Rehabilitace fyzická a psychická u popáleninového traumatu

popáleninové trauma • fyzická rehabilitace časná a pozdní • tlaková masáž • kompresivní terapie • strečink • psychická rehabilitace

Hluboké popáleniny stupně IIb a III mají často za následek nepříznivý průběh jizvení se vznikem hlubokých jizevnatých pruhů, omezujících pohyblivost velkých kloubů postižených pacientů, a nepříznivých, nepravidelných hypertrofických jizev se sklonem k pozdním rozpadům. Při postižení obličeje a rukou mohou závažné trvalé následky vést až ke ztrátě „ega“. Příčiny nepříznivého jizvení jsou dosti komplikovanou záležitostí. Svůj podíl mají faktory genetické, buď vrozené dispozice, nebo chyby v genovém transkriptu fibroblastů pro novotvorbu kolagenu, nekvalitní epidermis na hypertrofujících jizvách, vliv infekce během léčby, nedostatky v operačních postupech, negativní emoce spojené s úrazem aj.

Nicméně řadě nepříznivých trvalých následků se dá zcela zabránit nebo je omezit na přijatelnou míru správným použitím vhodných rehabilitačních technik. Pro lepší přehlednost bude obsáhlá problematika rozdělena do jednotlivých oddílů. Tradiční dělení nebude v textu změněno a bude ponecháno základní schéma rehabilitace fyzické a psychické.(1)

Rehabilitace fyzická slouží k maximálnímu možnému udržení rozsahu pohyblivosti kloubů pro zachování funkčnosti svalstva. Užitím speciálních individuálních pomůcek se snažíme co nevíce pozitivně ovlivnit případný rozvoj hypertrofických jizev.

Rehabilitace psychická je zaměřena na co možná nejlepší reintegraci popáleného pacienta do společnosti s jasnou perspektivou dalšího pracovního a společenského uplatnění. Opravné operační výkony, často mnohonásobné, s intenzívní rehabilitací v mezidobí, mají velmi důležitou funkci. Jsou silnou psychickou podporou popálených, kteří se vždycky mohou s nadějí obrátit na ošetřujícího specialistu s prosbou byť i o malé zlepšení svého vzhledu. Tato vzájemná kooperace může trvat i několik desetiletí.

Fyzická rehabilitace

Časná rehabilitace

U nerozsáhlých popálenin s ní začínáme velmi brzy po úrazu, ihned po odeznění akutní bolesti, u rozsáhlých popálenin ještě v neodkladné fázi, tj. v období akutního popáleninového šoku. Její rozsah je však závislý na lokalizaci popálenin a závažnosti celkového stavu pacienta.

Nerozsáhlé popáleniny je možno ve vysokém procentu léčit ambulantně. Je-li popálenina lokalizována na horních končetinách – nejčastěji na rukách – doporučujeme postiženou oblast polohovat tak, aby byl usnadněn odtok žilní krve a lymfy z poraněné oblasti. Při poranění horní končetiny se osvědčila poloha na temeni hlavy, nebo alespoň v šátkovém závěsu, a fixace poraněné části vhodným obvazovým materiálem. Pacient většinou sám pozná optimální polohu podle bolestivosti postižených ploch. Dolní končetiny doporučujeme udržovat v poloze vleže, podložené přiměřeným měkkým materiálem (polštářem, polyuretanovým hranolem apod.), aby byl usnadněn odtok krve a lymfy k srdci. Pacientovi doporučíme chodit co nejméně, i vzhledem ksnadnější možnosti infekce poraněné části dolní končetiny. Zvýšenou měrou to platí pro diabetiky s periferními oběhovými komplikacemi nebo pro pacienty s chronickou žilní nedostatečností, se sklonem k tvorbě trofických defektů.

U hospitalizovaných pacientů polohujeme popáleniny v oblasti horních končetin v závěsech, zhotovených ze sterilních roušek, nebo podkládáme polyuretanové bloky zabalené ve sterilních rouškách.

U popálenin rukou (Obr. 1) dbáme vždy na dobře tvarovaný krycí obvaz a úzkostlivě dodržujeme základní pravidla obvazové techniky. Palec musí být vždy separován od ostatních prstů. Prsty ruky jsou polohovány ve fyziologické pozici – v mírné semiflexi ve všech kloubech – odděleny od sebe přiměřenou vrstvou obvazového materiálu, aby nedocházelo kmaceraci styčných ploch jednotlivých prstů. Zápěstí pak udržujeme v rovné, fyziologické poloze. U hlubokého postižení palmární plochy ruky volíme polohu v mírné extenzi, při popálení dorzální části mírnou flexi, abychom již od počátku předcházeli vzniku reflexní kontraktury.

Osvědčuje se přiložit vhodně tvarovanou dlahu, která kromě toho, že udržuje zvolenou polohu ruky, chrání ji i před eventuálním mechanickým nárazem, který je pro pacienta bolestivý. Již v této fázi můžeme volit mírně elastický obvazový materiál, který je v naší distribuční síti pod názvem Peha Crepp nebo Fixa Crepp. Velmi dobře tvaruje i komplikované oblasti těla, netlačí a nezaškrcuje, a navíc mírnou kompresí redukuje rozvoj časného poúrazového otoku. Rovněž umožňuje i mírnou pohyblivost postižené oblasti, což je velmi důležité pro další rehabilitační postupy.

Může-li se pacient s popálenýma rukama také částečně obsluhovat, uplatní se i psychologický efekt, protože pacient není zcela odkázán na pomoc druhých. Tento faktor je postiženými opakovaně zdůrazňován. Vyžaduje-li popálenina rukou chirurgický zákrok s nekrektomií a následnou autotransplantací, je výše zmíněné polohování po operaci mimořádně důležité. Opakovaně jsme pozorovali, že nevhodně modelovaný obvaz prstů po operačním výkonu v plné extenzi nebo dokonce v mírné hyperextenzi (hlavně vlivem nesprávně vedených otoček fixačního obinadla) působí postiženému velké problémy při rehabilitaci po zahojení.

Při popálení oblasti obličeje a krku upravujeme lůžko do polosedu s mírným záklonem hlavy, aby nedocházelo k tvorbě záhybů a následné maceraci kůže na přední ploše krku. Pacient nemá hlavu podloženou žádným polštářem. Ten může působit deformace a následné chondritidy popálených boltců (Obr. 2).

Dolní končetiny mají rovněž své zvláštnosti, úrazem počínaje, přes operační postupy a rehabilitací konče. Bezprostředně po popálení pacienty polohujeme tak, aby se usnadnil odtok lymfy a žilní krve z dolních končetin. Tytéž postupy dodržujeme během operačních výkonů a v počátečních fázích rehabilitace. Jako podložky nejčastěji volíme polyuretanové hranoly pod kolena a na bércích nad průběhem Achillových šlach, bérce jsou v mírné semiflexi asi 15° nebo v závěsech zhotovených ze sterilních roušek (Obr. 3A, 3B).(2) U popálených nohou je nutno předcházet zkrácení Achillovy šlachy a fascií trojhlavého lýtkového svalu s trvalou plantární flexí, která je velmi závažnou komplikací při následné rehabilitaci chůze po zahojení popáleniny. Pacientovi vkládáme do lůžka vhodnou pevnou podložku, aby chodidlo zaujímalo pozici stojící nohy (Obr. 4).

Ideální je možnost časného vstávání z lůžka a nácvik chůze. Jako velmi účinný podpůrný prostředek se osvědčilo bandážování pomocí elastických obinadel. Zabraňuje tvorbě hypostatického otoku, zrychluje žilní a lymfatický oběh v dolních končetinách, slouží jako prevence tromboembolických komplikací a kompresí brání vzniku krevních výronů pod dosud nepevnými transplantáty kůže nebo křehkým novotvořeným epitelem spontánně zahojených ploch, zejména u popálenin hlubokého II. stupně. Zde se velmi často tvoří serózní nebo sangvinolentní buly, nepevný epitel se trhá, plocha se druhotně infikuje a vznikají špatně se hojící granulační plochy. Velmi důležitým pomocníkem po operačních výkonech je také elastické obinadlo, protože brání krevním ztrátám a tvorbě hematomů pod autotransplantáty. Rovněž brání jejich eventuálnímu posunutí po nevhodném pohybu.

