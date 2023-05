Rentgen: zdroj ozáření i příjmů

Soukromý radiolog Mgr. Petr Máca v nedávném příspěvku pro Zdraví.Euro.cz kritizoval chystané ustanovení o lékařském ozáření. Podle Mácy nová legislativa předpokládá finančně náročné klinické audity. „Lze odhadnout, že 80–90% všech pracovišť radiologie nikdy nemůže navrhovanou podobu standardů splnit. Naprostá nesourodost navrhované legislativy dává vzniknout pocitu, že vznikla na základě tlaku úzké skupiny osob, které si tak připravují zajímavý zdroj příjmů,“ napsal autor příspěvku.

Na jeho text reaguje předseda radiologické společnosti Doc. MUDr.Marek Mechl.

Jako radiolog a zároveň předseda Radiologické společnosti ČLS JEP nemohu nechat bez komentáře příspěvek Mgr. Petra Mácy: Radiologie jako specifická služba?

Je samozřejmě pravdou, že rentgenových snímků se zhotovuje denně stovky až tisíce, to však není důvod toto vyšetření banalizovat, právě naopak. Právě tyto „obyčejné snímky“ jsou jedním z hlavních zdrojů radiační zátěže obyvatelstva. Jsou ale také velký zdrojem příjmů.

To je samozřejmě morální dilema, kterému je denně vystaven zřizovatel či majitel radiologické praxe. Na jedné straně by měl odmítat zbytečná vyšetření, na druhé straně je ale vystavený ekonomickým tlakům. Mnozí toto alibisticky řeší tím, že odpovědnost přesouvají na lékaře, který vyšetření požaduje. Standardy tedy mimo jiné i tuto odpovědnost v duchu Euroatomu jasně definují.

Další problém se týká popisu RTG snímků. Popis by měl být zhotovený co nejdříve, nejpozději do následujícího pracovního dne, u akutních vyšetření ihned. A opět jsou Národní radiologické standardy materiálem, kde je toto jasně definované.

Není také pravdou, že standardy budou příčinou likvidace 80 – 90 % rentgenových pracovišť.

Samotné standardy byly totiž zpracovávány několika odbornými společnostmi a mnoha dalšími připomínkovány, takže i tvrzení, že jsou mimo realitu hovoří pouze o osobní zaujatosti autora. Je samozřejmě možné, že některá pracoviště nebudou ochotna či schopna požadavky standardů splnit. Pokud se však jedná o pracoviště, která neprovádí vyšetření lege artis, tak to bude jen dobře.

Standardy jsou uveřejněny na webových stránkách MZČR k široké diskusi, která jistě před jejich uveřejněním ve věstníku MZČR proběhne. To, že radiodiagnostika, nukleární medicína a radioterapie vypracováním národních standardů předběhli mnoho dalších oborů je zásluhou Euroatomu, SÚJB a dalších sdružení i odborníků, kteří věnovali svůj čas jejich tvorbě i korekturám.

Národní standardy jsou standardy kvality péče, způsobu vyšetření a v případě našeho oboru i ochrany pacienta před zbytečným ozařováním. Podobně jako dopravní předpisy se pochopitelně i standardy nemohou líbit všem. Ale pokud by se podařilo snížit počet RTG vyšetření v ČR třeba jen o 10% a dosáhnout standardní kvalitu těchto vyšetření včetně standardní dávky, pak splní národní radiologické standardy svůj účel.

Doc.MUDr.Marek Mechl, PhD,MBA, www.Zdravi.Euro.cz

autor je předseda Radiologické společnosti ČLS JEP