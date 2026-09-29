Rakovina děložního čípku: HPV vakcína výrazně snížila její úmrtnost

Rakovina děložního čípku nevzniká ze dne na den. Ve většině případů jí předchází infekce lidským papilomavirem, známým pod zkratkou HPV. Jde o běžný virus, se kterým se během života setká velká část lidí. Imunitní systém si s ním obvykle poradí a infekce sama odezní.
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Některé typy HPV jsou ale rizikovější. Pokud infekce v těle přetrvává dlouhou dobu, může postupně způsobit změny buněk děložního čípku a ty mohou po letech přerůst v nádorové onemocnění. Mezi infekcí HPV a vznikem rakoviny tak může uplynout řada let.
Účinek HPV vakcíny se ukáže až po letech
Očkování proti HPV je jedním z důležitých nástrojů prevence rakoviny děložního čípku. Princip očkování spočívá v tom, že imunitní systém se díky vakcíně naučí virus rozpoznat ještě před skutečným setkáním s ním. Pokud později k infekci dojde, organismus na ni může reagovat rychleji a účinněji. Právě proto se HPV vakcína podává především v období před předpokládaným začátkem sexuálního života, kdy je pravděpodobnost předchozího kontaktu s HPV nízká.
Anglie zavedla celostátní program očkování dívek ve věku 12 až 13 let v roce 2008, který současně zahrnoval i doočkování starších dívek. Nyní je možné sledovat, jaký měl účinek. Výzkumníci z Queen Mary University of London analyzovali údaje o úmrtnosti na rakovinu děložního čípku v Anglii z let 2001 až 2024, zaměřili se přitom na ženy ve věku 20 až 34 let. Výsledky zveřejnil v červnu 2026 odborný časopis The Lancet.
První očkovaná generace přináší slibný výsledek
Nejvýraznější výsledek se týkal žen ve věku 20 až 24 let. V letech 2020 až 2024 v této skupině nezemřela na rakovinu děložního čípku ani jedna žena. Přitom podle historických údajů by při zachování dřívější úrovně úmrtnosti výzkumníci očekávali přibližně 23 úmrtí. V dané věkové skupině byla proočkovanost proti HPV kolem 88 až 90 %, přičemž většina dívek dostala vakcínu ve 12 nebo 13 letech.
U očkované generace tak došlo k úplnému, tedy stoprocentnímu snížení úmrtnosti. Abyste to nechápali špatně, neznamená to, že vakcína poskytuje absolutní ochranu. Jde pouze o výsledek sledování konkrétní populace během konkrétního období. Přesto jde o důležitý ukazatel.
Výrazně méně úmrtí bylo i u starších žen
Pozitivní vývoj se přitom netýká jen nejmladších žen. Ve skupině ve věku 25 až 29 let klesla úmrtnost na rakovinu děložního čípku ve srovnání s historickými hodnotami přibližně o 69 procent. U žen ve věku 30 až 34 let byl pak pokles zhruba 63procentní, přestože zde byla zaznamenána nižší proočkovanost.
Podle výpočtů autorů studie zabránilo očkování proti HPV v Anglii do konce roku 2024 přibližně 200 úmrtím na rakovinu děložního čípku. Její celkový dopad ale bude možné sledovat ještě řadu let. Očkované generace totiž teprve postupně stárnou do věku, kdy se toto nádorové onemocnění začíná objevovat častěji.
Očkování nenahrazuje screening
HPV vakcína přitom nepředstavuje jediný způsob, jak vzniku rakoviny děložního čípku předcházet. Nechrání totiž proti všem rizikovým typům viru, které mohou vést ke vzniku nádoru. Důležitou roli proto stále hraje také pravidelný screening děložního čípku. Tyto dva způsoby prevence se navzájem doplňují. Zatímco očkování se snaží zabránit tomu, aby se člověk infekcemi HPV vůbec nakazil, screening může odhalit buněčné změny ještě předtím, než se z nich vyvine invazivní rakovina.
Úspěch anglického programu nicméně ukazuje, jak důležitá je vysoká proočkovanost. Pokud se podaří udržet vysoký podíl očkovaných dětí i u dalších generací, lze očekávat, že pokles počtu případů a úmrtí se projeví také u nich. Výzvou zůstává především zajistit, aby se k očkování dostali všichni, kteří z něj mohou mít prospěch.
Výsledky studie tedy představují zásadní milník v dlouhodobé snaze omezit rakovinu děložního čípku. Z uvedených dat přitom vyplývá, že přínos HPV vakcinace už není pouze teoretický, u první silně očkované generace se začíná promítat přímo do počtu zachráněných životů. Zároveň je ale třeba zdůraznit, že výsledky očkovacího programu budou záviset také na tom, kolik lidí ho skutečně využije.
Zdroje: thelancet.com, news.cancerresearchuk.org, theguardian.com, nationalgeographic.cz