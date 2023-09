Psychosomatika uprostřed lesa

Centrum komplexní péče Dobřichovice (CKP) bylo založeno na konci roku 2001 s cílem vytvoření zdravotnického a výukového zařízení, které by pracovalo „komplexně“ v pohledu na pacienta, ve smyslu týmové práce a v propojení klinické a vzdělávací funkce zařízení.

Pohled do historie

Architektonické plány, na jejichž základě byla provedena rekonstrukce ordinací v bývalém rekreačním objektu, vycházely z původní vize a představy zakladatelek, že zde bude fungovat malý tým fyzioterapeutů a současně zde budou ordinace pro ambulantní specialisty. Zařízení je situováno mimo centrum obce, ale i tak si sem pacienti rychle našli cestu. Díky odborné fyzioterapeutické práci se postupně začalo mezi pacienty i odesílajícími lékaři rozšiřovat povědomí o širokých možnostech oboru fyzioterapie v léčbě velkého spektra diagnóz, a to nejen v oblasti pohybového systému. Dalším cílem bylo nabídnout i péči rehabilitačního lékaře a klinického psychologa. „Sehnat kvalitního rehabilitačního lékaře nebylo vůbec jednoduché. Pět let jsme fungovali bez něj. Najít někoho, kdo by byl schopen uvažovat komplexním způsobem, bylo složité. Názor, že dělám pět pacientů do hodiny, se rozhodně neslučoval s mou představou, jak by měla komplexní péče vypadat,“ vysvětluje Jana Týkalová. „V roce 2005 zde začal působit rehabilitační lékař MUDr. Jan Hnízdil. Osmiletá intenzivní spolupráce byla oboustranně velmi důležitá. Společně se podařilo významně rozvíjet povědomí o komplexním přístupu a psychosomatice mezi laickou i odbornou veřejností. Díky jeho působení v centru sem přijíždělo obrovské množství pacientů z celé ČR. V roce 2013 byla po vzájemné dohodě spolupráce ukončena a MUDr. Hnízdil začal s budováním vlastního zdravotnického zařízení.“ Centrum v roce 2006 dále rozšířilo nabídku o psychologické služby. První klinickou psycholožkou byla současná vedoucí týmu psychologů Mgr. Danuše Jandourková. Spolupráce s klinickým psychologem se ukázala jako velmi důležitá v léčbě řady chronických pohybových obtíží i psychosomatických onemocnění pacientů. Skrze psychoterapeutickou a psychosomatickou léčbu klient dospívá k hlubšímu porozumění vlastním obtížím a získává náhled na zdroj a možnosti léčby svých nemocí. Efektivní je tato týmová spolupráce zvláště tam, kde standardní postupy fyzioterapie selhávají, léčba stagnuje nebo se stává neúspěšnou. Centrum tedy v té době nabízelo už tři odbornosti: rehabilitační lékařství, fyzioterapii a klinickou psychologii. Nespokojilo se ale jen s klinikou, jeho zaměstnanci vnímali, že by bylo dobré zaměřit se i na vzdělávání a centrum začalo pořádat klinické semináře, kurzy, konference, praktické workshopy.

Zajímavým obdobím pro CKP Dobřichovice byl také rok 2008, kdy navázalo spolupráci s dobřichovickým rodákem, zakladatelem rehabilitace v ČR prof. MUDr. Karlem Lewitem, DrSc. Tehdy mu bylo 92 let, ale stále aktivně pracoval a vyučoval, ovšem v Praze. A tak aby každodenním dojížděním za pacienty na pražské Malvazinky neztrácel čas a energii, neboť, jak sám říkal, „nebyl již nejmladší“, byla zde založena ordinace neurologie a myoskeletální medicíny, kterou pan profesor až do roku 2013 vedl. Do CKP tak díky němu přijížděli pacienti, lékaři a fyzioterapeuti z celého světa. V roce 2014 ve věku 98 let bohužel zemřel. Centrum je jedním ze zpracovatelů jeho odborné pozůstalosti. „Přemýšlíme jak nejlépe uchovat toto odborné dědictví a jakým způsobem je předávat dál. Například vydat některé jeho knihy, které již vydat nestihl. V dubnu 2016 na počest nedožitých 100. narozenin prof. Lewita pořádáme mezinárodní konferenci věnující se odkazu této světově uznávané osobnosti,“ dodává Dana Jenšovská.

