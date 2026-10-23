První příznaky rakoviny plic: Přetrvávající kašel, dušnost a nevysvětlitelná únava

První signály tohoto závažného onemocnění se poměrně často podobají běžnému nachlazení či následkům kouření. Nenápadnost počátečních příznaků ovšem může vést k tomu, že člověk odkládá návštěvu lékaře. Samotné příznaky sice nádorové onemocnění nepotvrzují, mohou však upozornit na problém, který vyžaduje další pozornost.
Co se dozvíte v článku
Které příznaky nepřehlížet?
Pokud se objeví neobvyklé zdravotní obtíže, je dobré sledovat jejich trvání, intenzitu a případné zhoršování. Mezi příznaky, kterým je vhodné věnovat pozornost, patří zejména:
- kašel, který trvá déle než tři týdny nebo mění svůj charakter,
- nově vzniklá či zhoršující se dušnost,
- bolest nebo tlak na hrudi, které přetrvávají,
- vykašlávání krve nebo hlenu s příměsí krve,
- opakované infekce dýchacích cest,
- nevysvětlitelná únava a nechtěný úbytek hmotnosti.
Význam jednotlivých příznaků závisí na celkovém zdravotním stavu pacienta, délce trvání obtíží a dalších okolnostech. Pokud se objeví vykašlávání krve, je nutné vyhledat lékařskou pomoc bez odkladu. Rovněž při náhlé výrazné dušnosti nebo silné bolesti na hrudi je namístě volat zdravotnickou záchrannou službu.
Dlouhodobý kašel
Jedním z nejčastějších příznaků rakoviny plic je přetrvávající kašel. Zpozornět by měli zejména lidé, u kterých se kašel objeví nově, trvá déle než obvykle nebo se jeho charakter postupně mění. U kuřáků může být varovným signálem například změna dlouhodobého kuřáckého kašle, jeho zesílení nebo častější záchvaty.
Někdy se může objevit také vykašlávání většího množství hlenu. Kašel však patří mezi velmi běžné příznaky a může souviset s řadou jiných potíží, například s infekcí dýchacích cest nebo astmatem. Z toho důvodu je důležité sledovat, jak dlouho obtíže trvají a zda se mění.
Pokud kašel přetrvává déle než tři týdny, opakovaně se vrací nebo se navzdory běžné léčbě nelepší, je vhodné obrátit se na praktického lékaře. Zvláštní pozornost si pak zaslouží situace, kdy se kašel kombinuje s jinými obtížemi, například s bolestí na hrudi, dušností nebo nevysvětlitelným úbytkem hmotnosti.
Dušnost a bolest na hrudi
Dalším možným časným příznakem je dušnost, která se zpočátku nemusí objevovat v klidu. Člověk si může všimnout, že se při chůzi do schodů nebo rychlejší chůzi zadýchává více než dříve. Někdy se zároveň přidává také sípání nebo pocit, že se nemůžete nadechnout z plných plic.
Tyto změny mohou být pozvolné, a proto si jich člověk nemusí hned všimnout, zvláště pokud je přičítá nedostatku pohybu či kouření. Pakliže se ale zadýchávání objeví jako nový příznak nebo se postupně zhoršuje, neměli byste ho brát na lehkou váhu, jelikož se nejedná o běžný jev.
S rakovinou plic může souviset také bolest či tlak na hrudi. Někteří lidé pociťují nepříjemné pnutí, které se zhoršuje při hlubokém nádechu, kašli nebo smíchu. Bolest na hrudi i dušnost mají mnoho možných příčin, od méně závažných stavů až po onemocnění vyžadující rychlou léčbu. Náhle vzniklá výrazná dušnost nebo silná bolest na hrudi každopádně vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.
Vykašlávání krve a opakované infekce dýchacích cest
Mezi další, už poněkud více specifické projevy patří vykašlávání krve nebo hlenu s příměsí krve. Krev ve vykašlaném hlenu nemusí hned signalizovat, že jde o nádorové onemocnění, protože se objevuje například i při infekci nebo podráždění dýchacích cest. Přesto je důležité tento příznak neprodleně konzultovat s lékařem, a to i tehdy, pokud jde pouze o malé množství krve.
Pozornost si zaslouží také opakované infekce dýchacích cest, zejména záněty průdušek nebo zápaly plic, které se vracejí nebo se nedaří dostatečně vyléčit. V některých případech totiž může nádor ovlivnit průchodnost dýchacích cest a přispívat tak ke vzniku infekcí v postižené oblasti.
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Únava a nechtěné hubnutí
První příznaky rakoviny plic se nemusí týkat pouze dýchacího systému. Někdy se nemoc může projevit také v podobě dlouhodobé únavy, celkové slabosti nebo snížené výkonnosti, které neustupují ani po dostatečném odpočinku. Člověk má méně energie na běžné činnosti, které dříve zvládal bez větších potíží, a může si všimnout dále snížené chuti k jídlu. S tím pak souvisí i další možný varovný signál, kterým je nechtěný úbytek hmotnosti bez zjevné příčiny.
Tyto projevy jsou velmi nespecifické a mohou souviset s mnoha dalšími zdravotními problémy, včetně stresu, poruch spánku nebo jiných onemocnění. Větší pozornost si proto opět zaslouží především tehdy, pokud přetrvávají delší dobu nebo se objevují společně s kašlem, dušností či bolestí na hrudi.
Rakovina plic je záludná nemoc:
Zdroje: mou.cz, nhs.uk, nzip.cz, cdc.gov, cancer.org