U rozsáhlých popálenin časně polohujeme horní končetiny v širokých závěsech z roušek v upažení 90° a mírném předpažení (Obr. 5). Dolní končetiny pak zavěšujeme v mírně zvýšené poloze a v rozkročení větším nebo rovném 20°. Pozici závěsu čas od času měníme, aby nedocházelo k útlaku popálených ploch a jejich následnému prohloubení. Kolena nesmí být prověšena do hyperextenze, která je po určité době pro pacienta bolestivá. Trup je podložen polyuretanovou matrací, sahající od ramen po hýždě. Hlavu udržujeme v mírném záklonu k prevenci kontraktury přední plochy krku. U popálenin zad polohujeme pacienty na břiše nebo jsou umístěni do speciálních vzdušných lůžek (SSI Clinitron, Skytron).

U těžce popálených pacientů nezapomínáme na dechová cvičení a polohování jako prevenci tvorby dekubitů, intubované pacienty je nutno pravidelně odsávat z horních dýchacích cest, kontrolovat polohu a stav endotracheální kanyly a pravidelně ji měnit podle situace. Velmi prospěšná je i pravidelná masáž kůže v oblastech vystavených dlouhodobému tlaku lůžkovin.

Pozdní rehabilitace

Zahajujeme ji v okamžiku, kdy jsou transplanáty pevně přihojeny a odběrové plochy epitelizovány. Rehabilitujeme zejména velké klouby horních končetin a drobné klouby rukou. Na dolních končetinách se věnujeme především obnově samostatné chůze s užitím elastické bandáže nebo speciálních elastických návleků a punčoch, které mohou být individuálně ušity pro konkrétního pacienta, nebo zvolíme některý vhodný typ sériově vyráběný specializovanými výrobci.

Hlavními překážkami v obnově normální pohyblivosti popálené oblasti jsou: a) hluboký poúrazový otok, způsobený jednak přetrvávající lymfostázou v podkoží (protože lymfatický systém regeneruje velmi pozdě), jednak nezralostí novotvořených krevních kapilár; b) zkrácení svalových vláken, fascií, kloubních pouzder a šlach z inaktivity a nevhodného polohování. Obava z bolesti vede k podvědomému zaujímání úlevové pozice postižené oblasti, většinou ve středním postavení velkých kloubů, a pak specifických deformujících poloh kloubů malých.

Na nohách jde o tendenci ke zkracování fascií m. triceps surae a Achillovy šlachy a z toho plynoucí plantární flexe, která později znemožňuje nácvik chůze a je nutno jí předcházet podložkami chodidel a udržováním pravoúhlého postavení v talokrurálním kloubu. Na rukou vzniká zvláštní typ kombinované deformace -postavení v pozici drápovité ruky – „claw hand“ (Obr. 6A). Ta se vyznačuje volární flexí v zápěstí a hyperextenzí v metakarpofalangeálním skloubení, dále flexí v proximálním interfalangeálním kloubu (někdy obou) a extenzí distálního interfalangeálního kloubu. Palec pak bývá v addukci a extenzi. Ideální prevencí je pečlivé dlahování v časných stadiích po úrazu.

Speciální techniky

Tlaková masáž slouží k expresi hlubokého poúrazového otoku v oblasti kloubů a dále při rozvoji hypertrofujících jizev. Provádíme ji tak, že špičkou prstu stlačujeme určené místo po dobu cca 30 vteřin i déle a vytlačujeme hluboký otok z jizvy v rehabilitované oblasti. Po této době se posuneme o šířku prstu na vedlejší oblast a opakujeme stejnou techniku. Postupujeme vždy od periferie směrem k srdci a otok tak posunujeme zpět do krevního oběhu (Obr. 6B). Je-li otok redukován, pak začínáme s rehabilitací kloubů, kloubních pouzder a šlach s příslušnými svalovými skupinami. Tlaková masáž je velmi účinná, ale časově náročná, takže ji používáme jen na oblasti s mimořádně nepříznivým průběhem jizvení a kombinujeme ji se strečinkem, s kompresivními návleky, někdy s doplněním středně tuhé dlahy.

Kruhová tlaková masáž vychází z předchozí techniky a její účinnost je znásobena jemným krouživým pohybem. Používá se u jizev, které jsou odolné vůči prosté kompresi a při vyšetření pohmatem jeví tendenci se fixovat v hlubokém podkoží. Bývá to velmi časté u popálenin elektrickým proudem, kdy průchodem proudu hlouběji uloženými tkáněmi dojde k jizvení celého průchodového kanálu od kůže až k vodivým strukturám na úrovni svalových fascií. Krouživý pohyb má rozrušit fibrinové a později kolagenní vazivové pruhy, fixující jizvu v okolních tkáních.

Při postupné kontrakci kolagenních šroubovic je jizva dále deformována a velmi nápadná, a jestliže je tato technika dobře a dostatečně intenzívně prováděna, výsledky jsou funkčně i kosmeticky velmi dobré. Kromě popálenin se kruhová masáž osvědčila i po rekonstrukci vtažených jizev po tracheostomatu na přední straně krku, kdy nová jizva je pak kosmeticky mnohem příznivější. Techniku využíváme rovněž k uvolňování okrajových jizev po lalokových plastikách, které používáme k náhradě kůže a podkoží u hlubokých ztrátových poranění ať již z mechanických nebo termických příčin.

Kompresivní terapie se začala rutinně používat krátce po r. 1970(3), kdy bylo empiricky zjištěno, že po její aplikaci mají jizvy po popáleninách lepší vzhled. Nicméně přes 35letou tradici nebyl nikdy proveden systematický vědecký výzkum s podrobným sledováním a měřením kompresivních tlaků tak, aby byla dána přesná pravidla pro výrobce elastických pomůcek, jak při jejich zhotovování postupovat, aby byl účinek stoprocentně příznivý. Z citovaného přehledu 82 publikací vyplynulo, že posuzovat selektivně jen mechanické účinky elastických pomůcek bez zohlednění dalších faktorů, které se účastní na tvorbě hypertrofických jizev, není možné. Nelze takto obecně definovat tak komplikovaný jev, jako je vznik hypertrofických jizev. Elastické návleky a kompresivní pomůcky odstraňují nebo redukují pouze jednu složku, která se podílí na vzniku nepříznivého jizvení, což je ztráta pevnosti kůže.

Ostatní stejně důležité vlivy, jako jsou genetické dispozice pacienta, mechanismus úrazu, psychické vlivy, operace a užité techniky, infekce apod., vůbec neberou v úvahu, což je důsledkem pouze úzkého zaměření autorů publikací, bez širší znalosti popáleninové problematiky.(4) Nicméně dlouholetá snaha všech zmíněných autorů nebyla marná a řadu faktorů, které mají na vývoj jizev pozitivní nebo omezující vliv, objasnila.

Bylo např. zjištěno, že přiměřená komprese mírně omezuje krevní oběh v jizvách, a tím kontroluje množství novotvořeného kolagenu redukcí přísunu kyslíku a proteinů nutných k jeho syntéze. Dále svým tlakem zmenšuje celkový objem novotvořeného kolagenu a jeho množství přibližuje procentnímu zastoupení v nepopálené kůži. Usnadňuje vyrovnání již vytvořených kolagenních svazků v jizvě. Tím, že je jizva vyhlazená a nízká, se velmi urychlí její vyzrávání, omezí se četnost kontrakčních pruhů a omezí počet nutných pozdějších chirurgických úprav. Komprese rovněž omezuje intenzitu nepříjemných pocitů v aktivních jizvách, jako jsou pálení, píchání, svědění až bolest apod.

