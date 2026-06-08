První příznaky artrózy: bolest i ztuhlost. Těchto 8 projevů není radno podceňovat

Právě včasné rozpoznání prvních varovných signálů však může pomoci zpomalit další zhoršování onemocnění a udržet klouby déle pohyblivé. Artróza přitom nejčastěji zasahuje kolena, kyčle, ruce nebo páteř, může se ale rozvinout prakticky v jakémkoliv kloubu.
Co se při artróze děje?
Artróza je degenerativní onemocnění kloubů, při kterém dochází k postupnému opotřebování kloubní chrupavky. Ta za normálních okolností funguje jako pružná vrstva mezi kostmi a umožňuje jejich hladký pohyb. Jakmile se chrupavka začne ztenčovat a ztrácet svou pružnost, kosti o sebe více třou, což vede k bolesti i omezené hybnosti kloubu.
Postupně se mění celý kloub, ubývá kloubní tekutiny, zmenšuje se prostor mezi kostmi a okolní svaly i vazy mohou začít slábnout. Potíže se proto časem zhoršují a mohou výrazně komplikovat každodenní fungování dané osoby.
8 varovných příznaků artrózy
Artróza se nejčastěji objevuje v oblasti kolen, kyčlí, rukou či páteře. Potíže se většinou rozvíjejí pomalu, přičemž první projevy bývají nenápadné, takže je lidé často přisuzují únavě nebo běžnému stárnutí.
1. Bolest při pohybu
Bolest kloubu se objevuje hlavně při chůzi, sportu nebo jiné zátěži, zatímco po odpočinku bývá mírnější.
2. Ranní ztuhlost
Po probuzení, nebo delším sezení, může být kloub ztuhlý a chvíli trvá, než se „rozhýbe“.
3. Omezená hybnost
Postižený kloub ztrácí postupně svůj rozsah pohybu a běžné činnosti začínají být pro dotyčného náročnější.
4. Praskání a vrzání v kloubech
Při pohybu se může ozývat lupání, vrzání nebo nepříjemné drhnutí v kloubu.
5. Otok kloubu
V okolí postiženého místa se může objevit mírný otok způsobený podrážděním tkání.
6. Citlivost na dotek
Kloub může být citlivý i při jeho lehkém stlačení nebo běžném pohybu.
7. Bolest v klidu nebo v noci
V pokročilejší fázi onemocnění se bolest může objevovat i bez zátěže, například během odpočinku nebo spánku.
8. Citlivost na změny počasí
Někteří lidé pociťují zhoršení obtíží při chladném nebo vlhkém počasí.
Jak se artróza zhoršuje?
Artróza se obvykle rozděluje do čtyř stupňů podle rozsahu poškození kloubu. V počáteční fázi dochází pouze k mírnému ztenčení chrupavky a zúžení kloubní štěrbiny. Ve druhém stupni už bývají patrné výraznější změny a mohou se tvořit drobné kostní výrůstky.
Třetí stadium je spojené s výraznou bolestí, omezenou hybností a deformacemi kloubu. Ve čtvrtém stupni může chrupavka téměř zcela zmizet a kloub přestává správně fungovat, což dotyčného výrazně omezuje v pohybu i vykonávání běžných aktivit.
Zdroje: mayoclinic.org, posm.org, drinkovic.hr