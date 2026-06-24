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První příznaky endometriózy: silná menstruace, bolest i únava. Při těchto projevech je třeba zbystřit

Dominika Nováková
24.6.2026
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endometrióza
Autor: Shutterstock.com

Endometrióza je časté gynekologické onemocnění, které postihuje přibližně každou desátou ženu v reprodukčním věku. Její projevy mohou být velmi bolestivé a snadno zaměnitelné s běžnými menstruačními potížemi, což mnohdy ztěžuje včasnou diagnózu.

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Na začátku se může projevovat jen silnější menstruací nebo občasnou bolestí v podbřišku. Mnoho žen tyto obtíže dlouhodobě přehlíží nebo je považuje za „normální součást cyklu“, právě v tom spočívá jeden z hlavních problémů endometriózy. Její projevy se přitom mohou postupně zhoršovat a výrazně ovlivnit kvalitu života dotyčné.

Co je endometrióza?

Endometrióza vzniká tehdy, když se tkáň podobná děložní sliznici začne objevovat mimo dělohu. Nejčastěji se vyskytuje v oblasti pánve, například na vaječnících, vejcovodech nebo pobřišnici. Tato tkáň reaguje na hormonální změny stejně jako děložní sliznice, během menstruačního cyklu krvácí a následně vyvolává zánět.

Problém je v tom, že krev a tkáň nemají možnost z těla odejít, a proto v místě výskytu vznikají srůsty, zánětlivá ložiska a někdy také cysty. To může postupně vést k dlouhodobým bolestem, srůstům, postižení orgánů v oblasti pánve a v některých případech i k neplodnosti.

7 varovných příznaků endometriózy

1. Bolest v podbřišku a oblasti pánve – Nejčastějším příznakem je dlouhodobá nebo opakující se bolest v podbřišku, která se během menstruace často zhoršuje.


2. Bolestivá menstruace – Menstruace bývá velmi silná a provázená výraznými křečemi, které mohou ženu omezovat v běžných aktivitách. 


3. Bolest při pohlavním styku – Při sexu nebo po něm se může objevovat nepříjemná či ostrá bolest v oblasti pánve. 


4. Bolest při močení nebo stolici – Některé ženy pociťují bolesti při vyprazdňování, které se během menstruace často zhoršují. 


5. Silné nebo nepravidelné krvácení – Typické je silné menstruační krvácení nebo špinění mimo cyklus. 


6. Neplodnost či potíže s otěhotněním – Onemocnění může narušovat funkci vaječníků a vejcovodů, což ztěžuje přirozené početí. 


7. Únava a zažívací potíže – Častá je chronická únava, nadýmání, nevolnost nebo střídání zácpy a průjmu, zejména v období menstruace. 

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Endometrióza a těhotenství

Ačkoli endometrióza může snižovat plodnost pacientky, neznamená automaticky neplodnost. U některých pacientek se podaří počít přirozenou cestou, jiné mohou potřebovat lékařskou pomoc, například v podobě asistované reprodukce.

Onemocnění však může zvyšovat riziko mimoděložního těhotenství a v některých případech i riziko potratu nebo komplikací během těhotenství či porodu. Přesto většina žen s endometriózou může plod úspěšně donosit, zejména pokud je jejich stav sledován odborníkem a je zajištěna odpovídající péče.

Celebrity bojující s endometriózou:

Zdroj: Youtube.com

Zdroje: hackensackcmigs.com, mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org

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