Byla potvrzena známá skutečnost z praxe, že kompresi je nutno provádět minimálně 6 měsíců, ale někdy 2–3 roky i déle. Čím pravidelněji jsou pomůcky používány, tím je lepší efekt. Optimální doba je 23 hodin denně, ale málokdo z pacientů je ochoten trvalý tlak na jizvy tak dlouho snášet. Jako základní pravidlo bylo vyhodnoceno, že zpočátku je lépe začínat s pomůckami, které komprimují méně (15–20 mmHg), a později, když jsou jizvy pevnější, lze kompresi zvýšit. Nedoporučuje se ale překračovat tlak 30–40 mm Hg, který u malých dětí může vyvolat až deformace skeletu, nehledě k velkému nepohodlí a omezení pohyblivosti pacienta.

Omezit tření v oblastech vyčnívajících kloubů a redukovat tvorbu bolestivých a nehojících se oděrek umožňuje promaštění užitého materiálu již při výrobě kompresivní pomůcky. Vhodné jsou nové materiály (např. lycra), které se mastnotou nedestruují. Pro výrobce pak platí obecný požadavek, aby návleky přesahovaly asi o 5 cm okraje popálených ploch, a tím jednak zabezpečily správnou kompresi a jednak nedráždily svým pevným okrajem křehkou jizvu. Tohoto požadavku lze dosáhnout právě u individuálně zhotovených pomůcek. Komerčně prodávané, již hotové pomůcky často nesplňují optimální rozměry i při správném proměření proporcí pacienta.

Tubulární elastická metráž, užívaná i v České republice, není považována za zcela optimální kompresivní pomůcku, ale dočasně ji s úspěchem využíváme v období, kdy je individuální návlek ještě ve výrobě a pacient tak již může jizvy mechanicky ovlivňovat. Dříve jsme u nás používali materiály na podkladě krepovaného aminokapronového vlákna (silon, nylon), v současnosti se používají kombinované materiály s vyšším nebo menším obsahem lycra elastanu (Spandex), což je chemicky polyester nebo polyeter, kombinovaný s polyuretanem nebo uretan-ureou, jehož dlouhé řetězce se dokáží bez poškození prodloužit až o 600 %. Jeho výhoda je hlavně v odolnosti proti tukům a prostředkům užívaným k promašťování zahojených ploch.(5) Lycra elastan se podle různých výrobců kombinuje s nylonem, polyetylenem, teflonem, polyuretanem aj. (Obr. 7A).

Na tvarově komplikované oblasti nebo místa s velmi tuhými a vysokými jizvami, které jsou odolné k prosté elastické kompresi pružným materiálem, podkládáme vhodně tvarované kompresivní dlahy (Obr. 7B). Zhotovujeme je z nealergizujících termoplastů (akryláty, polypropylen, polyuretan apod.) nebo jsou přesně vytvarovány na určité menší oblasti z polymerů, používaných ve zdravotnictví (Dentakryl, Durakryl, polypropylen, X-lite aj.) (Obr. 8–10). Velmi mladé jizvy, krátce po epitelizaci popáleniny lze pozitivně ovlivnit silikonovými materiály (Sil-K, Topigel, Dermatix) (Obr. 11), u kterých často není nutná ani elastická komprese, nicméně kombinací obou účinků se efekt sčítá a výsledky jsou podstatně lepší. Podobně působí i pružný gelový materiál Medigel nebo Silipos (Obr. 12–13).

Pružná rosolovitá hmota obsahuje minerální nebo silikonové oleje, které jsou vůči kožnímu povrchu neagresivní a nezpůsobují alergické reakce. Povrch jizev ovlivňují podobně jako silikonové materiály, zklidňují povrch novotvořeného epitelu a zmírňují zánětlivou reparativní reakci u hlubokých popálenin. Silikonové i gelové materiály působí svými fyzikálními vlastnostmi na povrch mladých jizev, kde v epidermis dosud není diferencováno stratum granulosum, není vyvinuta funkční rohová vrstva a zachovalá kožní adnexa zatím neplní svou funkci, čímž epitel a povrchní část mladé jizvy trpí přesycháním a snadno se mechanicky poškodí. To obvykle vede k drobným ragádám až k ekzematizaci, plochy se pak sekundárně infikují a rozpadají. Jmenované materiály nahrazují funkci nevyzrálé rohové vrstvy a zklidněné jizvy pak většinou nejeví tak výraznou tendenci k hypertrofování.(2, 6, 7, 8)

Kromě aplikace speciálních materiálů nesmíme zapomínat na základní hygienu, kdy sprchováním 1krát nebo 2krát denně provádíme jemnou mikromasáž ploch a odstraňujeme zbytky epiteliálního detritu, vznikajícího při diferenciaci epitelu. Rovněž se odstraní produkty zachovaných potních a mazových žláz a krémů, užitých k promašťování jizev. K promašťování přeschlých ploch používáme krémy s obsahem vody asi kolem 50 % celkového objemu. Dobře se roztírají a kromě zvláčnění epitelu svou tukovou složkou také jizvy navlhčují, protože úrazem nedošlo jen ke ztrátě mazových, ale i potních žláz. K odstraňování tukové složky je vhodné užít také neutrální, nepříliš aromatizované kvalitní mýdlo, eventuálně s přídavkem oleje. Po osušení ploch tlakem, bez použití tření, aby nedošlo k tvorbě puchýřů, jemně všechny zahojené plochy promastíme.

Osvědčily se krémové Indulony (DEZ, měsíčková) nebo krém na ruce Atrix s přísadou asi 10 % silikonového oleje. U velmi senzitivních osob doporučujeme nearomatizované masťové základy jako např. ambiderman, synderman, aquasorb, neoaquasorb. Asi 20 let nedoporučujeme užívat vepřové sádlo, které velmi často vyvolávalo ekzémy. Po konzultaci s dermatology jsme dospěli k závěru, že příčina je v toxických produktech protiplísňových a antibakteriálních přísad, které se přidávají do krmných směsí a které jsou rozpustné v tucích. Škvařením sádla vznikají toxické fragmenty těchto látek a dráždí senzitivní pokožku.

Sortiment různých materiálů, které mají příznivě ovlivnit jizevnatý proces, se neustále inovuje a rozšiřuje, v současnosti pokrývá celou uvedenou problematiku a lze je kombinovat s dlahami a elastickou kompresí (Obr. 14). Žádný z jmenovaných silikonových a gelových prostředků však nedoporučuji aplikovat na nezahojenou plochu, puchýře nebo druhotné oděrky.

Nepropouštějí ranný sekret a opouzdřují eventuální infekci. Tím dochází k tvorbě nových hlubokých defektů a rozpadu zahojené plochy vlivem infekce v ráně. Rovněž se vyskytují případy, kdy v teplém letním počasí dochází ke zvýšené aktivitě potních a mazových žláz a přiložený silikonový materiál je přitom propustný pouze pro vodní páru a plyny. Mohou se tak vytvářet drobné retenční cystičky, u citlivých pacientů nebo dětí se mohou i zanítit a vyvolat místní folikulitidu. V našich klimatických podmínkách to ale není častý jev.(9)

Měli jsme rovněž možnost vyzkoušet preparát Contractubex, který je užíván k prokrvování a změkčování tuhých hypertrofických jizev. Působí svými aktivními složkami – silicí z cibule, heparinem a alantoinem – které způsobují vazodilataci v tuhých jizvách a ty jsou pak přístupnější kompresivní terapii. Účinek je nejlepší při užití krátce po zahojení, u vyvinutých hypertrofických jizev asi 30 %. Podobný účinek měl i Heparoid, mast užívaná v rehabilitační praxi k prohřívání masírovaných částí těla.

