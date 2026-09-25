První příznaky rakoviny slinivky: nenápadné projevy, kterým člověk často nevěnuje pozornost

Slinivka břišní, odborně pankreas, se nachází v dutině břišní za žaludkem. Produkuje trávicí enzymy a hormony, které se podílejí například na regulaci hladiny cukru v krvi. Pokud se v jejích buňkách začne nekontrolovaně množit nádorové bujení, může postupně narušit její funkci nebo utlačovat okolní orgány.
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První symptomy rakoviny slinivky
Rakovina slinivky břišní je souhrnné označení pro zhoubné nádory, které vznikají v tkáni pankreatu. Nejčastějším typem je duktální adenokarcinom pankreatu, který vzniká z buněk vývodů slinivky. Onemocnění je zákeřné především tím, že slinivka leží hluboko v dutině břišní a menší nádor proto nemusí způsobovat žádné potíže.
Navíc zatím neexistuje běžný screeningový program pro osoby s průměrným rizikem, který by dokázal rakovinu slinivky spolehlivě zachytit ještě před tím, než se nemoc projeví. Příznaky rakoviny slinivky mohou být zpočátku velmi nenápadné a snadno se zamění za běžné zažívací potíže. Některé z nich navíc mohou mít řadu jiných příčin.
Nevysvětlený úbytek na váze
Jedním z častých příznaků je nechtěné hubnutí, ke kterému dochází bez změny jídelníčku nebo zvýšení fyzické aktivity. Člověk může zároveň pociťovat menší chuť k jídlu nebo předčasný pocit sytosti. Nevysvětlený úbytek hmotnosti samozřejmě nemusí znamenat rakovinu. Pokud je ale výrazný, pokračuje nebo se objeví společně s dalšími obtížemi, měl by být důvodem k návštěvě lékaře.
Bolest břicha
Rakovina slinivky může způsobovat bolest v horní části břicha. Ta může být tupá nebo přetrvávající a někdy vystřeluje směrem do zad. U některých lidí se obtíže zhoršují po jídle nebo vleže a mohou se naopak zmírnit při předklonu. Samotná bolest břicha je však velmi nespecifický příznak a mnohem častěji souvisí s jinými zdravotními problémy.
Bolest zad
Protože se slinivka nachází v blízkosti páteře, může nádor způsobovat také bolest zad. Ta se může objevovat společně s bolestí břicha nebo ji může člověk vnímat jako hlavní obtíž. Pokud se nově objeví dlouhodobá bolest zad bez zjevné příčiny, která neustupuje nebo se postupně zhoršuje, je vhodné její příčinu konzultovat s lékařem.
Žloutenka
Mezi důležité varovné příznaky patří zežloutnutí kůže nebo očního bělma. Žloutenka může vzniknout například tehdy, když nádor utlačuje žlučovod a brání normálnímu odtoku žluči. Kromě žlutého zbarvení kůže a očí se může objevit také tmavá moč, nezvykle světlá stolice nebo svědění kůže.
Nechutenství a nevolnost
Postižení slinivky může ovlivnit trávení a vést ke ztrátě chuti k jídlu. Objevit se může také nevolnost nebo zvracení. Tyto obtíže jsou poměrně běžné a mohou doprovázet řadu jiných onemocnění. Důležitá je především jejich dlouhodobost, zhoršování nebo kombinace s dalšími příznaky, například hubnutím či bolestí břicha.
Změny trávení a stolice
Rakovina slinivky může narušit tvorbu nebo odtok trávicích enzymů. V důsledku toho se mohou objevit změny trávení, nadýmání, průjem nebo jiné změny stolice. Při poruše trávení tuků může být stolice světlejší, mastná, objemnější a obtížněji se splachuje. Tyto změny ale mohou mít i jiné příčiny a samy o sobě neznamenají, že člověk trpí rakovinou slinivky.
Výrazná únava
Dalším možným příznakem je dlouhodobá únava nebo celková slabost, která neodpovídá běžné fyzické zátěži a nezlepší se ani po dostatečném odpočinku. Únava patří mezi velmi nespecifické obtíže a může být způsobena celou řadou stavů. Pokud však přetrvává a objevuje se společně s dalšími výše uvedenými příznaky, neměli byste ji podceňovat.
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Náhlý rozvoj cukrovky
Slinivka břišní produkuje inzulin, který pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi. Nádor může tvorbu inzulinu ovlivnit a u některých pacientů se proto může objevit cukrovka. Pozornost si zaslouží především nově vzniklý diabetes bez zjevné příčiny, případně náhlé zhoršení již existující cukrovky.
Kdy navštívit lékaře?
Slinivka je uložená hluboko v dutině břišní a menší nádor není možné běžným fyzikálním vyšetřením snadno odhalit. V časném stadiu navíc často nezpůsobuje žádné typické obtíže. To je jeden z důvodů, proč bývá onemocnění diagnostikováno až ve chvíli, kdy se objeví výraznější příznaky.
Nádor může například narušit odtok žluči, ovlivnit trávení nebo začít utlačovat okolní tkáně. Návštěvu lékaře tak není vhodné odkládat při dlouhodobých nebo nevysvětlených obtížích, zejména pokud se kombinují.
Výše uvedené příznaky neznamenají automaticky rakovinu slinivky. Většina z nich může být způsobena mnohem častějšími a méně závažnými onemocněními. Důležité je ale zjistit jejich příčinu, zejména pokud přetrvávají, zhoršují se nebo se objeví ve vzájemné kombinaci.
Česko patří mezi země s nejvyšším výskytem rakoviny slinivky:
Zdroje: nhs.uk, cancer.org, nzip.cz