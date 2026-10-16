První příznaky refluxu: kyselá chuť i kašel. Pálení žáhy není jediným projevem

K refluxu přispívá například přejídání se, konzumace tučných či kořeněných jídel, alkohol, kouření, nadváha nebo těhotenství. Potíže bývají znatelnější po jídle, při předklonu nebo vleže. Z toho důvodu je někteří pociťují nejvýrazněji večer a během noci.
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Jak reflux vzniká?
Reflux vzniká tehdy, kdy se část žaludečního obsahu vrací zpět do jícnu. Za normálních okolností tomu brání dolní jícnový svěrač, svalový prstenec mezi jícnem a žaludkem, který se po průchodu potravy uzavře.
Pokud se ale uvolňuje příliš často nebo se nedovírá dostatečně, může se žaludeční kyselina dostávat do jícnu, dráždit jeho sliznici a vyvolávat tak nepříjemné potíže. Občasný reflux je poměrně běžný a nemusí znamenat vážnější zdravotní problém. Pokud se ale obtíže pravidelně vracejí, třeba několikrát týdně, může jít o gastroezofageální refluxní chorobu (GERD).
První příznaky refluxu
Příznaky refluxu se u jednotlivých lidí mohou lišit a nemusí se objevit všechny současně. Mezi nejčastější patří:
Pálení žáhy
Typickým projevem refluxu je pálivý pocit za hrudní kostí, který může vystupovat směrem k hrdlu a často se zhoršuje po jídle nebo vleže.
Kyselá nebo hořká chuť v ústech
Žaludeční obsah se může vracet až do úst a zanechávat po sobě nepříjemnou kyselou či hořkou chuť.
Návrat potravy nebo tekutin do krku
Kromě kyseliny se do jícnu a někdy až do úst může vracet také natrávené jídlo nebo tekutina.
Nevolnost a pocit plnosti
Reflux může vyvolávat pocit na zvracení, nadýmání nebo nepříjemný dojem, že žaludek zůstává dlouho plný.
Potíže s polykáním
Podrážděný jícen může způsobit pocit, že potrava jím při polykání hůře prochází nebo se na chvíli zastavuje v krku či za hrudní kostí.
Kašel
Žaludeční obsah, který vystoupá do jícnu nebo výše do krku, může dráždit dýchací cesty a vyvolávat opakovaný nebo dlouhodobý kašel.
Chrapot a podráždění krku
Kyselý obsah může dráždit tkáně v hrdle, což se může projevit chrapotem, škrábáním nebo pocitem knedlíku v krku.
Časté říhání nebo škytavka
Reflux může být doprovázen častějším říháním a u některých lidí také opakovanou či déle trvající škytavkou.
Nepříjemný zápach z úst
Návrat žaludečního obsahu do úst může spolu s nepříjemnou chutí přispívat k zápachu z úst.
Bolest nebo tlak na hrudi
Reflux může způsobovat tlak či bolest na hrudi, která může připomínat jiné potíže, protože jícen a srdce využívají některé stejné nervové dráhy.
U kojenců může reflux vypadat trochu jinak. Ublinkávání je v prvním roce života miminek poměrně běžné, výraznější reflux se ale může projevit také neklidem, potížemi s krmením, poruchami spánku, zvracením nebo sípavými a chraplavými zvuky. Pokud dítě kvůli potížím špatně přijímá potravu nebo neprospívá, je namístě jeho stav konzultovat s pediatrem.
Co pomáhá při refluxu?
Pokud se reflux znenadání objeví, může vám pomoci postavit se nebo si sednout. Hlavní je vyhnout se poloze vleže. Vhodné je dále povolit těsné oblečení kolem pasu a pomalu popíjet malé množství vody. Od pálení žáhy mohou pak krátkodobě ulevit volně prodejná antacida.
Dlouhodobě může být přínosné jíst menší porce, vyhýbat se potravinám a nápojům, po kterých se potíže zhoršují, a nejíst několik hodin před ulehnutím. Některým lidem může také fungovat omezit alkohol, nekouřit, snížit svou hmotnost a při nočních obtížích zvýšit horní část lůžka.
Zdroje: my.clevelandclinic.org, nhs.uk, webmd.com