První příznaky infarktu: tyto varovné signály nikdy nepodceňujte

Srdeční infarkt každoročně postihuje tisíce lidí. Přestože se nejčastěji objevuje u starších osob, může zasáhnout i mladší jedince, zejména pokud trpí vysokým krevním tlakem, cukrovkou, zvýšenou hladinou cholesterolu, kouří nebo mají nadváhu či jiné rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění.
Co je infarkt?
Infarkt myokardu vzniká ve chvíli, kdy dojde k náhlému uzávěru některé z věnčitých tepen, které zásobují srdeční sval kyslíkem a živinami. Nejčastější příčinou bývá krevní sraženina, která ucpe tepnu zúženou aterosklerózou. Bez dostatečného přívodu kyslíku začnou buňky srdečního svalu během krátké doby odumírat.
Nebezpečí infarktu spočívá v tom, že příznaky mohou být zpočátku poměrně nenápadné nebo je lidé zamění za zažívací obtíže, únavu či bolest zad. Každá minuta přitom hraje důležitou roli, protože čím rychleji je pacient léčen, tím menší bývá poškození srdce a lepší prognóza.
Jaké jsou první příznaky infarktu?
Příznaky infarktu se mohou objevit náhle, ale někdy nastupují postupně během několika minut až hodin. Intenzita obtíží se přitom liší. Zatímco někteří lidé pociťují velmi silnou bolest, u jiných mohou být projevy méně výrazné. Mezi nejčastější první příznaky infarktu patří:
Silná bolest nebo tlak na hrudi
Nejtypičtějším příznakem je bolest, tlak, svírání nebo pocit tíhy uprostřed hrudníku. Potíže obvykle trvají déle než několik minut nebo se opakovaně vracejí. Někteří pacienti popisují pocit, jako by jim na hrudi leželo těžké břemeno.
Bolest vystřelující do dalších částí těla
Bolest se často šíří do levé paže, obou paží, ramen, zad, krku, čelisti nebo horní části břicha.
Dušnost
Dalším častým příznakem je náhlá dušnost nebo pocit, že se člověk nemůže dostatečně nadechnout. Může se objevit současně s bolestí na hrudi nebo jí dokonce předcházet.
Studený pot
Lidé s infarktem často začnou náhle silně potit, aniž by vykonávali fyzickou aktivitu. Pocení bývá doprovázeno výraznou slabostí a pocitem nevolnosti.
Nevolnost a zvracení
U některých pacientů, zejména žen, se infarkt může projevit nevolností, zvracením nebo bolestí v nadbřišku. Tyto příznaky bývají snadno zaměnitelné za zažívací obtíže.
Slabost, závratě nebo mdloby
Nedostatečné prokrvení organismu může způsobit výraznou slabost, motání hlavy, závratě nebo dokonce krátkodobou ztrátu vědomí. Tyto příznaky jsou vždy důvodem k okamžitému lékařskému vyšetření.
Příznaky mohou být u žen odlišné
Přestože bolest na hrudi zůstává nejčastějším příznakem také u žen, častěji se u nich objevují méně typické projevy. Patří mezi ně neobvyklá únava, dušnost, nevolnost, bolest zad, ramen nebo čelisti či pocit tlaku v horní části břicha. Právě kvůli méně nápadným příznakům ženy někdy vyhledají lékařskou pomoc později než muži.
Nečekejte, zda obtíže samy odezní. Při podezření na infarkt volejte linku 155 nebo 112. Včasná léčba může výrazně snížit rozsah poškození srdečního svalu a zvýšit šanci na úplné zotavení.
Jak poznat infarkt?
Zdroje: heart.org, nhlbi.nih.gov, mayoclinic.org