Fyzická rehabilitace nesmí být bolestivá a nesmí rušit klíčové operační fáze při léčbě hlubokých popálenin, tj. období nekrektomií (nebezpečí krvácení) a období autotransplantací kůže (pohyb vadí napojení cév na přenesený kožní štěp, krvácení z odběrových ploch). Aktivní pohyb a přiměřené fyzické zatížení však uvolňují svalové endorfiny a průběh léčby je pak méně bolestivý a lépe se snáší.

Z fyzikálních prostředků doporučujeme i fototerapii polarizovaným žlutým světlem biolampy, jejímuž účinku pacienty vystavujeme 2krát denně po 10 minutách a využíváme ji hlavně u dětí. Laser je stále předmětem diskuse, jsou práce, které jej doporučují, jiné zase zavrhují. Jeho nevýhodou je velmi malá plocha, kterou na jizvu působí; ohnisko je pouze bodové a jizvy většinou velmi rozsáhlé. Velmi záleží na vlnové délce vyzařovaných fotonů a setkali jsme se již i s popáleninami jizev po nevhodné aplikaci. Nicméně moderní technologie je stále ve fázi výzkumu. Z dalších prostředků lze doporučit iontoforézu, magnetoterapii a hydroterapii.

Strečink

Strečink je osvědčená a v řadě sportovních odvětví známá a používaná technika k uvolnění zkrácených svalů a šlach. Slouží k získání tělesné pružnosti a zvětšení rozsahu kloubní pohyblivosti. Je to šetrné napínání zkrácených svalů a šlach a techniky jsou opakovaně a hojně publikované ve sportovní literatuře. V principu je to postupné napínání spirálovitě stočené kolagenové trojšroubovice. U popálených pacientů ji mnoho let s úspěchem používáme při vývoji jizevnatých pruhů, omezujících rozsah pohybů velkých a malých kloubů. Na Klinice popálenin je používána převážně v pozdějších stadiích hojení hlubokých popálenin, ale její principy v omezené míře používáme již krátce po úrazu.

Sportovci praktikují metodu strečinku obvykle k rozcvičování končetin a páteře a to tak, že zaujmou polohu rozcvičovaného kloubu na hranici současného rozsahu s pocitem napětí kloubních pouzder, šlach a přilehlých svalových skupin, bez bolestivého vjemu. V této pozici setrvají několik desítek vteřin, až pocítí, že napětí postupně vymizí a pozice je vnímána jako uvolněná a pohodlná. Pak posunou rozcvičovanou končetinu o několik centimetrů dále a obnoví pocit napětí, na hranici bolestivosti, a opět setrvají asi 30–40 vteřin do uvolnění napětí a tak dále, pokud se neobjeví bolest, která určí hranici této fáze rozcvičování. Pro jeden kloub je vhodné použít asi 3–4 postupné změny polohy kloubu v jednorázovém rozcvičování. Pak se věnují dalšímu kloubu, až procvičí postupně všechny plánované oblasti.(10)

Pro popálené pacienty platí v podstatě stejná pravidla s tím, že zpočátku nejde o uvolňování šlach a svalových skupin, ale jizevnatých pruhů, které se vytvářejí v místech zahojených hlubokých popálenin nebo uvolňujících nářezů. Rozcvičování je nutno upravit podle stadia hojení a vnímavosti pacienta v určitém období po úrazu. V období krátce po úrazu jsme k hraničním pohybům velmi šetrní, poloha má vyvolat pocit mírného napětí a v žádném případě nepřekračujeme práh bolestivosti. Intervaly volíme zpočátku kratší, 10–20 vteřin pro jednu polohu, později, když si pacient trochu na cvičení zvykl, můžeme jednotlivé intervaly prodloužit.

Pro jeden cvik ale nepřekračujeme 1 minutu, aby jizva dostala příležitost se opět prokrvit a krev a lymfa mohla tkáně okysličit a odplavit nahromaděné metabolické produkty. Cvičení s napínáním svalů má další velmi pozitivní důsledek, a to je produkce a uvolňování svalových endorfinů. Strečinkové techniky je možno kombinovat s lokální tlakovou masáží protahovaných jizev, čímž se dosáhne podstatně většího efektu. Pokud jsou popálené plochy dostatečně pevné a již se netvoří buly, je tato technika ideální, velmi účinná a našimi fyzioterapeuty pravidelně používaná.

Postizometrická relaxace (PIR) je velmi zajímavá a efektní technika hlavně pro zkrácené svaly a ke snížení svalového napětí. Je velmi efektní při svalových spazmech a k ovlivnění spoušťových bodů ve svalech. Působí přímo na postižené svaly s porušenou funkcí. Je velmi výhodná k dosažení svalové relaxace a pro kloubní mobilizaci.(9) V principu jde o využití reflexního uvolnění při aktivním stahu svalu. Provádí se tak, že uvedeme rozcvičovaný kloub do výše popsané krajní polohy, aby byl sval maximálně natažen, a pak vyzveme pacienta, aby s pomalým nádechem zapnul svalové skupiny a snažil se izometricky tlačit končetinou proti opěrnému předmětu nebo ruce fyzioterapeuta.

Tlak se provádí asi 5–10 vteřin, a aniž by došlo ke změně takto fixované polohy, necháme s pomalým výdechem opět aktivní stah uvolnit. Počkáme, až napětí ve svalu klesne a my můžeme lehce změnit polohu a obnovit pocit lehkého napětí. Doba relaxace svalu může trvat až 10 vteřin i déle. Pak pacient opět zapne svalovou aktivitu, znovu uvolní, a takto pokračujeme alespoň do 5 polohových změn. Nepokračuje-li relaxace dostatečně rychle, můžeme izometrickou fázi prodloužit až na 30 vteřin. Zde se nepochybně uvolňuje ještě větší množství svalových endorfinů než při prostém strečinku. Technika je výhodná po elektrotraumatech. Jde-li o zvýšené svalové napětí celé svalové skupiny, uvolněním jednoho svalu se reflexně uvolní obvykle celá skupina.

U širokých svalů se zaměřujeme přesně na svalová vlákna, která jsou spouštěcími body nebo která se upínají v místech maximální bolesti na periostu.(11) U všech těchto technik musíme pacienta upozornit, že jestliže dosáhl večer, po celodenním cvičení, výborného výsledku, ráno začíná téměř z takové pozice, jako by minulý den necvičil vůbec, a teprve během celého dne dalšího cvičení se dopracuje stejného stavu nebo mírného zlepšení. To se opakuje každý den asi 1–2 měsíce. Taková situace je samozřejmě dosti skličující a pacient na ni musí být předem psychicky připraven. Nicméně vydrží-li a nepřestane-li cvičit, pak jsou pokroky podstatně rychlejší a již trvalého rázu. Pacient se musí připravit na dlouhodobé cvičení po dobu 6–12 měsíců.

Strečinkové techniky pro jednotlivé klouby

Horní končetina

RamenoMnoho pacientů s popáleninou lokalizovanou v oblasti hrudníku, přední a zadní axilární řasy a paže trpí omezenou pohyblivostí ramenního kloubu, a pokud se nepřistoupí k rehabilitaci, situaci je později nutno řešit chirurgicky. Pokud je pacient schopen chůze, doporučujeme postavit se postiženou stranou ke stěně nebo k rámu dveří a upažit co nejvýše je to možné. Pak se dlaní opře o stěnu nebo rám a počká několik sekund, aby si na polohu poněkud zvykl. V následující fázi posune horní končetinu o několik centimetrů vzhůru pomocí prstů rozcvičované ruky až do pocitu napětí a setrvá v poloze 30–40 vteřin (pokud je zpočátku pro pacienta nepohodlné setrvat v této poloze po uvedenou dobu, zkrátíme ji).