Péče pro miminka i seniory

„Centrum dnes představuje zdravotnické zařízení, které propojuje odbornosti rehabilitačního lékařství, fyzioterapie a psychologie. Jeho součástí je také otorinolaryngologická ordinace. Zařízení nabízí služby pro jednotlivce i celé rodiny všech věkových kategorií, pečuje o nemocné, poradí si i se zdravými. Věnuje se odbornému vzdělávání zdravotníků, ale pořádá také semináře pro laiky, jejichž společným znakem je sebepoznání a seberozvoj. Specifikem je psychosomatický přístup při léčbě pacientů, kteří přicházejí hlavně s poruchami pohybového systému. Při léčbě těchto obtíží vycházíme z předpokladu vzájemného ovlivňování tělesných a psychických funkcí, jejich propojení se způsobem života, který vedeme, s tím, jak zvládáme různé životní situace, i s prostředím, ve kterém se to vše odehrává. Snažíme se zjistit, která z těchto složek převažuje, a navrhujeme způsoby jak tyto jednotlivé oblasti ovlivnit,“ říká ředitelka centra Jana Týkalová. Dnes v CKP pracují celkem 4 rehabilitační lékaři: MUDr. Jan Slovák, MUDr. Helena Ungerová, MUDr. Šárka Krejbichová a primářka centra MUDr. Barbora Danielová, která má jako jedna z mála lékařů v ČR osvědčení pro psychosomatickou medicínu. Centrum se věnuje i vzdělávání v odborné oblasti. „Vedeme zde odborné stáže a výuku pro studenty fyzioterapie z různých fakult, kde se fyzioterapie vyučuje. CKP Dobřichovice je pracovištěm akreditovaným pro výuku klinické psychologie. Díky zakladateli psychosomatiky u nás MUDr. Jiřímu Šavlíkovi se psychosomatiku podařilo dostat z undergroundu do oficiální medicíny,“ podotýká ředitelka Týkalová.

„Dnes je psychosomatika nástavbovým oborem pro lékaře. Díky uzákonění oboru psychosomatika jako oficiálního oboru medicíny, personálnímu vybavení a dlouholetým zkušenostem CKP Dobřichovice v tomto roce podalo žádost o akreditaci pracoviště jako výukového centra pro lékaře v nástavbovém oboru ‚psychosomatická medicína‘. Po odborné a právní stránce je akreditace zaštítěna Společností psychosomatické medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, v jehož výboru pracují Mgr. Týkalová a Mgr. Jandourková,“ uvedla majitelka centra Dana Jenšovská.

Rekonstrukce po 13 letech provozu

Zařízení díky rozšíření nabízených služeb začalo brzy praskat ve švech, jak říká MUDr. Jenšovská. Po 13 letech provozu bylo potřeba provést v rámci fungování centra jako celku důležité stavební úpravy, které pomohly k efektivnějšímu propojení ordinací v přízemí s prostory ve 2. patře. Kromě bytových prostorů jsou tam kanceláře, kuchyně a zázemí pro terapeuty. Projekt počítal i s vybudováním centrální chodby od hlavní recepce, s vytvořením nového počítačového propojení obou pater a místa pro server a s vybudováním multifunkčního prostoru, který by poskytoval možnost vytvořit 2 terapeutické místnosti a tělocvičnu a zároveň by bylo možné jej otevřít pro pořádání konferencí až do počtu 50 osob. Toto se podařilo díky technologii mobilních příček. Důležitou součástí tělocvičny (seminární místnosti) je akustický strop. Největší novinkou je velký multifunkční sál, který bude sloužit pro pořádání skupinových programů, vzdělávacích seminářů, workshopů a konferencí.

Tým centra se vždy snaží svou práci stavět na propojení oborů rehabilitačního lékařství, fyzioterapie a psychologie. Speciálním diagnostickým programem, který zde již několik let nabízejí, je tzv. komplexní psychosomatické vyšetření. Jde o velmi podrobné vyšetření pacienta v týmu 3 odborníků.

Mgr. Hana Sladká při individuální fyzioterapii

Kolegyně z Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie z Vysokého nad Jizerou (zleva) a zástupci CKP (MUDr. Jenšovská, Mgr. Léblová, MUDr. Slovák, Mgr. Týkalová) na Dni otevřených dveří CKP