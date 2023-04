SUMMARY

Rotavirus infections in children from 6 months to 5 years old are among the most common diarrheas. In case of epidemic up to 40% of children are hospitalized. In the third world countries the infectious diarrheas and dehydration are one of the most common causes of death of children younger than 5 years.

Nebezpečí onemocnění průjmy způsobenými rotaviry však nehrozí pouze dětem, v poslední době byl jejich zvýšený výskyt zaznamenán i v zařízeních následné péče. Včasná diagnostika gastroenteritidy rotavirového původu a následná izolace pacienta pomáhá zabránit šíření této potenciálně nebezpečné infekce. Rotaviry patří mezi RNA neobalené viry z čeledi reovirů. Viry z rodu Rotavirus jsou častými původci gastroenteritid nejen u lidí, ale i u zvířat. Rozšíření, a tím pádem i infekce, jsou časté ve všech oblastech světa. Přenos rotavirů z člověka na zvíře byl experimentálně potvrzen, přenos zvířecích druhů na člověka popsán nebyl.

Rotaviry jsou poměrně odolné zejména na vyšší teploty, k jejich likvidaci je nutná pečlivá dezinfekce alkoholovými dezinfekčními prostředky. Přenos infekce probíhá buď přímo orofekální cestou, nebo nepřímo přes kontaminované předměty. Při nedodržení základních hygienických návyků u pacienta, který masivně vylučuje virové částice do stolice, je tedy další šíření infekce velmi snadné. Například v některých rodinách se u sourozenců objevují příznaky gastroenteritidy se zpožděním několika dní, odpovídajícím inkubační době 2–5 dní.

Výjimkou nejsou epidemie na dětských odděleních nemocnic, kde dochází k nákaze až po přijetí. Ohroženou skupinou jsou také senioři v zařízeních následné péče typu LDN či v domovech důchodců, rovněž vzhledem k tomu, že jsou vlivem oslabení imunitního systému či střevní dysmikrobie vnímavější k infekci. Větší děti a dospělí s prokázaným virem ve stolici mohou být bez příznaků gastroenteritidy – vzhledem k imunitě získané po prodělaných předchozích infekcích.

Klinicky probíhá rotavirová infekce jako gastroenteritida – onemocnění projevující se průjmy, zvracením, subfebriliemi až febriliemi. U malých dětí a starších lidí tedy hrozí dehydratace a minerálový rozvrat. Pacienti s těžším průběhem onemocnění jsou hospitalizováni na infekčních odděleních. Rotavirové infekce se vyskytují během celého roku, v zimě mívají zpravidla rozměry lokální epidemie. (tabulka) Specifická protivirová terapie neexistuje, léčba je symptomatická a spočívá v dietním režimu a rehydrataci perorálními rehydratačními roztoky, v těžších případech v infuzní léčbě.

Prevence je shodná jako u jiných orofekálních infekcí, tkví tedy v důsledném dodržování hygienického režimu v osobní hygieně i při ošetřování pacientů, v dodržování předepsané dezinfekce kontaminovaných předmětů. V současné době jsou v ČR registrovány dva typy perorálních vakcín. Monovalentní ROTARIX, výrobce GSK, a pentavalentní ROTATEQ, výrobce Sanofi Pasteur MSD. Rotavirové vakcíny jsou doporučovány pro aktivní imunizaci kojenců od 6 týdnů věku a nedoporučuje se očkovat děti starší 7 měsíců. Vakcíny jsou bezpečné, dobře tolerované a účinné.

Přímé vyšetřovací metody

* Průkaz virového antigenu metodou ELISA (EnzymeLinked ImmunoSorbent Assay) v suspenzi stolice. Jedná se o velmi spolehlivou a citlivou metodu, nevýhodou je její časová náročnost. Zjednodušeně: protilátka viru je vázána na dno vyšetřovací jamky, po přidání vzorku, tam, kde je přítomen rotavirus, dojde k jeho vychytání na protilátku. Vázaný virus je pak znázorněn změnou barvy po přidání jiné, enzymem označené protilátky.

* Přímý průkaz viru ve stolici elektronovým mikroskopem. Velmi spolehlivé, zachytí prakticky všechny přítomné druhy virů, pro klinické použití není obvyklou rutinní metodou vzhledem k technologické náročnosti. (obr. 1)

* Imunochromatografický průkaz s použitím monoklonálních protilátek. Princip: na nitrocelulózových stripech jsou navázány monoklonální a polyklonální protilátky konjugované se zlatými partikulemi. Po ponoření stripu do homogenního roztoku stolice na principu kapilární vzlínavosti migruje vzorek společně s navázaným konjugátem, až dosáhne k proužkům s navázanými specifickými a nespecifickými – kontrolními protilátkami. V případě pozitivity dojde k červenému zbarvení proužku se specifickou protilátkou.

* Průkaz virové částice metodou latexové aglutinace v suspenzi stolice. Jedná se o citlivou a spolehlivou metodu, cenově dostupnou, rychlou a vhodnou k okamžité diagnostice infekce. Principem metody je shlukování latexových částic, na které je vázána specifická protilátka rotaviru: v přítomnosti viru dojde ke shlukování částic za vzniku viditelné sraženiny, v nepřítomnosti viru zůstávají částice v tekutině volné, bez viditelné změny ve vzorku. (obr. 2) Výhodou této metody je možnost zpracování a získání výsledku do 15 minut. Tím je často rychle vyřešena diagnostická úvaha lékaře o původu průjmového onemocnění. V naší laboratoři používáme k diagnostice rotavirových infekcí metodu latexové aglutinace.

Postup na klinickém oddělení

Odběr vzorku – vzorek stolice o objemu asi 1 ml či velikosti hrachu je odebrán do transportní odběrové nádobky, nejlépe určené na stolici (eventuálně do jiné vhodné nádobky určené k přepravě biologického materiálu). Řádné, čitelné a úplné vyplnění průvodního listu všemi údaji o pacientovi s razítkem oddělení a lékaře, který vyšetření požaduje. Průvodní list nemá nikdy sloužit jako obalový materiál na nádobku se vzorkem, jak tomu často bývá. Neprodlený transport ke zpracování do laboratoře. Pokud bude vyšetření probíhat s odstupem, je vzorek uchován v lednici (4 až 6 °C).

Postup v laboratoři

* administrativní zpracování vzorku, jeho zadání do počítače, * příprava 2% suspenze stolice v ředicím roztoku, * centrifugace vzorku při 3000 otáčkách po dobu 8 minut, * provedení testu – smíšení 50 µl vzorku (supernatantu) a 50 µl reakčního činidla (latexového nosiče s protilátkou), * vyhodnocení testu 1 minutu po smíšení – v případě pozitivity vzniká sraženina, * odeslání (telefonické ohlášení) výsledku lékaři.

Závěr

Rotaviry mají značný podíl na etiologii akutních průjmových onemocnění. Rotavirové infekce u dětí i dospělých (zejména seniorů) nelze podceňovat. Diagnostika používaná na našem oddělení virologie je velmi jednoduchá, dostupná a dostatečně citlivá, a proto vhodná pro rychlé odhalení původce onemocnění.

Literatura k dispozici u autorek

Ladislava Fulíková, zdravotní laborantka Mgr. Naděžda Sojková, vedoucí virologické laboratoře Virologická laboratoř, Infekční klinika FN Bulovka, Zdravotní ústav se sídlem v Praze (ladifulikova@seznam.cz)