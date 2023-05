Radiologický asistent jako součást operačního týmu

Ten se často velmi dobře orientuje v problematice radiologie, ale prostředí operačních sálů je mu víceméně cizí. Jedním z často diskutovaných témat v souvislosti s používáním C-ramen na operačních sálech je spolupráce obsluhy a operatéra. Operační tým by měl být sehraný kolektiv. Instrumentářka musí znát postup operací stejně dobře jako lékař a podávat mu nástroje bez pokynu v okamžiku, kdy je operatér potřebuje. Stejně tak i kvalitní spolupráce s obsluhou C-ramene je tam, kde se asistent stane součástí operačního týmu, pohybuje se na sále často, ví dopředu, co se po něm bude chtít, a je sám aktivní. Může tak ušetřit mnoho operačního i skiaskopického času. Možnosti, jak toho dosáhnout, jsou na obou stranách, ale s aktivitou musí asi začít RTG oddělení. To by mělo vyčlenit jednoho, případně určitý počet laborantů, kteří se budou na obsluhu C-ramene specializovat více než ostatní. Ti by měli věnovat určitý čas tomu, aby poznali jednotlivé standardní typy operací a dopodrobna věděli, co bude operatér potřebovat vidět, jak je pacient zpolohován na operačním nebo extenčním stole, jaké polohy C-ramene jsou možné apod.

ÚKOLY RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA

Úlohou radiologického asistenta je pracovat na operačních sálech rychle, kvalitně a zodpovědně. Jeho práce musí být precizní. Přichází na operační sál ještě před zahájením operačního výkonu. Dříve než vstoupí na operační sál, musí se v čistém filtru převléct do zeleného prádla a zarouškovat se, teprve pak může vstoupit na operační sál. Na sálech se dodržuje přísná sterilita. Každý pracovník musí povinně dodržovat a respektovat hygienické předpisy. Poté si u příslušného personálu vyžádá žádanku k operačnímu výkonu. Žádanka je základním zdrojem údajů o pacientovi. Odpovídající údaje jsou potřebné ke správnému a cílenému provedení výkonu a ke stanovení správného závěru. Na sále je nutno být ještě před umístěním pacienta na operační stůl.

Minuta strávená ozkoušením polohy C-ramene před operací v potřebných projekcích a v době, kdy pacient ještě není sterilní, pak může ušetřit desítky minut během operace. Často stačí pacienta posunout o pár centimetrů, abychom se později vyhnuli problémům s kovovými partiemi stolu a abychom předešli zbytečnému vertikálnímu posuvu stolu nebo rentgenu, což opět stojí čas a klid operatéra.

Ideální je, když je při tomto zkušebním zpolohování přítomen i operatér, který si domluví s obsluhou potřebné projekce a možnosti, jak jich dosáhnout. Ani expozice provedené v tomto okamžiku nejsou zbytečným svícením a zatěžováním pacienta a obsluhy, protože se bohatě vrátí ušetřeným expozičním časem. Dalším důležitým prvkem je znalost přístroje, jeho možností a obsluhy. Velmi často se setkáváme s tím, že obsluha C-ramene se situuje opravdu jen do role „stlačovatele“ expozičního tlačítka. Samozřejmě že expoziční automatika, která je dnes u všech nových C-ramen, udělá práci za vás, ale přístroj sám neví, co je potřeba vidět a co ne.

Poloha zesilovače nad objektem zájmu je to nejpodstatnější. Jen když je objekt uprostřed pole zesilovače, přístroj nastaví optimální hodnoty a obraz se pěkně vykreslí. Proto je vhodné mít mírně povolené zámky předozadního a bočního posunu C-ramene, abychom se mohli během skiaskopie posunout na potřebné místo.

SLOŽENÍ POJÍZDNÉHO RENTGENOVÉHO PŘÍSTROJE

Pojízdný rentgenový přístroj se skládá ze dvou celků. Jeden celek tvoří stativ přístroje a rameno ve tvaru C. Na C-rameni se nachází zesilovač obrazu se zabudovanou televizní kamerou a na protější straně se nachází zdroj rentgenového záření se zabudovaným kolimátorem. Tento celek se pomocí kabelu spojí s druhým celkem, který tvoří monitor s příslušenstvím.

Když je pacient polohován a radiologický asistent si již ozkoušel potřebné polohy C-ramene, vyčká, až mu instrumentářka sterilně zarouškuje zdroj rentgenového záření a zesilovač. Nasune na ně sterilní pytle. Poté zkontrolujeme, zda je pojízdný přístroj schopen provozu. Televizní obrazovky postavíme tak, aby je měl operatér oproti sobě -v úrovni očí – a mohl tak sledovat celý průběh daného operačního výkonu. Radiologický asistent umístí pojízdný rtg přístroj k operačnímu stolu tak, aby byl vyšetřovaný objekt uprostřed zesilovače.

