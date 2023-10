Rozvoj ošetřovatelství v nefrologii

Prvními kroky, které vedly k našemu poučení a vzdělání, byly nefrologické kongresy, jichž se sestry začaly zúčastňovat nejen díky dobré vůli lékařů, ale podstatné bylo to, že si lékaři začali uvědomovat potřebu vzdělané sestry. Z popudu Nefrologické společnosti lékařů vznikla nejprve komise sester v nefrologii a po jejím přijetí do České společnosti sester byla založena nefrologická sekce České společnosti sester. Její výbor se staral o to, aby každý nefrologický kongres měl vzdělávací část pro sestry. Předsedkyně nefrologické sekce byla zároveň kooptovanou členkou nefrologického výboru lékařů.

Technika, na kterou se vzpomíná s nostalgií

První dialyzační přístroje vykonávaly pouze základní činnost umělé ledviny, kterou byla filtrace přebytečné nahromaděné tekutiny z těla pacienta a odstranění zplodin výměny látkové, jako je urea, draslík, sodík. Neexistence monitorovacích systémů nejen při hemodialýze, ale i při peritoneální dialýze vyžadovala stálou přítomnost sester na pokoji nemocných. Nejdůležitějším pomocníkem, „monitoringem“ byl úžasný nástroj – peán. Prvními dialyzačními přístroji v Československu byl hradecký systém a tu a tam první vlaštovky cizích přístrojů, např. od společnosti Travenol, důvěrně nazývané Alžběta. Tento poslední starý dialyzační přístroj sloužil pro akutní dialyzační program jako mobilní jednotka. Přístroje však nikdy nepracovaly zcela samostatně, vždy k nim musela být erudovaná sestersko-technická obsluha. Kromě sester měli své specifi cké postavení i technici na pracovištích, kteří udržovali přístroje v chodu a v dobrém technickém stavu. Mnohdy dělali téměř zázraky. S touto érou nefrologického ošetřovatelství se pojí také dialyzátory, dále dialyzační jehly, katétry a spojky do Scribnerových shuntů. První dialyzátory v Československu byly cívkové. Jejich zásadní problém byl ten, že cívky velmi často praskaly, docházelo k úniku krve do dialyzačního roztoku, a proto bylo zapotřebí mnoho krevních transfúzí k regulaci anémie. První cívky si sestry navíjely samy, i když se to dnes zdá absurdní. Ošetřovatelství se promítalo hlavně do napojení pacienta na umělou ledvinu, na ošetřování v průběhu dialýzy, odběry krevních vzorků a spolupráce s laboratoří. V počátcích hemodialyzační léčby byla i jiná technika napojování pacientů a hlavně nebyly dialyzační jehly, na které jsme v současnosti zvyklé. Používaly se převážně jehly umělohmotné s firemním označením Flexülle nebo Braunülle. Unikátní bylo, že jehly pro odvádění krve do dialyzátoru si musely sestry perforovat před použitím, samozřejmě sterilizovat a nejhorší na celém procesu byl fakt, že nebyly pro jedno použití. Sterilizace se prováděla roztokem Persterilu a následně Detergicidu. Vývoj dialyzátorů, vývoj a zkvalitnění dialyzačních jehel podmínil i změny v ošetřovatelské péči. Velkou úlohu v historii ošetřovatelských postupů měl např. dialyzační roztok. Použití roztoku pro dialyzační léčení bylo „jednodušší“, roztok byl pouze v jedné variantě. Sestra namíchala roztok jednotlivě ke každému dialyzačnímu přístroji, změřila konduktivitu -vodivost a pak teprve mohla dialyzační terapie začít. Pikantní byla hemodialýza zvláště v zimě. Dialyzační roztok byl veden přes balkony a sestry podávaly i sportovní výkony při rozmrazování potrubí, aby se roztok stal tekutým. Nevěřte tomu, že slaný roztok nezamrzá. S odstupem času přišly na zdravotnický trh směšovače dialyzačního roztoku, které míchaly pro všechny napojené umělé ledviny tzv. bed-side kanystry vodu, tehdy bohužel ještě neupravenou, s dialyzačním koncentrátem. Nevýhodou tohoto postupu byl jednotný nediferencovaný roztok pro všechny pacienty bez ohledu na jejich aktuální kalium, natrium, ale i glykémii. Ale pamětníci vědí, že na dialyzačních jednotkách byly sáčky např. s kaliem apod. pro jednotlivé úpravy roztoku. Prvními úpravnami vody byly deionizační a demineralizační stanice, které nebyly běžným vybavením každého hemodialyzačního střediska. S touto výbavou došlo opět ke kvalitativnímu posunu používané vody pro dialýzu a tím i zlepšení péče o pacienta. Svoji historii v Československu má i peritoneální dialýza (PD). I zde mají sestry svoji specifi ckou roli. První peritoneální dialýzy byly poskytovány pacientům se selháním ledvin např. v IKEM, na Strahově, dále pak v Hradci Králové, v Brně na Pekařské, na Slovensku např. v Košicích a jinde. První PD byla provedena doc. Jirkou v první polovině 60. let v IKEM. Podmínky, ve kterých se PD prováděla, se mohou zdát velice nepravděpodobné až nemožné – s takovými pomůckami a zlepšovacími návrhy, které byly doslova vyrobeny na koleně. V těchto malých zlepšovacích návrzích se projevila ona známá a příslovečná jedinečnost, polyvalentnost a pohotovost sester, a to i bez patřičného vzdělání a specializace. Doslova katastrofální byla absence nejen pomůcek, ale základní výbavy. Žádné vaky, ale infúzní lahve, které se ohřívaly v hrnci. Největším problémem však byla sterilizace roztoku pro PD.





