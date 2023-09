Rath: rizikovější než antrax jsou auta

“ řekl Právu David Rath, prezident České lékařské komory. Podle něj skýtá nebezpečí klimatizace velkých objektů. „Tvrdí se, že jsou v ní filtry, které jsou schopny antrax zachytit,“ řekl Rath, ale zapochyboval o tom. Stejně tak by podle něj byla naprosto neúčinná plynová maska. Prevenci vidí pouze v informování občanů a v dobré činnosti bezpečnostních složek. „Ty musejí kontrolovat všechny možné zdroje bakteriologické nákazy.“ Viceprezident České stomatologické komory doktor Pavel Chrz Právu řekl, že nakazit se antraxem při zákroku u zubního lékaře je takřka nemožné. „Patří to do oblasti utopie.“

(per), Právo, 17.10.2001