocnění spočívá především v tom, že menší aneurysmata často nezpůsobují žádné obtíže.
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Co je aneurysma?
Aneurysma je místní rozšíření nebo vyboulení cévní stěny, které vzniká v důsledku jejího oslabení. Nejčastěji postihuje tepny. Mezi nejzávažnější patří aneurysma mozkových cév a aneurysma aorty, tedy největší tepny v lidském těle.
Aneurysma může být malé a stabilní, ale s jeho růstem se může zvyšovat riziko prasknutí. Některá aneurysmata se proto pouze pravidelně sledují pomocí zobrazovacích vyšetření, zatímco u jiných je vzhledem k jejich velikosti, umístění nebo dalším rizikovým faktorům doporučena léčba.
Jaké jsou první příznaky aneurysmatu?
Typické je, že neprasklé aneurysma nemusí způsobovat žádné příznaky. Člověk nemusí o jeho existenci vůbec vědět a výduť může být objevena náhodně při vyšetření z jiného důvodu. Pokud aneurysma naroste natolik, že začne tlačit na okolní tkáně nebo nervy, mohou se objevit různé obtíže. Ty se liší podle toho, kde se výduť nachází.
Náhlá a velmi silná bolest hlavy
U mozkového aneurysmatu patří mezi nejdůležitější varovné signály náhle vzniklá, mimořádně silná bolest hlavy. Pacienti ji mohou popisovat jako nejhorší bolest hlavy v životě.
Tento příznak je typický zejména pro prasknutí aneurysmatu a následné subarachnoidální krvácení. Bolest často nastupuje během několika sekund a může být doprovázena dalšími neurologickými obtížemi.
Bolest v oblasti oka a poruchy zraku
Větší neprasklé mozkové aneurysma může tlačit na okolní nervy. Výsledkem může být bolest nad nebo za okem, rozmazané či dvojité vidění nebo jiné změny zraku. Tyto příznaky však mohou mít celou řadu jiných příčin. Pokud jsou ale nové, výrazné nebo se objeví společně s dalšími neurologickými obtížemi, je vhodné vyhledat lékařskou pomoc.
Nevolnost a zvracení
Při prasknutí mozkového aneurysmatu se může vedle prudké bolesti hlavy objevit také nevolnost a zvracení. Tyto obtíže mohou souviset s krvácením a zvýšeným tlakem v lebce. Samotná nevolnost samozřejmě aneurysma neprokazuje. Pokud se však objeví společně s náhle vzniklou, extrémně silnou bolestí hlavy, jde o důvod k okamžitému vyhledání pomoci.
Ztuhlost šíje
Dalším možným příznakem prasklého mozkového aneurysmatu je ztuhlý krk. Může se objevit společně s prudkou bolestí hlavy, nevolností nebo zvracením. Kombinace těchto příznaků by neměla být zaměňována za běžnou bolest hlavy nebo únavu. Subarachnoidální krvácení je akutní stav, který vyžaduje okamžitou léčbu.
Poruchy řeči, citlivosti nebo vědomí
V závažných případech může prasklé mozkové aneurysma způsobit zmatenost, poruchu řeči, slabost či necitlivost části těla, křeče nebo ztrátu vědomí. Tyto příznaky mohou připomínat cévní mozkovou příhodu a vždy vyžadují rychlé lékařské vyšetření.
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Jaké jsou příznaky aneurysmatu aorty?
Aneurysma aorty má často podobně nenápadný průběh. Především menší výdutě nemusí způsobovat žádné obtíže a bývají objeveny náhodně například při ultrazvukovém, CT nebo jiném zobrazovacím vyšetření. U aneurysmatu břišní aorty se při větší velikosti mohou objevit přetrvávající bolesti břicha nebo zad. Někteří pacienti mohou vnímat také pulzování v oblasti břicha, zejména v okolí pupku.
Bolest břicha nebo zad
Přetrvávající nebo neobvyklá bolest břicha a zad může být jedním z příznaků aneurysmatu břišní aorty. Obtíže mohou být tupé, ale také výraznější a mohou vystřelovat do dalších částí těla. Samotná bolest samozřejmě neznamená, že člověk má aneurysma. Pokud je ale nová, silná nebo se rychle zhoršuje, měla by být vyšetřena lékařem.
Pocit pulzování v břiše
Někteří lidé s aneurysmatem břišní aorty mohou vnímat pulzující pocit v oblasti břicha. Může být patrný například v okolí pupku. Ani tento příznak však není specifický pouze pro aneurysma. Při jeho výskytu je vhodné konzultovat stav s lékařem, který může podle situace doporučit ultrazvukové vyšetření.
Kdy okamžitě volat záchrannou službu?
Záchrannou službu je nutné volat okamžitě při podezření na prasknutí aneurysmatu. Mezi nejzávažnější varovné příznaky patří:
- náhlá a extrémně silná bolest hlavy,
- ztráta vědomí nebo porucha vědomí,
- křeče,
- náhlé poruchy řeči nebo vidění,
- slabost či necitlivost části těla,
- náhlá silná bolest břicha nebo zad,
- výrazná dušnost.
V České republice v takové situaci volejte 155, případně evropské číslo tísňového volání 112. U náhle vzniklé, velmi silné bolesti hlavy není vhodné čekat, zda obtíže samy odezní. Prasklé mozkové aneurysma představuje akutní stav, u kterého může rychlost poskytnutí odborné péče zásadně ovlivnit výsledek léčby.
Dá se vzniku aneurysmatu předcházet?
Vzniku aneurysmatu nelze vždy zabránit. Některé rizikové faktory však ovlivnit lze. Důležité je především nekouřit, udržovat krevní tlak v doporučených hodnotách, dbát na zdravou životosprávu a chodit na preventivní prohlídky.
Pokud už bylo aneurysma diagnostikováno, je důležité dodržovat doporučení lékaře a chodit na pravidelné kontroly. Léčba se vždy stanovuje individuálně podle velikosti, umístění a dalších vlastností výdutě a celkového zdravotního stavu pacienta.
Jak odhalit aneurysma včas?
Zdroje: nzip.cz, mayoclonic.org, nhs.uk