Role anesteziologické sestry ve stomatochirurgii

The most important task of an anesthesiology nurse at stomatosurgery is the preparation of the all necessary equipment to keep open airway as the common interest of the anesthesiology and stomatosurgery is the proximity of the airway and the surgical field.

Stomatochirurgie je lékařský obor stomatologie zabývající se chirurgickou léčbou onemocnění a úrazů v oblasti dutiny ústní a obličeje. Výkony jsou spojeny s bolestí, krvácením, otokem a omezeným až nemožným přístupem do dutiny ústní.

Spektrum výkonů ve stomatochirurgii je široké. Ošetřujeme poranění chrupu, kostí obličejového skeletu a měkkých tkání obličeje, provádíme rekonstrukční operace v oblasti dutiny ústní a obličeje. Do stomatochirurgie spadá chirurgické řešení nádorových onemocnění a také operační výkony v celém rozsahu dentoalveolární chirurgie (chirurgické extrakce, chirurgická ošetření neprořezaných zubů, exstirpace cyst, léčba čelistních zánětů zubního původu, chirurgická úprava nevyhovujících podmínek před zhotovením zubních náhrad, zavedení dentálních implantátů). V neposlední řadě také sanace chrupu (malé děti, mentálně postižení a úzkostní pacienti).





Ve většině případů volíme celkovou anestezii, u vybraných indikací se výkony provádějí v analgosedaci. Regionální anestezii na našem pracovišti rutinně neprovádíme. Poměrně velká část těchto výkonů spadá do managementu jednodenní chirurgie. Z pohledu anesteziologa musí pacient splňovat požadavky k provedení ambulantní (jednodenní) anestezie. Ovšem stále také přibývá počet rozsáhlých výkonů, které je nutné provést v celkové anestezii s následnou hospitalizací pacienta.

Zajištění dýchacích cest

Lokalizace chirurgického výkonu vyžaduje bezpečné zajištění dýchacích cest, o kterém rozhoduje anesteziolog po domluvě se stomatochirurgem, jeho rozhodnutí vychází z rozsáhlosti a délky výkonu, dále z následné pooperační péče. K zajištění dýchacích cest máme několik způsobů:

* laryngeální maska – používáme při sanaci chrupu,

* endotracheální intubace – nejbezpečnější a nejčastěji používaný způsob zajištění dýchacích cest,

* nazotracheální intubace – provádí se v případě potřeby ze strany stomatochirurga, v případech, kdy je operační výkon prováděn přímo v dutině ústní a kanyla zavedená ústy by omezovala operační přístup. Pacienty se zajištěnými dýchacími cestami nazotracheální intubací a provedenou mezičelistní fixací anesteziologická sestra předává sestře na oddělení ARO nebo meziooborové JIP k šetrnému probuzení z anestezie. V těchto případech nesmí anesteziologická sestra nikdy zapomenout předat s pacientem na následné oddělení Kellyho rozvěrač a nůžky, které se používají v případě výskytu komplikací (např. zvracení, krvácení, nedostatečné dýchání, nechtěná extubace) k rychlému rozrušení mezičelistní fixace,

* tracheotomie – zde se již jedná o invazivní výkon, kterým se provede chirurgické protětí přední strany průdušnice a následně se zajistí dýchací cesty tracheostomickou kanylou. Většinou se provádí u pacientů s rozsáhlými traumaty v oblasti obličeje a krku, u velkých chirurgických výkonů při odstraňování nádorů jazyka a spodiny dutiny ústní. Tyto výkony se provádějí za několikahodinové anestezie, pacientům je často provedena mezičelistní fixace, která zvyšuje riziko aspirace, rozsáhlé výkony jsou provázeny tvorbou otoků, jež ohrožují pacienta na životě udušením. Proto je zavedení tracheostomické kanyly nejbezpečnější způsob zajištění dýchacích cest.

Zajištění dýchacích cest je možno provést dvěma způsoby: zaprvé v celkové anestezii se zajištěnými dýchacími cestami orální cestou stomatochirurg ve spolupráci s otorinolaryngologem provedou tracheotomii a do dýchacích cest zavedou tracheostomickou kanylu. Je možné zvolit i opačný postup, kdy stomatochirurg nejdříve v lokální anestezii provede tracheotomii a poté se pacient uvede do celkové anestezie. Pacienti jsou po výkonu hospitalizováni na ARO či mezioborové JIP.

U pacientů se zajištěním dýchacích cest pomocí endotracheální a nazotracheální kanyly je nutné provést bezpečné utěsnění laryngu. Proto u všech pacientů, kde se předpokládá operační výkon v dutině ústní, používáme mírně zvlhčenou tamponádu, která brání vzniku komplikací v podobě aspirace (např. zatečení krve, žaludečního obsahu, úlomky zubů, kostí). Tamponádu do laryngu zavádí anesteziolog za asistence anesteziologické sestry, pomocí laryngoskopu a intubačních kleští (Magillovy kleště).

Komplikace spojené s výkony ve stomatochirurgii

* obtížná intubace – v poslední době intubaci velmi usnadňuje použití flexibilního laryngoskopu, * krvácení (riziko aspirace), * dislokace tracheální kanyly, * narůstající edém, * mechanická překážka (krevní koagula, úlomky zubů, kostí, protetických náhrad), * nespolupracující pacienti – nutný individuální přístup týmu ARO.

Role anesteziologické sestry

Anesteziologická sestra připravuje pacienta po stránce psychologické, somatické a farmakologické. Jejím úkolem je také příprava anesteziologického pracoviště, to znamená příprava pomůcek k zajištění dýchacích cest; příprava pomůcek k i. v. aplikaci farmak, infuzních roztoků, krevních derivátů; příprava anesteziologického přístroje a monitorovacího zařízení; funkční odsávačka a odsávací cévky; příprava léků a příprava anesteziologické dokumentace. Anesteziologická sestra musí mít vše dostupné v průběhu celého operačního výkonu!

Anesteziologická sestra zodpovídá za přípravu: * anesteziologického přístroje, * laryngoskopu, videolaryngoskopu, * pomůcek k intubaci, * odsávačky, * léků, * ambuvaku k rychlému prodýchnutí dýchacích cest.

Práce anesteziologické sestry ve stomatochirurgii musí vycházet z bezpečného zajištění dýchacích cest v úvodu anestezie, protože jakákoli eventuální chyba se během výkonu obtížně odstraňuje. Případné pozdější opětovné zajištění dýchacích cest během operačního výkonu se provádí přímo v operačním poli. Z těchto manipulací vyplývá pro pacienta vyšší riziko krvácení, aspirace a infekce. Mimo standardní požadavky (profesionální, psychické, etické) na bezchybnou práci anesteziologické sestry je důležité, nejen při práci ve stomatochirurgii, aby dokázala v případě komplikací zachovat klid a rychle reagovat na vzniklou situaci.

