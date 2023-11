Regiony: Počet pacientů s mrtvicí v liberecké nemocnici stoupl o polovinu

Díky tomu podle ní stoupá šance pacienta na účinnou pomoc. Dříve záchranná služba odvezla pacienta do nejbližší nemocnice, která ho pak předala na specializované pracoviště. Promeškal se tak interval 4,5 hodiny, kdy lze ucpané cévy zprůchodnit a uzdravit pacienta bez následků. „Hodně se to zlepšilo díky komunikací s paramediky a lékaři, kteří jezdí se záchrankou. Dnes se k nám v první fázi spíše nedostanou lidé ze vzdálenějších míst od Liberce, kteří si nezavolají záchranku a rozhodnou se vyhledat lékařskou pomoc sami,“ uvedla Klimošová.

Velkým problémem podle ní stále zůstává, že lidé příznaky mrtvice ignorují. „Není to bolestivé a někteří se snaží popírat, že organismus z části přestane fungovat. Lidé třeba bourají s autem, neboť jim vypadne část zorného pole a oni zajedou do příkopu, protože ho nevidí. Nedojde jim, že je něco v nepořádku. Nebo mají pocit přeleželé ruky, tak si vlezou do postele, zda to nepřejde, a už z té postele nevylezou,“ uvedla příklady lékařka. Podezření na mrtvici se dá podle ní snadno ověřit.

„Stačí požádat dotyčného, aby vycenil zuby, odpověděl nám a předpažil obě ruce. Náhle vzniklé obtíže – pokleslý koutek, nesouměrné držení paží, neschopnost porozumět naší žádosti nebo odpovědět na otázku – jsou dostatečně dobrým důvodem k přivolání pomoci,“ upřesnila Klimošová.





Do vytvoření iktového centra v pavilonu interních oborů nemocnice investovala asi 50 milionů korun. Dalších 60 až 80 milionů korun na přístrojové vybavení chtěla získat z evropských fondů. „Podklady jsme na ministerstvo zdravotnictví předávali už v roce 2011, máme rok 2013 a stále ještě nevíme, jestli peníze dostaneme a co si za ně budeme moci koupit,“ konstatovala Klimošová. Podle ní by potřebovali hlavně nový počítačový tomograf. Nedostatečná je i kapacita rehabilitačního oddělení v Liberci.

Cévní mozková příhoda je v Česku hlavním příčinou trvalé invalidity, třetí nejčastější příčinou úmrtí a druhou nejčastější příčinou demence. Každý rok postihne v zemi přes 35 000 lidí. Velkou hrozbou je mrtvice pro lidi nad 50 let, výjimkou ale nejsou ani pacienti mladší.

Krajská nemocnice Liberec je největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji. Se svými zhruba 960 lůžky slouží pro 440.000 obyvatel kraje, třeba onkologie, traumatologie nebo neurochirurgie však ošetřují pacienty z celé země.