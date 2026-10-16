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První příznaky refluxu: kyselá chuť i kašel. Pálení žáhy není jediným projevem

Dominika Nováková
16.10.2026
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žena trpící refluxem
Autor: Shutterstock.com

Reflux patří mezi časté zažívací potíže. Žaludeční obsah se při něm může vracet do jícnu a někdy vystoupat až do krku, kde způsobuje podráždění. Nemusí se přitom projevit pouze známým pálením žáhy. Jaké jsou jeho další projevy a kdy je vhodné zpozornět?

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K refluxu přispívá například přejídání se, konzumace tučných či kořeněných jídel, alkohol, kouření, nadváha nebo těhotenství. Potíže bývají znatelnější po jídle, při předklonu nebo vleže. Z toho důvodu je někteří pociťují nejvýrazněji večer a během noci.

Co se dozvíte v článku
  1. Jak reflux vzniká?
  2. První příznaky refluxu
  3. Co pomáhá při refluxu?

Jak reflux vzniká?

Reflux vzniká tehdy, kdy se část žaludečního obsahu vrací zpět do jícnu. Za normálních okolností tomu brání dolní jícnový svěrač, svalový prstenec mezi jícnem a žaludkem, který se po průchodu potravy uzavře. 

Pokud se ale uvolňuje příliš často nebo se nedovírá dostatečně, může se žaludeční kyselina dostávat do jícnu, dráždit jeho sliznici a vyvolávat tak nepříjemné potíže. Občasný reflux je poměrně běžný a nemusí znamenat vážnější zdravotní problém. Pokud se ale obtíže pravidelně vracejí, třeba několikrát týdně, může jít o gastroezofageální refluxní chorobu (GERD)

První příznaky refluxu

Příznaky refluxu se u jednotlivých lidí mohou lišit a nemusí se objevit všechny současně. Mezi nejčastější patří:

Pálení žáhy

Typickým projevem refluxu je pálivý pocit za hrudní kostí, který může vystupovat směrem k hrdlu a často se zhoršuje po jídle nebo vleže.

Kyselá nebo hořká chuť v ústech

Žaludeční obsah se může vracet až do úst a zanechávat po sobě nepříjemnou kyselou či hořkou chuť.

Návrat potravy nebo tekutin do krku

Kromě kyseliny se do jícnu a někdy až do úst může vracet také natrávené jídlo nebo tekutina.

Nevolnost a pocit plnosti

Reflux může vyvolávat pocit na zvracení, nadýmání nebo nepříjemný dojem, že žaludek zůstává dlouho plný.

Potíže s polykáním

Podrážděný jícen může způsobit pocit, že potrava jím při polykání hůře prochází nebo se na chvíli zastavuje v krku či za hrudní kostí.

Kašel

Žaludeční obsah, který vystoupá do jícnu nebo výše do krku, může dráždit dýchací cesty a vyvolávat opakovaný nebo dlouhodobý kašel.

Chrapot a podráždění krku

Kyselý obsah může dráždit tkáně v hrdle, což se může projevit chrapotem, škrábáním nebo pocitem knedlíku v krku.

Časté říhání nebo škytavka

Reflux může být doprovázen častějším říháním a u některých lidí také opakovanou či déle trvající škytavkou.

Nepříjemný zápach z úst

Návrat žaludečního obsahu do úst může spolu s nepříjemnou chutí přispívat k zápachu z úst.

Bolest nebo tlak na hrudi

Reflux může způsobovat tlak či bolest na hrudi, která může připomínat jiné potíže, protože jícen a srdce využívají některé stejné nervové dráhy.

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U kojenců může reflux vypadat trochu jinak. Ublinkávání je v prvním roce života miminek poměrně běžné, výraznější reflux se ale může projevit také neklidem, potížemi s krmením, poruchami spánku, zvracením nebo sípavými a chraplavými zvuky. Pokud dítě kvůli potížím špatně přijímá potravu nebo neprospívá, je namístě jeho stav konzultovat s pediatrem.

Co pomáhá při refluxu?

Pokud se reflux znenadání objeví, může vám pomoci postavit se nebo si sednout. Hlavní je vyhnout se poloze vleže. Vhodné je dále povolit těsné oblečení kolem pasu a pomalu popíjet malé množství vody. Od pálení žáhy mohou pak krátkodobě ulevit volně prodejná antacida.

Dlouhodobě může být přínosné jíst menší porce, vyhýbat se potravinám a nápojům, po kterých se potíže zhoršují, a nejíst několik hodin před ulehnutím. Některým lidem může také fungovat omezit alkohol, nekouřit, snížit svou hmotnost a při nočních obtížích zvýšit horní část lůžka. 

Zdroj: Youtube.com

Zdroje: my.clevelandclinic.org, nhs.uk, webmd.com

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