Infarkt myokardu nastává, když dojde k zablokování průtoku krve do určité části srdce, obvykle se tak děje kvůli krevní sraženině. Blokáda znemožňuje kyslíku dostat se k srdečnímu svalu, což vede k jeho poškození či odumření. Většinou se spolu s tím dostavuje náhlá bolest na hrudi či v jiné oblasti horní části těla, dušnost, nevolnost, závrať či pocit na omdlení.
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Mrazivé počasí zatěžuje srdce
Lidé mají v zimním období spíše tendenci dávat si pozor na pády, chránit se před podchlazením nebo omrzlinami. Myšlenkám na infarkt nevěnují větší pozornost, přitom právě v těchto měsících počet srdečních příhod vzrůstá. Je to tím, že chladnější počasí představuje pro kardiovaskulární systém větší zátěž.
Jakmile vyjdete z teplého prostředí na mráz, tělo na něj reaguje vazokonstrikcí, tedy zúžením tepen v končetinách a na okrajích těla. Jde o snahu udržet si tělesnou teplotu. Tělo tím zajišťuje průtok krve do hlavních orgánů, následkem čehož však může dojít ke zvýšení krevního tlaku. Zúžené tepny totiž znamenají, že srdce je nucené při pumpování krve vyvíjet větší tlak.
Současně vzrůstá hladina stresových hormonů, a aby toho nebylo málo, pokles tělesné teploty se může pojit se zvýšeným rizikem vzniku krevních sraženin. Zvláště záludný je v tomto ohledu studený vítr, při němž se tělo ochlazuje rychleji než při samotném mrazu. Srdci neprospívají ani infekce, které bývají v tomto období časté. Všechny uvedené faktory se mohou podílet na vzniku infarktu či mrtvici.
Švédská studie tuto tezi potvrdila
V září roku 2024 byla v časopise JACC publikována studie, podle níž počet hospitalizací z důvodu infarktu myokardu roste po krátkodobém vystavení se nižším teplotám vzduchu. Z výzkumu vyplývá, že k tomu dochází s odstupem dvou až šesti dnů.
Studie probíhala mezi lety 2005 až 2019 ve Švédsku a zahrnovala 120 380 osob hospitalizovaných kvůli infarktu. Cílem bylo pozorovat, jaký vliv mělo na hospitalizaci krátkodobé vystavení nižším teplotám a chladnému počasí, a to v období od října do března.
Za chladné výkyvy pokládali badatelé alespoň dva po sobě jdoucí dny, kdy průměrná denní teplota klesla pod hodnotu odpovídajícímu 10. percentilu teplot naměřených za celé sledované období. Proč se tento efekt neprojevuje okamžitě, ale s mírným zpožděním, může být dle výzkumníků dáno změnou chování lidí, kteří v této době například omezují pobyt venku nebo odkládají návštěvu doktora.
Nejkritičtější je období vánočních svátků
Za nejrizikovější se v tomto ohledu pokládají vánoční svátky, tehdy dochází k úmrtím na infarkt častěji než v kterémkoli jiném ročním období, zejména pak v ranních hodinách. Co za tím stojí? Kromě chladného počasí je na vině stres, nezdravé stravování či přechod z vytopeného prostředí do mrazu.
Problém může představovat i pouhé odhazování sněhu z auta nebo příjezdové cesty. Pro někoho, kdo se během roku příliš nehýbe, může jít o poslední tečku. Zvlášť na pozoru by se měli mít kardiaci, lidé starší 65 let, diabetici či kuřáci. Jakmile zpozorujete jakékoli příznaky, které by mohly ukazovat na infarkt, je třeba si okamžitě přivolat lékařskou pomoc.
„Počítá se každá minuta. Pokud člověk dojede do nemocnice s katetrizační jednotkou do hodiny, má 96% šanci, že přežije ve velmi dobrém stavu s jen malou jizvou na srdci. Každá hodina zpoždění znamená větší a větší poškození srdečního svalu, který bychom jinak dokázali zachránit,“ uvedl k tomu pro server novinky.cz docent Petr Kala, bývalý prezident České asociace intervenční kardiologie České kardiologické společnosti.
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Jak tomu předcházet?
V prvé řadě je třeba se na pobyt v chladném prostředí patřičně připravit, hlavně nepodcenit oblečení a vrstvit. Počet vrstev, které si na sebe navléknete, by se měl odvíjet od počasí. Pamatujte zároveň na to, že hlava a krk by měly zůstat po celou dobu v teple.
Dále je vhodné si v rámci prevence udržovat fyzickou kondici. I když chladné počasí svádí k tomu držet se co nejvíce doma, nemělo by to být ničemu na překážku. Existují různá cvičení, která lze provádět také v interiéru, nabízí se třeba protahování, posilování s vlastní vahou či jóga.
Ještě zdůrazněme, že jednou zacvičit si vás od infarktu neuchrání, pouze změny dlouhodobějšího charakteru se počítají. Intenzivně cvičit venku v mrazu ale není zrovna dobrý nápad, a to především pro jedince s kardiovaskulárním onemocněním. Mějte na paměti, že intenzita cvičení by se měla uzpůsobit aktuálním podmínkám. V zimě je lepší raději ubrat než přecenit své síly.
Zdroje: acc.org, nyp.org, midstatemedical.org, zpravy.aktualne.cz