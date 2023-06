Rakovina prsu hrozí i po čtyřicítce

Plzeň – Ženy od 45 do 69 let mají mamografické vyšetření prsu každé dva roky zdarma v rámci programu „screeningová mamografie“. Přimář Radiodiagnostického oddělení Fakultní nemocnice na Borech Zdeněk CHUDÁČEK by vyšetření doporučoval ženám už po čtyřicítce. Mamografické screeningové vyšetření bylo v Česku zavedeno v roce 2002 jako prevence vzniku rakoviny prsu.

V jakém věku a jak často je vyšetření v rámci screeningu vhodné?

Screening se provádí u žen ve věku, kdy se nádorová onemocnění prsu prokazatelně vyskytují častěji. V tuzemsku byla stanovena hranice od 45 do 69 let věku.

Preventivní mamografii a některá s ní spojená vyšetření v tomto intervalu hradí zdravotní pojišťovny. Preventivní vyšetření v kratším intervalu si musí žena zaplatit. Ve Fakultní nemocnici v Plzni je to přibližně 700 Kč.

Navíc každý neobvyklý nález, který žena zjistí v mezidobí při doporučeném pravidelném samovyšetřování prsů, je nutné konzultovat s praktickým lékařem, gynekologem nebo chirurgem. I v těchto případech vše hradí pojišťovny.

Zvyšuje se množství žen, které přicházejí na pravidelnou screeningovou kontrolu?

Vloni jsme vyšetřili screeningovou mamografií 6743 žen. Dále jsme mimo screening provedli 2300 tzv. diagnostických mamografií u žen, u kterých byl hmatný podezřelý nález. Zájem o screeningovou mamografii je od zavedení preventivního programu na našem oddělení zhruba stejný.

U kolika žen zachytíte zhoubný nádor?

Zhruba u sedmi žen z tisíce.

Jak screeningová mamografie probíhá?

Když snímek z mamografu nerozhodne a lékař má stále podezření, následuje ultrazvuk, který mamografické vyšetření doplní. Vloni absolvovalo ultrazvukové vyšetření 2230 žen.

Pokud ani ultrazvuk diagnozu nevyjasní, následuje biopsie, což je odebrání tkáně pro vyšetření pod mikroskopem. Provádí se buď punkčně jehlou, nebo mnohem vzácněji operační cestou. Pouze operace je spojena s hospitalizací, punkce se provádí ambulantně. Celkově jsme loni provedli 324 biopsií.

Žádají o mamografii i ženy mladší 45 let a doporučoval byste to?

Od 40 let to smysl má. Tyto ženy ale většinou využívají jen sonografu, protože mají strach z rentgenového záření, ale sonografie není vhodnou metodou pro screening, protože záchytnost je zde 30procentní, zatímco u mamografie 80 až 90procentní. Sonografie si vážíme především při upřesnění nálezů z mamografie a u žen mladších 40 let.

JITKA ŠRÁMKOVÁ, Plzeňský deník

REAKCE ČTENÁŘŮ

MUDr.Milada Cibulková

Rozhodla jsem se reagovat na Váš článek,protože jako konsiliářka na

gynekologii se často setkávám s ženami mnohem mladšími než 45-tiletými s

Ca prsu.Navíc i mojí sestřenici bylo v době stanovení dg.Ca prsu 42 let a

v době úmrtí 44let.Chtěla bych se proto přimluvit za posunutí věkové

hranice,kdy je ženám prováděno mammografické vyšetření na 4O let.