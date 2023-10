První úspěšná dialýza u české pacientky byla před 60 lety

Praha se tak stala po Vídni, Hamburku, Curychu a Lundu pátým městem v Evropě, kde byla dialyzační léčba zavedena, řekl přednosta kliniky nefrologie 1. lékařské fakulty UK a VFN profesor Vladimír Tesař. Celosvětově se dialýzou léčily loni téměř dva miliony lidí, v ČR 7756.

Optimální postup při selhání ledvin je transplantace, ta ale má některé nevýhody, například není dost orgánů a musí se u pacienta celoživotně tlumit imunita, aby tělo nový orgán neodmítlo. Budoucnost náhrady funkce ledvin vidí profesor v přenosném dialyzátoru a umělé biologické ledvině.

Vizí budoucnosti je vypěstovat pro pacienta vlastní rezervní ledvinu. Nemusely by se dávat léky na potlačení imunity a byla by snadno dostupná. „Kompletní regenerace ledviny by mohla být možná i s využitím kmenových buněk pacienta v břišní dutině prasečího embrya s následnou transplantací vytvořené ledviny,“ popsal.





Výzkumným týmům se už podařilo vytvořit tzv. organoidy, což jsou útvary připomínající daný orgán, které mají některé části, jež v orgánu jsou, například klubíčka filtrující krev či kanálky pro průtok moči. „Zatím se ale nedaří vytvořit celý kompletní orgán,“ řekl.

Léčba umělou ledvinou umožní pacientům s akutními potížemi návrat do běžného života, chronickým pacientům život prodlouží. Problém je podle profesora v nedostatečné prevenci, u 40 procent dialyzovaných se zjistí onemocnění ledvin až ve fázi selhání.

„Optimální je nemoci ledvin včas zachytit a léčit je, a tak předejít selhání ledvin. To že léčíme selhání ledvin, znamená selhání prevence,“ řekl. Odborná společnost nefrologů navrhuje, aby všichni lidé po padesátce byli jednou za pět let vyšetřeni, protože onemocnění je častější ve vyšším věku. Vyšetřovala by se moč a krev. Vyšetřením za zhruba 60 korun by se včas zjistily odchylky ve funkci ledvin a dalo by se předejít poškození, jehož léčba pak stojí miliony korun, shrnul profesor.

Vzdělávání veřejnosti se VFN věnuje v celoročním projektu Rok prevence, který zahrnuje také informace o možnosti léčby ledvin pomocí hemodialýzy.