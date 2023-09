Refrakční vady a jejich korekce kontaktními čočkami

SUMMARY

Contact lenses unlike glasses do not limit visual field, are not an obstacle when doing sport and other activities, allow normal vision, do not fog when there is a change of temperature. Financially they are more accessible than for example refraction operation which is also contraindicated for younger age groups. When correctly used they are safe and do not pose any health risks.

Pro korekci refrakčních vad se používají nejčastěji brýle, další možností jsou kontaktní čočky či refrakční operace. A právě kontaktní čočky jsou vhodnou alternativou pro své četné přednosti.Zásadní zlom ve vývoji kontaktních čoček nastal v roce 1953, kdy akademik Otto Wichterle předvedl první měkkou kontaktní čočku z nového materiálu HEMA. Jeho princip výroby byl geniálně jednoduchý – tekutý polymer se kape do rotující formy.

A právě rychlost otáčení určí, jak se ve formě materiál rozloží, než ztuhne. Při vyšších rychlostech se větší množství hmoty dostává k okrajům formy, střed budoucí čočky je tenčí a čočka má vyšší minusové dioptrie. Postupem doby byla tato technologie nahrazena soustružením čočky z tuhého materiálu a teprve po opracování a vyleštění byla nasycena vodou. Tento postup umožnil výrobu opticky podstatně dokonalejších čoček.





Dnes většina výrobců používá metodu lisování. V současné době existují ve světě dvě základní skupiny kontaktních čoček: tvrdé (RGP) a měkké. U nás (i vzhledem k historickému vývoji) výrazně převažuje právě druhá skupina, RGP čočky jsou aplikovány pouze v omezeném počtu případů a především u komplikovaných vad, jako je například vysoký astigmatismus nebo keratokonus.

Kontaktní čočky lze rozdělit podle několika kritérií

Podle doby nošení

Čočky pro denní nošení, které se nasadí na oči na jeden den. Počet hodin se nedá určit přesně, ale podstatné je, že se na noc vyndávají. Krátký spánek přes den většinou nevadí. Čočky pro prodloužené nošení mohou být na oku i přes noc, obvykle ale ne déle než pět až sedm dní. Tento režim dlouhodobějšího nošení umožňují některé moderní čočky, jejichž materiál i konstrukce zajistí dostatečný přístup kyslíku k oku. Dalším předpokladem je bezchybná aplikace a pravidelné kontroly odborníkem.

Na pomyslném vrcholu stojí kontaktní čočky pro nepřetržité nošení, většinou 30 dní a 29 nocí. Komfort pro uživatele je nejvyšší, odpadá každodenní manipulace s čočkou a roztoky. Kontrola odborníkem minimálně 1krát za 6 měsíců je ale nezbytná. Jsou vyrobeny z unikátního materiálu s příměsí silikonu, který umožňuje velmi snadný prostup kyslíku. Musí splňovat velmi přísné požadavky kontrolních úřadů (FDA ve Spojených státech či SÚKL u nás). Právě vývoj silikonhydrogelových čoček, kterému se intenzivně věnovali všichni významní světoví výrobci v posledních letech, zásadním způsobem ovlivnil světovou kontaktologii.

Podle frekvence výměny

Jednodenní čočky se používají pouze jeden den. Je to nejzdravější způsob nošení, na oko se nasazuje vždy nová, čistá a sterilní kontaktní čočka. Nevýhodou je vyšší cena. Jednodenní čočky jsou nejvhodnější pro příležitostné nošení, jako doplněk brýlí. Čočky pro plánovanou výměnu se používají po dobu, kterou udává výrobce pro daný typ. Nejčastěji je to 1 měsíc, dále jsou čočky na 2 týdny, 3 měsíce. Vždy se jedná o dobu od prvního nasazení, v žádném případě ne o počet použití. Nezbytná je také pravidelná péče – čočky je třeba po použití vyčistit a vydezinfikovat. O to se postarají moderní roztoky.

Konvenční kontaktní čočky – jedna čočka se používá až 12 měsíců. V minulosti to byl jediný režim nošení, v poslední době se již používají vzácněji, a to v případech, kdy jiné čočky nevyhovují (např. vysoké dioptrie). Vyžadují velmi pečlivé ošetřování, problémy bývají především s tvorbou nežádoucích usazenin (bílkoviny, tuky). Také ztráta či poškození čočky je finančně náročnější, než u čoček pro plánovanou výměnu.

Podle vady, kterou mají korigovat

Korekce prosté krátkozrakosti a dalekozrakosti většinou nedělá problémy. Používají se minusové či plusové kontaktní čočky s jednoduššími plochami (sférické či asférické). Menší obtíže mohou mít uživatelé s vyšší hodnotou dalekozrakosti při manipulaci s čočkou před nasazením.

Korekce astigmatismu do určitých hodnot je možná běžnými čočkami, při vyšších hodnotách je třeba použít speciální torické čočky. Musí mít ve dvou kolmých rovinách odlišnou dioptrickou hodnotu, navíc musí být dokonale stabilizovány ve správné poloze. Při správné aplikaci jsou výsledky velmi dobré. V případech, kdy ani speciální měkké čočky nezajistí požadovanou kvalitu vidění, se s úspěchem dají použít tvrdé plynopropustné (RGP) čočky. Jejich aplikace je ale nesrovnatelně náročnější.

Nejsložitější bývá korekce u lidí, kteří potřebují brýle na blízko (obvykle po 45 letech věku). Možností je několik, ale žádná není dokonalá, výsledek je vždy určitým kompromisem. Existují speciální (bifokální, multifokální či progresivní) čočky, které při správné aplikaci mohou problém vyřešit. Stále ale máme nejlepší výsledky s metodou monovision – pokud u nositele kontaktních čoček nastanou obtíže při zaostřování do blízka, určí se při aplikaci tzv. dominantní oko a i nadále se koriguje na dálku. Dioptrická hodnota kontaktní čočky pro druhé oko se upraví na bližší vzdálenost.

Podle mých zkušeností až 40 % uživatelů tento kompromis přijme a zcela podvědomě začne používat jedno oko na dálku a druhé na blízko. Docení to ale pouze lidé, kteří již vzhledem ke svému věku zažili situaci, kdy nebyli schopni přečíst drobnější text bez brýlí.

