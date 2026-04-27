První příznaky žaludečních vředů: bolest, nevolnost či nechutenství. Na těchto 10 projevů si dejte pozor

Věra Krásová
27.4.2026
Žaludeční vředy patří mezi onemocnění, která se mohou dlouho projevovat nenápadně. Mnoho lidí jejich příznaky zaměňuje za běžné zažívací obtíže, a proto problém často odhalí až ve chvíli, kdy se potíže zhorší.

Typickým projevem je především bolest v nadbřišku, která se může objevovat po jídle i nalačno. Kromě toho se ale přidává celá řada dalších signálů, kterými vám tělo dává najevo, že není něco v pořádku.

Jak se projevují žaludeční vředy?

Žaludeční vředy vznikají při narušení ochranné sliznice žaludku, kterou následně poškozují trávicí kyseliny. Mezi nejčastější příčiny patří infekce bakterií Helicobacter pylori nebo dlouhodobé užívání některých léků, například nesteroidních protizánětlivých přípravků.

Samotné projevy se mohou výrazně lišit. Zatímco někteří lidé pociťují jen mírné nepohodlí, jiní se potýkají s výraznou bolestí a dalšími trávicími obtížemi. Příznaky se navíc mohou zhoršovat v závislosti na jídle, stresu nebo denní době.

10 varovných signálů u žaludečních vředů

1. Bolest v nadbřišku

Nejčastějším příznakem je palčivá nebo ostrá bolest mezi hrudní kostí a pupkem, která se často vrací.

2. Zhoršení potíží po jídle nebo v noci

Bolest se může objevit po jídle, ale i nalačno, typicky v noci.

3. Pocit plnosti i po malém jídle

I malé množství jídla může vyvolat nepříjemný tlak v žaludku.

4. Nadýmání a říhání

Časté nadýmání nebo říhání patří mezi běžné projevy poruch trávení spojených s vředy.

5. Nevolnost a zvracení

Dlouhodobé potíže mohou vést k pocitu na zvracení nebo ke zvracení.

6. Nesnášenlivost tučných jídel

Tučná a těžká jídla mohou příznaky výrazně zhoršovat.

7. Pálení žáhy

Bolest vředů si lidé někdy pletou s pálením žáhy, i když ta bývá přesně lokalizovaná.

8. Nechutenství a hubnutí

Kvůli potížím může docházet ke ztrátě chuti k jídlu a postupnému úbytku hmotnosti.

9. Únava a slabost

Při krvácení z vředu může vzniknout chudokrevnost, která se projeví únavou.

10. Krev ve stolici nebo zvracení krve

Závažný příznak, který může signalizovat krvácení v trávicím traktu a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud se některé z těchto příznaků objevují opakovaně nebo se zhoršují, je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Neléčené žaludeční vředy mohou vést ke krvácení nebo dalším vážným komplikacím, které mohou být pro pacienta nebezpečné. V krajním případě může prasklý vřed způsobit i smrt.

Trávicí soustava: Anatomie, onemocnění a prevence

Zdroje: my.clevelandclinic.org, nhs.uk, mayoclinic.org