Když napětí v jizvě pomine, což bývá během 15–20 vteřin, posuneme pomocí prstů opět končetinu výše, obnovíme napětí, a tak pokračujeme asi 3–5 cyklů. Pak končetinu uvolníme, necháme dobře prokrvit a můžeme postup opakovat ještě několikrát, pokud pacient není unaven. Cvičení se provádí několikrát denně, čím častěji, tím je pokrok patrnější. Nesmí se překračovat práh bolestivosti. Když je dosaženo dobrých výsledků, lze doplnit lehké hmitání procvičované oblasti nebo postizometrickou relaxaci. U těchto technik je dobrou pomůckou papírová páska nalepená na rámu dveří, kde si po skončeném cvičení označíme hodnotu, kterou jsme ten den dosáhli, a příští den překonáváme rekord. Je to výhodná zábava, která zpestřuje jinak nudné cvičení.

K uvolnění jizevnatých kontraktur v podpaží někdy nestačí pouhá rehabilitace strečinkem, ale doporučuje se používat křídlovité axilární dlahy, kterou může nastavit pacient sám, aby udržel pozici dosaženou při cvičení předchozí den. Dlaha je vhodná také po operačních výkonech s uvolněním kontrakčních pruhů volným kožním transplantátem. Nevýhodou je rozměrnost a komplikace při pohybu v prostoru nebo ve společnosti dalších pacientů či při užití v dopravních prostředcích.(12)

LoketPříčiny omezené pohyblivosti jsou stejné, hluboké popálení kůže a podkoží, uvolňující nářezy s následným jizvením a hlubokými omezujícími pruhy. Omezena je převážně extenze, protože po úrazu má pacient reflexní tendenci flektovat loket. Je to pochopitelné, jednak je to součást obranného reflexu při rozsáhlých popáleninách, kdy se pacient snaží schoulit před plameny, jednak je to pro pozdější funkci končetiny z hlediska samoobslužnosti poloha výhodnější. Dokonce je k tomu přihlíženo i při hodnocení trvalých následků po úrazech.

Při aplikaci strečinkových technik je vhodné cvičit vsedě nebo vleže na zádech, loket podložit měkkým materiálem, polštářem, pěnovou polyuretanovou podložkou apod. a zpočátku nechat působit pouze gravitaci při relaxovaném svalstvu paže a předloktí. Předloktí svou vahou pomalu a šetrně vyrovnává flekční kontrakturu. Jsou-li jizvy pevnější nebo v případě, kdy bylo s rehabilitací započato později, je vhodné do ruky uchopit nějaký předmět o váze asi 1–1,5 kg, aby byl účinek napětí zvýšen. Jako jednoduché předměty se kromě malé činky osvědčila žehlička nebo plátěný sáček naplněný pískem. Při zachování uvedené hmotnosti lze použít i jiné předměty.

Problém s cvičením nastává u určitého procenta pacientů se sklonem k tvorbě periartikulárních osifikací, které se v okolí loketního kloubu tvoří dosti často. Někdy je do procesu zahrnut i nervus ulnaris a kromě omezené pohyblivosti lokte s nemožností rozcvičit kontrakturu se po čase začíná projevovat i útlak loketního nervu. Řešení je chirurgické, provádí se na ortopedických klinikách a odděleních, a někdy může být i důvodem pro náhradu poškozeného kloubu kloubem umělým, který bývá opět nefunkční pro recidivující periartikulární osifikace. Jsou to ale poměrně ojedinělé případy (Obr. 15).

Zápěstí a rukaZápěstí a ruka jsou velice citlivé na správné ošetření a následnou rehabilitaci. Velice složité uspořádání kloubů ruky po popálení trpí značným poúrazovým otokem a správným polohováním a obvazem jej redukujeme již od prvních dní po úrazu. Zanedbání této počáteční fáze má za následek omezení až nehybnost drobných kloubů zápěstí i ruky.

Prsty rukou: je nutno mít trvale na mysli, že ruce jsou velmi důležitý komunikační a pracovní nástroj a je nutno o ně pečovat již krátce po úrazu polohováním a správně provedenou obvazovou technikou s mírnou kompresí pružného krepového obinadla. Dbáme na to během konzervativního ošetřování i na operačních sálech. Dobře zavázaná ruka je vizitkou operatéra. Při převazech na sále v celkové anestézii jsou prsty jemně procvičovány, s ohledem na poúrazový otok, aby byla udržena pohyblivost drobných kloubů. Stejně tak i v dalším období, kdy pacient operační výkony nevyžaduje a je převazován na oddělení. Tak pokračujeme až do úplného zahojení všech popálených ploch.

Pokud jsou prsty po zahojení značně oteklé, není možno provádět rehabilitaci kloubů dobře. První a klíčovou věcí je redukce poúrazového otoku tlakovou masáží. Provádí se tak, že od špičky každého prstu směrem k srdci, špetkou prstů druhé ruky a šetrným tlakem, přesouváme otok podkoží směrem k bazálním článkům prstů a tekutinu tak přesouváme do centrálního krevního oběhu. Je nutno pracovat opatrně, na čerstvě zahojených plochách se snadno tvoří serózní buly a epitel se odtrhává od bazální membrány. Kompresivní masáž vyžaduje trpělivost, otok je zpočátku velmi odolný, teprve časem, kdy se obnoví lymfatické cévy, ustupuje rychleji. Když je otok redukován, pohyblivost prstů se výrazně zlepší a rehabilitace je snadnější. Opět používáme metody strečinku, na hranici bolestivosti, zvolna a trpělivě.

Pokud má pacient postižené obě ruce, provádí rehabilitaci fyzioterapeut, nebo po propuštění schopný člen rodiny a pacient dochází na pravidelné kontroly. Eventuální nepřesnosti v technikách jsou opravovány, znovu vysvětlen princip nebo předány písemné materiály o léčebném postupu. Hluboké popáleniny s postižením podkoží a nutností autotransplantací kůže na rukou vedou někdy k časným jizevnatým kontrakturám, převážně flekčním, a pak je i každodenní rehabilitace málo účinná. Jestliže se transplantáty již přihojily, je vhodné aplikovat individuálně tvarovanou plastovou dlahu z nedráždivého materiálu. Osvědčily se nám akrylátové polymery, užívané pro modelování zubních protéz (Duracryl, Dentakryl apod.).

Jsou tvarované buď přímo na rehabilitované prsty, nebo na prst rehabilitujícího, případně na sádrový model upravený na požadovaný tvar. Je-li proces zastaven, může pacient sám upravovat původní tvar dlahy podkládáním na klíčových místech a při kontrole je pak případně zhotovena dlaha nová. Vhodné jsou tepelně zpracovatelné materiály, které po zahřátí nabudou plasticity (polypropylen, X-lite), jejich tvar je přemodelován a po vychladnutí slouží jako nová dlaha.(2) Obr. 16A, 16B, 16C.

Je-li nutno udržovat trvalý tah na prsty svírající se do flekční kontraktury a současně je potřeba procvičovat drobné klouby, používáme s výhodou tzv. pružné tahy pro jednotlivé prsty. Na dorzálně upevněnou extenční dlahu jsou fixovány gumové kroužky, na které jsou navlečena kožená očka pro jednotlivé prsty, a dlaha je pak tvarována tak, aby na jednotlivé prsty byl průběžně vykonáván mírný tah, přemáhající tonus flexorů na předloktí. Prsty jsou pohyblivé, připravené ke cvičení, a je-li celý systém správně dimenzován, kontraktura se nevytváří. Dlaha s užitím pružných tahů je dosti složité zařízení a její vytvoření vyžaduje zkušenosti a zručnost. Obr. 17.

K procvičování pohyblivosti a síly jednotlivých prstů slouží drobné pružné dlahy, modelované individuálně pro jednotlivé prsty s pružností přiměřenou fázím rehabilitačního procesu.

