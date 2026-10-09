První příznaky rakoviny prsu: změny, kterým je dobré věnovat pozornost

Rakovina prsu vzniká v buňkách prsní tkáně, nejčastěji v buňkách mlékovodů nebo lalůčků prsní žlázy. Nádor může být zpočátku velmi malý a nemusí být hmatný ani způsobovat bolest. Proto má význam nejen věnovat pozornost změnám, které člověk na prsu sám pozoruje, ale také docházet na doporučený mamografický screening.
Co se dozvíte v článku
- První symptomy rakoviny prsu
- Jak si vyšetřit prsa doma?
- Prevence a screening rakoviny prsu
První symptomy rakoviny prsu
Rakovina prsu nemusí mít v časném stadiu žádné typické příznaky. Pokud se projeví, může jít například o novou bulku nebo zatvrdlinu, změnu tvaru prsu, změny kůže či bradavky nebo neobvyklý výtok z bradavky. Většina změn v prsu přitom není způsobena rakovinou. Přesto je vhodné každou novou nebo neobvyklou změnu konzultovat s lékařem.
Bulka nebo zatvrdlina v prsu
Jedním z nejznámějších příznaků rakoviny prsu je nově vzniklá bulka nebo zatvrdnutí v prsu. Může být hmatné přímo v prsní tkáni, v horní části hrudníku nebo také v podpaží. Nádorová bulka bývá často nebolestivá, ale samotná bolestivost nebo nebolestivost nedokáže určit, zda jde o zhoubný nádor.
Důležité je také vědět, že naprostá většina bulek v prsu není rakovina. Mohou vznikat například v souvislosti s cystami nebo jinými nezhoubnými změnami prsní tkáně. Každá nová bulka by však měla být odborně posouzena.
Změna velikosti nebo tvaru prsu
Dalším možným varovným signálem je nová změna velikosti, tvaru nebo celkového vzhledu prsu. Prsa přirozeně nemusí být zcela souměrná a jejich vzhled se může měnit například během hormonálního cyklu, těhotenství nebo v průběhu života.
Pozornost si zaslouží především změna, která je pro daného člověka nová a nevysvětlitelná. Někdy může nádor růst tak, že způsobí změnu obrysu prsu nebo jeho části. V takovém případě může být rozdíl patrný při pohledu do zrcadla, i když člověk žádnou bulku nenahmatá.
Vtažení kůže nebo důlky v prsu
Podezřelou změnou může být také vtažení nebo dolíčkování kůže prsu. Kůže může být v určité oblasti nepravidelná, svraštělá nebo může připomínat povrch pomerančové kůry. Tyto změny mohou vzniknout v důsledku toho, že nádor ovlivňuje okolní prsní tkáň.
Zarudnutí nebo změna kůže
Rakovina prsu může být spojena také se změnou barvy nebo vzhledu kůže. Prs může být zarudlý, tmavší, oteklý nebo může být kůže na jeho povrchu teplejší. Objevit se může dále vyrážka nebo jiná neobvyklá změna. Zarudnutí a otok však mohou mít řadu jiných příčin, například infekci nebo zánět. Pokud jsou výrazné, přetrvávají nebo se objeví společně s dalšími změnami prsu, je vhodné vyhledat lékaře.
Změny bradavky
Mezi možné příznaky patří nově vzniklé vtažení bradavky, její změna tvaru nebo změna směru, kterým bradavka směřuje. Podezřelé mohou být také změny kůže v okolí bradavky, například šupinatění, krusty nebo ekzém. Podezřelá může být změna, která se objeví pouze na jednom prsu a není pro člověka obvyklá.
Výtok z bradavky
Dalším možným varovným signálem je výtok z bradavky, který nesouvisí s kojením. Může jít o čirý nebo jinak zbarvený sekret, v některých případech může být výtok krvavý. Abnormální nebo krvavý výtok patří mezi změny, které je vhodné nechat vyšetřit.
Bulka nebo zvětšené uzliny v podpaží
Rakovina prsu může postihnout také lymfatické uzliny v podpaží. Člověk si proto může všimnout nové bulky nebo zduření v podpažní jamce, případně v oblasti horní části hrudníku. Zvětšená uzlina však může být také reakcí na infekci nebo jiné onemocnění.
Bolest prsu
Bolest prsu je velmi častá a sama o sobě obvykle není typickým příznakem rakoviny. Často souvisí s hormonálními změnami, menstruací nebo jinými nezhoubnými příčinami. Přesto není vhodné dlouhodobou nebo nově vzniklou bolest ignorovat, zejména pokud je soustředěná do určitého místa, přetrvává nebo se objevuje společně s jinou změnou prsu.
Otok celého prsu
V některých případech může dojít k otoku nebo zvětšení prsu, aniž by člověk nahmatal jasně ohraničenou bulku. Prs může současně působit napjatě, jeho kůže může být zarudlá nebo může mít změněnou strukturu.
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Jak si vyšetřit prsa doma?
Pravidelné samovyšetření prsou může pomoci všimnout si změn, které jsou pro vás nové. Nejvhodnější je provádět ho pravidelně, ideálně jednou měsíčně. Ženy, které menstruují, mohou samovyšetření zařadit několik dní po začátku menstruace, kdy bývají prsa méně citlivá a méně napjatá. Po menopauze není nutné řídit se menstruačním cyklem a je možné zvolit si konkrétní den v měsíci.
Začněte pohledem do zrcadla. Všímejte si, zda se nezměnil tvar, velikost nebo vzhled prsou, případně zda se neobjevilo vtažení kůže nebo bradavky, zarudnutí či jiná neobvyklá změna. Poté můžete prsa prohmatat bříšky prstů a postupně zkontrolovat celou prsní tkáň. Nezapomeňte ani na oblast podpaží, kde se nacházejí lymfatické uzliny.
Cílem samovyšetření je poznat, jak vaše prsa běžně vypadají a působí, abyste případnou novou změnu snáze zaznamenala. Pokud objevíte bulku, zatvrdnutí, změnu kůže, vtažení bradavky nebo jiný neobvyklý nález, neznamená to automaticky rakovinu. Je ovšem vhodné obrátit se na lékaře, který může doporučit další vyšetření.
Prevence a screening rakoviny prsu
Ne všem případům rakoviny prsu lze předcházet. Riziko však může ovlivnit řada faktorů životního stylu. Mezi doporučení patří pravidelná fyzická aktivita, udržování zdravé tělesné hmotnosti, pestrá strava a omezení konzumace alkoholu. Význam má také nekouřit a pokud možno se vyhýbat dalším známým rizikovým faktorům.
Velmi důležitou součástí prevence je také účast na pravidelném mamografickém screeningu. Mamografie může odhalit nádorové změny ještě v době, kdy žena nemá žádné příznaky. V České republice je screening rakoviny prsu součástí organizovaného programu a pravidelné vyšetření může přispět k odhalení onemocnění v časnějším stadiu.
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Zdroje: cancer.gov, who.int, breastcancernow.org, nzip.cz