Zápas o hygienu

Nefrologické ošetřovatelství v té době bylo poznamenáno obrovským výskytem hepatitidy, převážně typu B. Bylo to však období, kdy se jednalo hlavně o přežití pacienta, nikoliv o celkovou kvalitu dialyzační léčby. Hepatitida bývala největším problémem a zátěží i přes veškerá hygienická opatření na dialyzačních jednotkách. Tato obrovská hrozba se týkala nejen dialyzovaných pacientů, ale i odborných pracovníků. Mnoho z nich skončilo po těžkém průběhu v invalidním důchodu. První hygienicko-epidemiologické režimy pomáhaly vytvořit sestrám lékaři-hygienici, mezi kterými bych připomněla dr. Polaneckého, současného hlavního hygienika hlavního města Prahy. Pomohl uplatnit plošně dodatkovouinfekční dovolenou na těchto pracovištích, ale hlavně utvořil taková pravidla, která se dala dodržovat, neboť znal provoz i z praktické stránky. Spolupracoval i v případě infekcí na HD jednotkách a prakticky fungoval jako ATB poradna. Jeho zásluhou byla zavedena vakcinace proti hepatitidě, zpočátku pouze pro zdravotnický personál, a pravidelné odběry krevních vzorků na jaterní testy, HbsAG. Až s postupem času se zaváděla vakcinace pacientů. Hepatitida hodně ovlivnila ošetřovatelství, měnily se a zlepšovaly pracovní postupy, precizoval se hygienicko-epidemiologický režim a dialyzační jednotky se dostávaly do jednotnějších regulí. Současně se významně snížil i výskyt hepatitidy.