Dolní končetina

Kyčelní kloubPrevencí kontraktur kyčelního kloubu je opět časné polohování ihned po úrazu, a to v mírné semiflexi a abdukci 20°. Mírná semiflexe asi 15–20° reprezentuje zvýšenou polohu v závěsných rouškách nebo prostěradlech k usnadnění odtoku krve a lymfy při poloze na zádech z popálených končetin. Abdukce je pro kyčelní kloub optimální jako prevence zkrácení pouzdra, šlach a svalů. Pokud pacient podstupuje nekrektomie a autotransplantace v celkové narkóze na operačním sále, je kloub procvičován ošetřujícími lékaři, aby bylo možné kontrolovat, že nedošlo k posunutí nebo porušení přiložených transplantátů. Jsou-li štěpy dostatečně pevně fixovány, může být zahájena rehabilitace na lůžku i mimo operační dny. Rehabilitace spočívá v obnovování rozsahu pohyblivosti kloubu do flexe a abdukce s využitím strečinkových technik. Snažíme se co nejdříve pacienta vertikalizovat s nácvikem chůze, někdy je třeba začít sedem na lůžku nebo v křesle mimo lůžko.

KolenoPoměrně častá komplikace, flekční kontraktura, má stejné příčiny – hluboké popálení a uvolňující nářezy, a to i tehdy, když jsou vedeny po zevní nebo obou stranách kolenního kloubu. Nářezy slouží k uvolnění poúrazového stažení plamenem vyschlé nekrózy a řez se obvykle vede za hlavičkou fibuly k uvolnění n. fibularis (peroneus).

Flekční kontraktura se může vyvíjet velmi časně a je nutno na to pamatovat aplikací polohovacích závěsů již krátce po přijetí k hospitalizaci. Nicméně někdy ke zkrácení dochází, hlavně v období po propuštění do domácího ošetřování, a pak postupujeme podobně jako při flekční kontraktuře lokte. Pacient rehabilituje v poloze na břiše a nechá nohu a bérec volně přepadat gravitací, tím se podkolení postupně protahuje. Při poloze na zádech podkládáme patu měkkým materiálem a koleno necháme propínat opět vlastní vahou. I zanedbaná flekční kontraktura se dá dobře rozcvičit během 1–2 týdnů, spolupracuje-li pacient s rehabilitačním personálem. Není-li však spolupráce dobrá nebo sklon ke kontrakci a rozvoji hypertrofické jizvy příliš velký, může docházet při rehabilitaci chůze i ke spontánnímu praskání jizevnatých pruhů, a poté nezbývá, než jizvu excidovat a defekt nahradit kožním autotransplantátem. Obr. 18, 19.

Hlezenný kloubKontrakturám je nutno předcházet již během hospitalizace vkládáním měkké pevné podložky do čela lůžka, protože pacient má tendenci při relaxovaných svalech přetahovat tonem mohutnějšího lýtkového svalu ostatní svalové skupiny na bérci a špička nohy postupně přepadává dopředu, m. triceps surae se zkracuje, a když se pacient chce postavit na nohy, fixovaná poloha chodidla mu to zcela znemožňuje. Rozcvičování již vytvořené hlezenné kontraktury je velmi zdlouhavé a obvykle vyžaduje dlahování individuální, tvarovanou a přestavitelnou pevnou dlahou, než se pacient může postavit a třeba i s pomocnými prostředky pro stabilitu začít s rehabilitací. Pokud je to možné, je vhodné začít co nejdříve s aktivní chůzí, která je ideálním prostředkem k prevenci kontraktury a i trombózy dolních končetin, samozřejmě s bandážováním dolních končetin.

Rehabilitace krku

Kontraktury jsou poměrně časté při hlubokých popáleninách přední strany krku, brady a hrudníku a u disponovaných pacientů se začínají vyvíjet velmi časně, někdy ještě před ukončením transplantací nekrektomovaných ploch. V takových případech dbáme u všech pacientů na prevenci tím, že jejich polohu v lůžku upravujeme v mírném záklonu hlavy a v žádném případě nepoužíváme podložku nebo polštář pod hlavu. K autotransplantaci kůže je nutno přistupovat co nejčasněji, po dobře provedené nekrektomii, př které v některých případech musíme odstranit i popálené partie musculus platysma. Ihned, jakmile se transplantát přihojí a je dostatečně pevný, používáme měkké polyuretanové materiály ke zhotovení kompresivního límce, který je denně vkládán mezi oblast klíčních kostí a dolní čelisti (Obr. 20).

Je kryt nedráždivým bavlněným materiálem, často sterilním mulem, někdy i s použitím separačního mastného tylu při komplikacích s hojením. Kdykoliv je materiál znečištěn, je nutno jej vyměnit, vyprat a dezinfikovat před dalším použitím. Když je kožní kryt bezpečně zahojen a pevný, lze použít límce pevnější, komerčně vyráběné, užívané v ortopedii při poraněních krční páteře a distribuované obchody se zdravotními potřebami a rehabilitačními pomůckami. Je-li zkrácení krku již vyvinuto, je vhodné vyrobit dočasnou individuální dlahu a po dosažení žádané konfigurace aplikovat jinou nebo původní přetvarovat. Ve skupině takto postižených pacientů je bohužel vysoké procento špatně spolupracujících, kdy se i při správných rehabilitačních pomůckách kontraktura vyvine a stav musí být řešen chirurgicky, odstraněním jizev a vložením silného autotransplantátu kůže do vzniklého defektu.

Pak přichází na řadu opět dlahování, naštěstí s podstatně lepší perspektivou. Elastické límce je nutno používat minimálně 6 měsíců, většinou déle. Pacienti jsou pravidelně kontrolováni a konzultováni rehabilitačními pracovníky. Při malé spolupráci pacienta užíváme tvarovatelné nebo dočasné pevné dlahy, kdy kontrahovanou oblast kombinací se strečinkem postupně uvolňujeme a po dosažení jistého výsledku stabilizujeme dlahou. V dalších dnech pokračujeme strečinkem a opět stabilizujeme dosažený stav až do optimálního výsledku. Je to práce zdlouhavá, vyžaduje trpělivost a odbornou zdatnost rehabilitačních pracovníků, ale účinná. Problém je jedině v pacientovi samém, jestli dosažený výsledek sám dále udržuje, případně ještě zlepšuje, nebo stav zcela zanedbá a vrátí se po čase k operačnímu řešení.

Psychická rehabilitace

Podle nejnovějších výzkumů u všech, a zvláště pak u traumatizujících zážitků je emoce základní a nedílnou složkou. Popáleniny mezi takovými traumaty dominují natolik, že se dostávají stále více do popření zájmu neurofyziologů a psychologů, někdy i psychiatrů. Jak bylo zmíněno na začátku, popálenina je úrazem neuroektodermu. Kůže je množstvím volných nervových zakončení a specializovaných senzorů těsně spjata s centrálním nervovým systémem (CNS), který promptně reaguje na veškeré informace kůží předávané. Kůže je první a klíčový nárazník, chránící tělo před nepříznivými zevními vlivy, a je-li masivně devastována termickým úrazem, je to extrémní zážitek i pro CNS. Emoční doprovod je v současném moderním výzkumu sledován pomocí pozitronové emisní tomografie (PET).

