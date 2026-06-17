První příznaky mrtvice: hlavní varovné signály, jejichž rozpoznání může pacientovi zachránit život

Cévní mozková příhoda, lidově označovaná jako mrtvice, každoročně postihuje tisíce lidí všech věkových kategorií. Přestože se její výskyt častěji spojuje se seniory, může se objevit i u mladších osob, zejména pokud trpí vysokým krevním tlakem, cukrovkou, srdečními onemocněními nebo mají nezdravý životní styl.
Co je mrtvice?
Mozková mrtvice, odborně cévní mozková příhoda (CMP), je stav, při kterém dojde k narušení průtoku krve mozkem. Nejčastější je ischemická mrtvice způsobená ucpáním cévy krevní sraženinou. Méně často vzniká hemoragická mrtvice, při níž céva v mozku praskne a dojde ke krvácení. V obou případech mohou mozkové buňky začít odumírat během několika minut.
Nebezpečí mrtvice spočívá především v tom, že příznaky nastupují náhle a často zcela nečekaně. Mnoho lidí je proto podcení nebo je zamění za projevy únavy, stresu či jiných zdravotních problémů. Včasné rozpoznání prvních příznaků přitom může významně ovlivnit prognózu pacienta a v některých případech mu doslova zachránit život.
Jaké jsou první příznaky mrtvice?
Typickým znakem mrtvice je náhlý vznik obtíží, které přicházejí z plného zdraví a bez jakéhokoli předchozího varování. Příznaky se rozvíjejí během několika sekund až minut a často postihují pouze jednu polovinu těla, což je dáno tím, že je zasažena konkrétní část mozku odpovědná za řízení pohybu, citlivosti nebo řeči. Mezi nejčastější prvotní signály přitom patří:
Pokles koutku nebo ochabnutí obličeje
Jedním z prvních příznaků bývá pokles koutku úst či ochabnutí jedné strany obličeje. Postižený se může snažit usmát, ale úsměv je asymetrický a jedna strana tváře nereaguje správně.
Slabost nebo necitlivost končetin
Náhlá slabost, ochrnutí nebo ztráta citlivosti v ruce či noze, obvykle na jedné straně těla, patří mezi nejčastější projevy mrtvice. Člověk může mít problém zvednout paži nebo udržet předměty v ruce.
Poruchy řeči
Postižený může mluvit nezřetelně, komolit slova nebo mít problém porozumět běžné konverzaci. Někdy si své obtíže ani neuvědomuje.
Náhlé zhoršení zraku
Mrtvice může způsobit rozmazané vidění, dvojité vidění nebo dokonce náhlou ztrátu zraku na jednom či obou očích.
Závratě a porucha rovnováhy
Dalším častým příznakem jsou náhlé závratě, ztráta koordinace pohybů nebo problémy s chůzí. Člověk může působit zmateně, nejistě nebo se bez zjevné příčiny potácet.
Silná bolest hlavy
Především u krvácivých forem mrtvice se může objevit prudká a velmi silná bolest hlavy, kterou pacient často popisuje jako nejhorší bolest v životě. Může ji doprovázet nevolnost, zvracení nebo porucha vědomí.
Jednoduchý způsob rozpoznání mrtvice
Lékaři doporučují používat pravidlo FAST, které pomáhá rychle rozpoznat nejdůležitější příznaky:
- F (Face – obličej): požádejte člověka, aby se usmál. Klesá mu jeden koutek?
- A (Arms – paže): nechte ho zvednout obě ruce. Neklesá jedna z nich?
- S (Speech – řeč): požádejte ho o zopakování jednoduché věty. Je řeč nezřetelná nebo zmatená?
- T (Time – čas): pokud se objeví některý z těchto příznaků, okamžitě volejte záchrannou službu.
Modernější verze označovaná jako BE FAST navíc upozorňuje také na náhlé problémy s rovnováhou (Balance) a zrakem (Eyes).
Příznaky se mohou objevit jen na chvíli
Někdy dochází k takzvané tranzitorní ischemické atace (TIA), označované také jako „mini mrtvice“. Příznaky jsou stejné jako u klasické mrtvice, ale během několika minut až hodin samy odezní. Přesto jde o velmi vážné varování, protože riziko skutečné mrtvice je v následujících dnech a týdnech výrazně zvýšené. Každá TIA proto vyžaduje okamžité lékařské vyšetření.
Kdy volat záchrannou službu?
Záchrannou službu je nutné volat okamžitě při výskytu jakéhokoli náhlého neurologického příznaku, zejména pokud se objeví:
- pokles koutku,
- slabost nebo necitlivost končetin,
- porucha řeči,
- náhlé problémy se zrakem,
- ztráta rovnováhy,
- prudká bolest hlavy nejasného původu.
Nečekejte, zda příznaky samy odezní. Rychlá léčba může významně snížit rozsah poškození mozku a zvýšit šanci na úplné zotavení.
Jak rozpoznat mrtvici?
Zdroje: mayoclinic.org, cdc.gov, who.int