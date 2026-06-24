První příznaky endometriózy: silná menstruace, bolest i únava. Při těchto projevech je třeba zbystřit

Na začátku se může projevovat jen silnější menstruací nebo občasnou bolestí v podbřišku. Mnoho žen tyto obtíže dlouhodobě přehlíží nebo je považuje za „normální součást cyklu“, právě v tom spočívá jeden z hlavních problémů endometriózy. Její projevy se přitom mohou postupně zhoršovat a výrazně ovlivnit kvalitu života dotyčné.
Co je endometrióza?
Endometrióza vzniká tehdy, když se tkáň podobná děložní sliznici začne objevovat mimo dělohu. Nejčastěji se vyskytuje v oblasti pánve, například na vaječnících, vejcovodech nebo pobřišnici. Tato tkáň reaguje na hormonální změny stejně jako děložní sliznice, během menstruačního cyklu krvácí a následně vyvolává zánět.
Problém je v tom, že krev a tkáň nemají možnost z těla odejít, a proto v místě výskytu vznikají srůsty, zánětlivá ložiska a někdy také cysty. To může postupně vést k dlouhodobým bolestem, srůstům, postižení orgánů v oblasti pánve a v některých případech i k neplodnosti.
7 varovných příznaků endometriózy
1. Bolest v podbřišku a oblasti pánve – Nejčastějším příznakem je dlouhodobá nebo opakující se bolest v podbřišku, která se během menstruace často zhoršuje.
2. Bolestivá menstruace – Menstruace bývá velmi silná a provázená výraznými křečemi, které mohou ženu omezovat v běžných aktivitách.
3. Bolest při pohlavním styku – Při sexu nebo po něm se může objevovat nepříjemná či ostrá bolest v oblasti pánve.
4. Bolest při močení nebo stolici – Některé ženy pociťují bolesti při vyprazdňování, které se během menstruace často zhoršují.
5. Silné nebo nepravidelné krvácení – Typické je silné menstruační krvácení nebo špinění mimo cyklus.
6. Neplodnost či potíže s otěhotněním – Onemocnění může narušovat funkci vaječníků a vejcovodů, což ztěžuje přirozené početí.
7. Únava a zažívací potíže – Častá je chronická únava, nadýmání, nevolnost nebo střídání zácpy a průjmu, zejména v období menstruace.
Endometrióza a těhotenství
Ačkoli endometrióza může snižovat plodnost pacientky, neznamená automaticky neplodnost. U některých pacientek se podaří počít přirozenou cestou, jiné mohou potřebovat lékařskou pomoc, například v podobě asistované reprodukce.
Onemocnění však může zvyšovat riziko mimoděložního těhotenství a v některých případech i riziko potratu nebo komplikací během těhotenství či porodu. Přesto většina žen s endometriózou může plod úspěšně donosit, zejména pokud je jejich stav sledován odborníkem a je zajištěna odpovídající péče.
Celebrity bojující s endometriózou:
Zdroje: hackensackcmigs.com, mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org