Restart těla po svátcích: jděte na to pomalu. Odlehčete stravu, hodně pijte a choďte

Kolikrát stačí jen přestat konzumovat cukroví, odlehčit jídelníček a začít se více hýbat. Rozhodně nezapomínejte ani na pitný režim a dostatek spánku, které jsou pro správnou regeneraci klíčové. Extrémním dietám, hladovkám a radikálním detoxikačním kúrám se raději vyhněte. Pro tělo představují spíš stres.
Co se dozvíte v článku
Proč se cítíme po svátcích unavení?
V období Vánoc si většina z nás užívá cukroví a tučných pokrmů. Mnohdy také více holdujeme alkoholu a méně se hýbeme, trávíme-li svátky převážně doma s rodinou. Není tedy divu, že pak máme přetížené trávení.
Velké množství tučných, mastných, sladkých a těžkých jídel je pro tělo náročné strávit. Přemíra cukru navíc rozhodně neprospívá střevní mikroflóře, protože podporuje růst škodlivých bakterií a kvasinek v trávicím ústrojí.
Zabrat dostávají i ledviny, játra a další orgány, které se starají o přirozenou detoxikaci těla a pro něž jsou velké dávky alkoholu zátěží. Někteří lidé se v průběhu Vánoc paradoxně ještě více stresují a špatně spí, což zhoršuje celkovou kondici.
Není tudíž nic zvláštního, že to zanechá na těle jasné stopy v podobě únavy, těžkosti, nafouknutého břicha, chutí na sladké a zhoršení stavu pleti. Těmito příznaky tělo přirozeně reaguje na změnu režimu.
Vyvážená strava místo drastických diet
I když máte pocit, že jste během krátké doby hodně přibrali a potřebujete radikální dietu, zkuste na to jít zlehka. Prudká změna stravovacích návyků pro tělo představuje spíše šok a další stres. Mnohem účinnější je návrat k jednoduchým pravidlům.
Stravovat byste se měli pravidelně a nehladovět. Zkuste jíst po menších porcích a hezky pomalu. Vědomé jezení v pomalém tempu zajistí, že se nebudete přejídat. Dávejte přednost pokrmům, které jsou sice výživné, ale zároveň jsou snadno stravitelné. Řadí se sem třeba:
- masové vývary a zeleninové polévky,
- vejce, ryby, bílé maso a další lehké bílkoviny,
- fermentované potraviny s probiotiky,
- nenadýmavá zelenina a čerstvé ovoce.
Prospěšné jsou také potraviny bohaté na antioxidanty, které mají protizánětlivé účinky. Patří sem například listová zelenina, bobulovité ovoce, ořechy a semínka. A naopak omezte jídla s přidaným cukrem, vysoce průmyslově zpracované potraviny, polotovary a alkohol.
Pitný režim pro hydrataci
Kromě úpravy jídelníčku je klíčové dostatečně pít. Voda je nezbytná k tomu, aby začalo efektivně fungovat trávení a vylučování odpadních látek z organismu. Díky tomu se i vyčistí pleť. Ideální je pít úplně obyčejnou čistou vodu, případně si do ní vymačkat trochu citronové šťávy pro lepší chuť. Pro doplnění minerálů můžete vodu střídat s minerálními vodami.
Vhodné mohou být dále bylinkové čaje. Zkuste třeba mátový, který zároveň zklidňuje podrážděný žaludek. Pokud vám nechutná máta, může být dobrou alternativou zázvor, heřmánek, levandule nebo meduňka. Naopak se snažte omezit kávu a úplně vynechat alkohol, protože tělo naopak odvodňují.
Pohyb může být lehký
Součástí plánu, který povede k nastartování těla po svátcích, by měl být samozřejmě pohyb. Není ale nutné hned běžet maraton a podávat vrcholové atletické výkony. Pohyb může být klidně nenáročný, jemný, ale především pravidelný. Nejenže se díky němu dostanete do kondice, ale také podpoříte prokrvování končetin, rozproudíte lymfu a získáte endorfiny pro lepší náladu.
Naprosto ideální je svižná chůze, kdy můžete spojit příjemné s užitečným a protáhnout se třeba při cestě na nákup nebo procházkou s pejskem. Pokud vás baví posilování s vlastní vahou těla a dechová cvičení, můžete vyzkoušet jógu. Při ní se dobře protáhnete a zároveň posílíte střed těla.
Pozvolna můžete začít zařazovat také lehké kardio. Pro protažení a posílení celého těla je výborné plavání. Tomu se můžete bez problémů věnovat i během zimních měsíců. Navíc při tomto sportu nezatěžujete klouby, takže je vhodný, pokud s nimi máte problémy.
Snažíte se po Vánocích tělo „restartovat“?
Spánek a klid pro nervový systém
Během svátků často upadá do pozadí i spánek. Nicméně právě kvalitní a dostatečný spánek je naprosto nezbytný pro regeneraci. Zkuste se zaměřit na spánkovou hygienu a chodit spát každý den ve stejnou dobu. Ve večerních hodinách pokud možno omezte čas strávený před obrazovkou televize, počítače a mobilu. Ideální je dopřát si spíše ticho, zpomalení a uklidňující činnosti, které vás naladí na spánek.
Důležitá je i psychická pohoda
Restart těla není něco, co se vám povede lusknutím prstu během dne. I tak to ale nemusí být nijak složité. Rozhodně se nijak nestresujte a netlačte na sebe. Lepší je postupovat po menších krůčcích, sledovat signály svého těla a pozorovat, co vám dělá dobře. Když se budete cítit v klidu a pohodě, uvidíte, že budete regenerovat rychleji a váš fyzický stav se zlepší.
Zdroje: hradec.rozhlas.cz, cpzp.cz, thehealthylifefoundation.org, drshelleycavezza.com.au