Pod vyšetřovaným objektem se nachází zdroj rentgenového záření, který prochází objektem a dopadá na rtg zesilovač. Záření je kontinuální. Vzniká nám tady obraz, který je televizním řetězcem převeden na monitor. Poté lze obraz zachytit na film, nebo vytisknout v tiskárně na printový papír.

CHOVÁME SE TIŠE

V průběhu operačního výkonu se chováme tak, abychom zbytečně nepřekáželi personálu a pozorně nasloucháme pokynům operatéra. Při skiaskopii je nutné, aby všechny osoby, které bezprostředně nemusí prodlévat u pacienta, okamžitě opustily místnost. Zbývající personál se musí před ionizujícím zářením chránit ochrannými olověnými zástěrami a jinými pomůckami – operatér si musí ještě před operací obléci pod sterilní plášť Pb zástěru. Obdržená dávka je přímo úměrná době expozic, proto je nutné omezit skiaskopický čas na minimum. Je třeba se zdržovat co nejdéle od „rentgenky“, intenzita záření, a tím i dávkový příkon jsou nepřímo úměrné druhé mocnině vzdáleností od zdroje záření. Po ukončení daného výkonu udělá radiologický asistent z výsledných obrazů trvalý obrazový záznam na rentgenový film, přístroj vypne a odpojí od napájecí sítě. Pak jej přesune spolu s obrazovkami na původní místo a provede jejich očistu a dezinfekci. Přitom nepoužíváme žádné abrazivní čisticí přípravky nebo organická rozpouštědla, jako jsou benzinový čistič, alkohol, přípravky na odstranění skvrn. Přístroj umyjeme jarovou vodou a dezinfekcí.

NEJČASTĚJI PROVÁDĚNÉ VÝKONY NA CHIRURGICKÉM OPERAČNÍM SÁLE

* osteosyntéza (OS) kostí horních i dolních končetin, včetně malých kloubů * dynamizace * extrakce osteosyntetického materiálu * reosteosyntéza (reOS) * repozice pod skiaskopickou kontrolou * cholangiografie * extrakce cizího tělesa * transfixace zevních fixátorů

NEJČASTĚJŠÍ VÝKONY PROVÁDĚNÉ NA HORNÍ KONČETINĚ

* klíční kost – OS Kirschnerovymi (K.) dráty * ramenní kloub – repozice pod skiaskopickou kontrolou, OS K. dráty (u dětí) * humerus – OS UHN hřebem, prevotové nebo Enderové pruty * loket – OS kovovou dlahou, šrouby, K. dráty, transřxace, zevní fixátory * předloktí, zápěstí, prsty a MTC klouby HK -repozice pod askopickou kontrolou, OS K. dráty, kovovou dlahou a šrouby

NEJČASTĚJŠÍ VÝKONY PROVÁDĚNÉ NA DOLNÍ KONČETINĚ

* pánev – OS obloukovitou dlahou a šrouby, zevními fixátory * acetabulum – OS ocelovým řetízkem, zevními fixátory * kyčel – OS DHS dlahou a šrouby, CKP – celková endoprotéza, PFN hřebem, Enderovými pruty * femur

POUŽITÍ PŘÍSTROJE SIREMOBIL 2000

Přístroj Siremobil 2000 je pojízdný zesilovač rentgenového obrazu s ramenem ve tvaru C.

* Je určen především pro chirurgická, traumatologická, ortopedická, endoskopická oddělení a stanice s intenzivní péčí. * Možnost použití pro intervenční výkony. * Expozice snímku ve všech projekčních rovinách.* Optimální hodnoty parametrů pro daný režim a vyšetřovaný orgán (velikost dávky apod.). * Digitální zpracovaní obrazů a jeho uložení do paměti. * Tisk výsledného obrazu na rentgenový film nebo printový papír.

Dobrá spolupráce radiologického asistenta a operačního týmu přispívá k rychlému a zdárnému průběhu výkonu. Rychlost, přesnost a rutinně zvládnuté postupy vedou samozřejmě také ke zkrácení doby operace, tím ke kratší době pacienta v narkóze a v neposlední řadě i k menšímu ozáření nemocného i personálu.

SOUHRN

Z důvodu radiační ochrany při práci s ionizujícím zářením podle zákona č. 18/1997 Sb. a jeho novelizace č. 13/2002 Sb. (atomový zákon) nesmí se zdroji ionizujícího záření pracovat nikdo jiný než zvlášť odborně způsobilá fyzická osoba, v našem případě radiologický asistent.

SUMMARY

According to the Act no 18/1997 Coll. And its changes 13/2002 Coll. (The Nuclear Act) the sources of radiation can only be handled by a specially trained person which in our case is a radiology assistent.

O autorovi: Lenka Miženková, radiologický asistent, rentgenové oddělení, Městská nemocnice, Ostrava-Fifejdy (lenka331@seznam.cz)