V Československu byla 10. prosince 1955 provedena první hemodialýza, a tehdy jsme se stali čtvrtým státem na světě, kde se začalo léčit umělou ledvinou. Bylo to na II. interní klinice v Praze, na přístroji, který sestrojil v roce 1946 švédský lékař prof. Alwall. Počty pacientů byly velmi limitované. Ještě v roce 1980 se léčilo pouhých cca 800 pacientů, v porovnání se současností, kdy je v dialyzačnětransplantačním programu zařazeno a léčeno kolem 4000 nemocných. Ráda bych tuto část uzavřela jmény prvních sester, které pracovaly na hemodialyzačním pracovišti a s prvními přístroji doslova bojovaly. Mezi dalšími to byly Květa Dubininová z Hradce Králové a Marie Jakšová z Prahy, které byly nejen obětavými sestrami, zčásti laickými dobrovolnými technickými pracovníky, ale hlavně velkou oporou tehdy začínajících lékařů v tomto oboru. Jinými slovy, sestry se od prvopočátku hemodialyzační i peritoneálně dialyzační léčby velmi aktivně účastnily procesu terapie a tím i ošetřovatelství v nefrologii. Mají své nezastupitelné místo a své mimořádné a samostatné postavení v oboru nefrologie.

Modernizace oboru a co přinesla

Medicína, ošetřovatelství a vývoj zdravotnické techniky však nikdy nestály v pozadí a pokrok a rozvoj byl a je patrný na každém kroku. S rozvojem nastala i doba, kdy se do tehdejšího Československa dostávaly dialyzační monitory další a další generace. Jak zdravotnická technika přicházela, tak se zvyšovala i potřeba něčeho navíc, co je nezbytné nejen k obsluze, ale i k ošetřování nemocných se selháním ledvin. Dialyzační monitory dalších generací již nebyly a rozhodně jednoduchými „mašinkami“, které se bez patřičné logiky, znalosti a dovednosti připraví na léčení pacienta. Vývojem prošly i arteriální a venózní soupravy k hemodialýze, dialyzátory, roztoky a veškeré nezbytné pomůcky pro léčbu a ošetřování pacientů. O krevním přístupu pro hemodialyzační léčení se hovoří poměrně často, jen připomenu, že krevní přístup je to, co je nejdůležitější jak pro pacienta, tak i pro sestru. Závisí na něm i kvalita léčby, a proto péče o krevní přístup byla v historii a zůstává i nadále velmi důležitou složkou péče nefrologické sestry. Do výčtu historických mezníků v ošetřovatelství v hemodialyzační léčbě patří i prvenství strahovského střediska, kde byla v roce 1975 zahájena nová éra, kterou byla samoobslužná péče pacientů. V té době to bylo v Československu něco téměř nepředstavitelného, avšak ve světě už známého. Především se s novou situací musely vyrovnat sestry a převzít na sebe jiné povinnosti. Samoobslužný systém v nemocnici plynule přešel pro některé pacienty do domácí hemodialýzy. Pro sestru a technika to přineslo zátěž, ale také zamyšlení a motivaci nad celkovým zlepšením léčby. Pravidla pro tento způsob léčby byla vytvořena po vzoru zemí, kde se domácí dialýza už prováděla. Samozřejmě bylo nezbytné společnými silami lékaře, technika a sestry přizpůsobit vše na možnosti v poskytování péče v tehdejším Československu. Dnes víme, že domácí dialýza jednoznačně znamená zvýšení kvality péče a komfort pro pacienta. Ve své době tato metoda částečně suplovala katastrofální nedostatek sester. Pro sestry však trvala potřeba něčeho více, a to je právě ta touha po vědění a hlubších znalostech v ošetřovatelství.