První práce tohoto typu se začaly objevovat počátkem 90. let 20. století k podrobnému mapování mozkových aktivit při různých situacích, zvláště u psychiatricky nemocných pacientů.(13) Vyšetření využívá v cyklotronu uměle vytvořené radionuklidy produkující pozitrony, které okamžitě po emisi anihilují s nejbližším elektronem, za vyzáření dvou kvant gama záření. Tato kvanta se detekují a snímají podobnou kamerou jako při scintigrafickém vyšetření s tím rozdílem, že při scintigrafii je vyzářeno kvantum jedno, u PET kvanta dvě. Jsou zde tedy proti sobě instalovány kamery dvě, které zachycené impulsy přenášejí do výkonného počítače a vhodným programem jsou transformovány do obrazu podobného tomografickému snímku. Rozlišovací schopnost kamer je velmi dobrá, cca 2 mm, a přinášejí prostorový snímek. K výrobě radionuklidů je využíván 18F a biogenní prvky 11C, 13N, 15O. Ty jsou pak zabudovány do vhodných molekul radiofarmak, např. 2-(18F)fluoro-2-deoxy-D-glukóza (18FDG), k vyšetřování nádorových onemocnění, zatímco při výzkumu emočních aktivit se používá převážně 15O-voda (H215O).(14)

U závažně popálených pacientů se i po mnoha letech dá vysledovat, že popálenina byla v jejich životě mimořádnou událostí, s jejímiž důsledky trvale žijí. Fixovanou emoci lze odhalit pomocí vhodných testů, např. emočním Stroopovým testem nebo technikami volných verbálních asociací. Willebrandová(15) v r. 2002 na 18 pacientech zjistila, že i po 5–19 letech reagují odlišně na slova týkající se popáleniny v porovnání s kontrolní skupinou. Reakce byly pomalé a odpovědi s velkou latencí, na rozdíl od slov týkajících se jiných úrazů. Popálenina i po tak dlouhé době poutala pozornost a pacienti potvrzovali, že to byla významná událost v jejich životě. Celá skupina také jevila jistou kognitivní pomalost. Tyto poznatky si určitě zaslouží větší pozornosti při rehabilitaci popálených a jejich zařazení zpět do společnosti.

Jiná práce na souboru 124 pacientů, ve věku od 15 do 65 let, zase popisuje poměrně malý psychosociální a fyzický vliv popáleniny na pacienty, pokud nejsou popáleny ruce a obličej. U více než 20 % pacientů byl zaznamenán pokles sexuální aktivity. U pacientů nad 25 let při rozsahu popálenin nad 30 % povrchu těla a př délce hospitalizace přes 1 měsíc se objevovaly starosti o celkový zdravotní stav.(16) Nebylo ovšem užito žádných specializovaných emočních testů. Při hodnocení jednotlivých literárních sdělení je nutno přihlížet k metodice autorů a etnické skupině pacientů, na kterých byly testy prováděny, a rovněž k sociálnímu složení státu nebo oblasti, odkud byla skupina vybrána, protože některá společenství jsou velmi tolerantní a některá naopak netolerují žádnou deformující zevní vadu, zejména na komunikačně významných částech těla.

Studie, kterou provedli Pallua a spolupracovníci v r. 2003(17), sledovala 92 pacientů po stránce estetické a funkční po dobu 5,4 ± 1,1 roku z hlediska tělesných funkcí, lokalizace a rozsahu popáleniny. V sociální reintegraci jsou důležité ruce a obličej. Menší význam měl rozsah popálení a byl závislý na fyzickém omezení pacienta. Sledování ukázala, že i malá fyzická omezení mohou vést k vážným depresím. Spolupráce plastického chirurga, rehabilitačního pracovníka a psychologa pak postupně optimalizuje maladaptaci ve společnosti.

Pokud je pacient schopen komunikovat, zaměřujeme se na podrobné informování o stavu léčby, eventuálních komplikacích a nutných dalších postupech. Objasníme nepříjemné aspekty chirurgických výkonů. Bolestivost pečlivě redukujeme aplikací analgetik. V období rehabilitace se soustředíme na prognózu sociálního a pracovního zařazení pacienta. Využíváme pozitivního působení jednotlivých členů rodiny nebo dobrých přátel pacienta. Během komunikace s rodinou sledujeme reakce pacienta i příbuzných a nevhodně působící návštěvy omezujeme nebo zcela vyloučíme. Dbáme vždy souhlasu nebo přání pacienta. U závažně popálených pacientů, zejména v oblasti obličeje, je nutno rodinu připravit na změněný vzhled nemocného. Při psychologickém vyšetření se setkáváme s obavami, jak bude reagovat rodina, pacient samotný a jeho okolí na stávající stav.(18)

Zvláštní péči, jako již bylo řečeno, vyžadují pacienti s postižením viditelných a komunikačně dominantních partií těla, tj. obličeje, krku a rukou. Ti jsou ohroženi rozvojem DF syndromu (dysfigured-face syndrom)(19), a v některých případech mohou končit i sebevraždou. Podle Pondělíčka (1983) je DF syndrom tvořen symptomatickou triádou vycházející z primárního excesivního stresu a nadměrné frustrace po poškození obličeje. To vyvolává rozptýlený pocit nebo kompletní ztrátu identity, kompenzaci totální neangažovaností a odpoutáním se ode všeho a po vyčerpání vitality až výraz „ideje nicoty“ a s tím související „obezřetný postup“ v sociálních vztazích. Syndrom se vyvíjí s ohledem na lokalizaci postižení, kde dominuje oblast kolem očí, závažnost postižení s jizevnatými deformacemi, věk pacienta, kdy nejzávažnější je období dospívání, sociální zázemí či rodinnou situaci a schopnost uchování sebekoncepce, kterou vyvíjejí jen někteří pacienti, zatímco jiní toho nejsou schopni.

DF syndrom se manifestuje většinou subklinicky a lze jej odhalit projektivními testy osobnosti (např. Rorschachův test). U pacientů je tak možno najít kolizi emocí, agresivitu, úzkost, selhávání a poruchy v asociativní proceduře. Osoby s DF syndromem se musejí psychicky léčit stejně intenzívně jako chirurgicky, a to zejména v rehabilitačním období terapie. U psychotiků nebo dekompenzovaných delirujících alkoholiků je nutná intervence psychiatra a příslušná medikamentózní léčba. Pravidelné kontroly a operativní změny terapie jsou samozřejmostí. Poměrně častým úrazem jsou pokusy o suicidium hořlavinou. Tito postižení vyžadují zvýšenou péči ošetřujícího personálu a psychologů i psychiatrický dohled. Nikdy nelze vyloučit nebezpečí opakování pokusu jinou technikou.

Závažné problémy mohou vzniknout u rozsáhlých ztrátových poranění po elektrotraumatech, kdy po amputacích rukou nebo celých horních končetin se postiženému od základu změní životní situace. Zcela soběstačný pacient je nyní závislý na ochotě okolí a blízkých mu pomáhat a spolupracovat s ním. Hlavní zatížení obvykle padá na rodinu postiženého a právě ta spolu s pacientem musí být na novou situaci s předstihem připravena. U pacienta samotného je spolupráce psychologa a někdy i psychiatra nutná.(20) Často jsou to profesionální úrazy elektrikářů, kteří pracují s vysokým napětím.

Ztrátová poranění horních končetin zase nejsou tak častým úrazem, mnohem častější jsou popálené ruce. V detailně zpracovaném souboru LeDouxe a spolupracovníků z r. 1998 byly rodiny popálených dětí testovány mnoha testy. Závěrem bylo konstatováno, že dobrá rodina, ve které se příliš nehledí na chyby a situace se řeší s nadhledem, je pro děti dobrou oporou, oproti rodině, ve které rodiče na dětech lpí jako na svém vlastnictví. Psychologická práce s rodinami je velmi důležitá pro dobrý průběh léčení dětí.(21) Podobné zkušenosti máme i na Klinice popáleninové medicíny, kdy se musí často komplikovaně řešit otázky hospitalizace matek při ošetřování dítěte.

Pohovory s rodiči často ukazují na jejich strach z postihu pro zanedbání povinné péče o dítě, což je demonstrováno přehnanou starostlivostí a obavami o osud dítěte v nemocnici, údajně silně závislého většinou na matce. Po přijetí se však ukáže, že děti jsou bez matky zcela bez problémů, spokojené, a stačí, když příslušníci rodiny docházejí na návštěvy. Skutečně problémové děti a nutná spolupráce matky jsou vzácností. Důvodem k hospitalizaci matek jsou poranění kojenci, kde děláme výjimku a matky s dětmi hospitalizujeme.

Klíčovou emocí u rozsáhle popálených je strach ze smrti. Nemožnost vlastními silami řešit vzniklou situaci vede k depresi.(22) Oba tyto stavy je nutno redukovat již v časném období, krátce po úrazu. U nerozsáhlých termických úrazů, kdy pacient je schopen i přes bolestivost ploch verbální komunikace, lze zahájit okamžitou podrobnou psychoanalýzu celého úrazového děje a všech okolností, které traumatu předcházely. Technika je velmi jednoduchá a lze ji aplikovat v klidném prostředí nemocnice, kdy pacient je po přijetí k hospitalizaci izolován na jednolůžkovém pokoji, plochy jsou příležitostně chlazeny podle potřeby ke zmírnění bolestivosti.

Analgetika a hypnotika ztěžují komunikaci a vybavování úrazového děje. Z vlastní zkušenosti ale vím, že pokud je pacient ochoten tuto verbální komunikaci zahájit a vést, je natolik vtažen do děje traumatu, že bolestivost vůbec nevnímá, pouze se objeví jako redukovaný algický nebo pálivý vjem, dobře snesitelný v okamžiku odbavování fixované emoční složky traumatu. Tu je nutno v události najít, kontaktovat, nechat pacientem znovu prožít a překlasifikovat. Podaří-li se to, po odeznění fixované emoce pacient vysloví jakési stručné zhodnocení celé události, což mu přinese okamžitou úlevu, vnitřní klid a optimální psychickou pohodu nutnou k úspěšnému hojení.

Technika je známá jako dianetika(23) a je to jedna z možných forem hlubinné psychoanalýzy. Měl by ji provádět psycholog nebo lékař, eventuálně terapeut, který prošel příslušným výcvikem a je podrobně seznámený s nečekanými situacemi, které se mohou během komunikace vyskytnout. A jsou to někdy velmi překvapivé okolnosti a příčiny nepozornosti, které vedly k úrazu. Je nutno je nalézt a znovu přehodnotit, aby se celý nepříjemný zážitek uvolnil. Obecným rysem traumatologie je, že úraz vznikne na podkladě nepozornosti nebo nestandardního postupu, který je v rozporu s bezpečnostními pravidly. Nestandardní jednání v sobě obsahuje rovněž emoci, převážně negativní, která fixuje pozornost, a to má za následek chybný úkon nebo přímo zkratové jednání.

Když je příčina nepozornosti nalezena a emoce uvolněna, ostatní náboje se uvolní jako lavina, vše se vybije většinou pláčem, který přejde často do smíchu, nebo alespoň do úsměvného ukončení vyprávěné příhody. Terapeut pak pouze dbá na správné provedení a hlavně zakončení probíraného zážitku, neměl by se emočně vůbec angažovat, zdržet se svých hodnotících komentářů, je mu povoleno pouze po úspěšném skončení akce pacienta pochválit za dobrou spolupráci. Někdy se stane, že se podobné události nebo traumata řadí do delšího řetězce a před vlastním probíraným traumatem existuje jeden nebo celá řada podobných událostí. Bylo by správné probrat všechny tyto podobné zážitky a optimálního stavu dosáhneme po ukončení té skutečně první události, která může pocházet z velmi raného dětství. Teprve pak se rozpadne celý řetěz i se současným traumatem a můžeme případ uzavřít.

Jsou situace, kdy není možno celý velmi dlouhý řetězec odstranit v jednom pohovoru, pak se situace řeší tak, že s pacientem probereme poslední, nejranější dostupnou událost a pohovor ukončíme s tím, že budeme pokračovat příště. Optimální je obnovit komunikaci za 2 dny, po té době jsou blokované zážitky nejdostupnější. Ve vzácných případech se taky stane, že při pokusu o znovuotevření události pacient sdělí, že nedostupnou událost prožil ve snu v noci, krátce sen převypráví a terapeut může pouze zhodnotit, jestli bylo uvolnění kompletní a dostatečné. Není dobré pacientovi nevěřit a znovu jej manipulovat do vyřešené události, může tak dojít ke ztrátě důvěry k terapeutovi a pochybnostem o jeho odborné způsobilosti k této aktivitě. U popálených můžeme uvolnění sledovat přímo na rychlém průběhu hojení a dobré náladě pacienta.

Je to technika velmi efektní, ale časově náročná, pro opakované navracení se do úrazu a opakované procházení celým úrazovým dějem, při kterém se postupně vybavují nové a nové podrobnosti až ke konečnému kontaktování emoce a příčiny, čímž můžeme rozhovor ukončit. Pacient se musí cítit velmi dobře. Podle mé zkušenosti dobře spolupracující pacient potřebuje k vyřešení akutního traumatu minimálně 2 hodiny trvající pohovor, ale jsou i případy, kdy je nutno s pacientem komunikovat 4 až 6 hodin. Nicméně, je to technika budoucnosti, velmi progresivní, nevyžadující žádné speciální drahé přístroje a léčiva. Pacient se po správně provedeném rozhovoru hojí velmi rychle s malými trvalými následky.

Terapie je však výběrová, nehodí se pro každý případ. Ne vždy je pacient ochoten k rozhovoru přistoupit, zvláště pokud nechce přiznat pravý mechanismus úrazu a obává se pozdějšího postihu policie nebo pojišťovny. Pak se musíme spokojit pouze s vysvětlením závažnosti úrazu a možných terapeutických postupů a eventuálních trvalých následků.

U rozsáhlých popálenin není možné rozhovor realizovat pro celkové utlumení analgetiky, často ve spojení s endotracheální intubací. Známe-li mechanismus působení mediátorů uvolněných traumatem do oběhu, lze použít vhodné preparáty, které eliminují jejich účinky. Jsou to zejména alfa-blokátory, antihistaminika, antidepresiva, která mohou zkrátit období akutního šoku, ovlivnit imunitu, zlepšit perfúzi periferie a popálené tkáně. Antidepresiva mohou blokádou zpětného vychytávání serotoninu zcela odstranit posttraumatický stresový syndrom. V tomto ohledu se osvědčil citalopram aplikovaný intravenózně krátce po úrazu.(22)

Závěr

Popáleninové trauma je postižení somatopsychické, nebo ještě přesněji psychosomatopsychické. Následky po hlubokých popáleninách budou patrné vždycky, ale s postupujícím poznáním všech vzájemných vztahů se můžeme dopracovat přijatelných výsledků. Stále jsou objevovány nové materiály a metody, působící pozitivně na povrch novotvořených jizev, a v kombinaci s kompresivní terapií se jejich účinek dále posiluje.

Závěrem je nutno ještě znovu zdůraznit, že pokud má pacient dost trpělivosti a zájem na spolupráci při snaze o přijatelný vzhled, výsledky jsou dobré. Pokud spolupráce vázne, ani výsledky nejsou optimální. Lékaři nejsou všemocní, technické prostředky mají omezené možnosti a jedině kombinací různých dostupných postupů lze dosáhnout maxima, zvláště u pacientů disponovaných k tvorbě hypertrofických jizev. První a nejdůležitější úkol je dobrá pohyblivost a samoobslužnost popálených, teprve pak kosmetický stav jizev a vzhled popáleného. Při opravných operacích jako první řešíme obličej, krk a ruce, důležité pro bezprostřední komunikaci, k dalším lokalitám přistupujeme později.

MUDr. Josef Bláhae-mail: blahajosef@post.czFakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Klinika popáleninové medicínyKlinická báze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