Spojené nádoby: modernizace a vzdělání

Rozrůstala se potřeba soustředěného a konkrétního vzdělávání sester. Jako první vlaštovky byly organizovány samostatné kurzy, které byly lokalizovány na jednotlivých zkušených hemodialyzačních jednotkách. Tyto jednotlivé aktivity vyústily do prvního celostátního kurzu na vyšší úrovni, který byl organizován tehdejším IDVPZ (nyní NCONZO). Přednášeli tam přední odborníci v nefrologii, ale také se zde podílely sestry nejen na praktických částech a cvičeních, ale i na ošetřovatelské odbornosti. Sestry – učitelky z IDV PZ se tehdy postaraly o další všeobecné vzdělání v oboru. I z dnešního pohledu byl tento kurz jedinečný, prvním nefrologickým sestrám byly podány ucelené informace. Kurzy se zkvalitňovaly a opakovaly v nepravidelných intervalech a zároveň narůstala potřeba kurzů inovačních. Tvořila se rovněž i základna pro první managerské vzdělání pro staniční a vrchní sestry. Na těchto kurzech pro vedoucí sestry, v našem případě z nefrologických pracovišť, se podílely a přednášely sestryinstruktorky ze studijního oddělení Pražského zdravotnictví. Posluchačky, vedoucí sestry z nefrologických oddělení, měly možnost uplatnit získané managerské vědomosti v praktickém životě. Jak plynul čas, sílila i potřeba samostatného vzdělávání ve specializovaném nefrologickém ošetřovatelství, v samostatné specializaci. Tato doba není tak vzdálená a mnohé z nás si pamatují, že tato samostatná specializace neexistovala. Proto bylo nutné pro ty, které opravdu chtěly, umožnit studovat specializaci ARIP. Tato specializace nám, které ji absolvovaly, dodala vědomosti i praktické dovednosti v oborech intenzivní péče, bohužel „nefrologického“ bylo velmi málo. Ovšem od potřeby k uskutečnění samostatného studia ubíhal čas a zjišťovaly se priority a odborníci, kteří budou ochotni napsat první učebnici, domluvit recenzenty a vše, co je potřeba k uskutečnění kurzu ve smyslu pomaturitního specializačního studia. Díky mnohým nadšencům zúčastněným na mimořádné akci se otevřelo první specializační studium v nefrologickém ošetřovatelství v roce 1991. S novým zákonem o ošetřovatelství č. 96/2004 Sb. nastaly změny ve vzdělávání sester a tedy i specializační studium zaznamenalo proměnu. Poslední PSS v oboru nefrologie, tak jak o něm nyní hovoříme, mělo být otevřeno v letošním roce, ale překvapivě byl malý počet zájemců. Na vzdělávání sester v nefrologii měla rovněž značný podíl i tehdejší Česká společnost sester, přesněji řečeno její nefrologická sekce, svými aktivitami. Ať už to byly první semináře, pracovní dny, podíl na konferencích nebo konference a kongresy samostatné. Za celé období své činnosti odvedla ČSS obrovský kus práce. Velmi pozitivní z hlediska vzdělání je naše členství v EDTNA/ERCA, kde máme dlouhodobě svého zástupce pro ČR. V loňském roce spatřil světlo světa nový zákon o ošetřovatelství č. 96/2004, který nastavil jiné parametry, stanovil kvalifi kační studium a upravil i celoživotní vzdělávání sester, tedy i sester v nefrologii. Jsou v něm vyjmenovány aktivity, které jsou za celoživotní vzdělávání považovány. I nadále je stanovena důležitost profesní organizace ve vzdělávacích cyklech.

Toto všechno ovlivňuje ošetřovatelství. Sestry pod vlivem vzdělání a získaných informací pracují na mnohých dialyzačních jednotkách účelněji, hospodárněji a není jim cizí ekonomika provozu. Používají moderní techniku, ošetřovatelský proces se stal alfou a omegou ošetřovatelství, používají různé systémy ošetřování, jako je primární sestra, skupinová péče, péče individualizovaná, a více se podílejí i na výzkumných činnostech a projektech. Jsme napojeni na výzkumné studie nejen v ČR, ale i v Evropě v multidisciplinárních projektech. Není jim cizí terminologie: ošetřovatelské standardy, program kvality péče, program zvyšování kvality péče, kompetence sester a podobně. Jsou sledovány mnohé ukazatele, včetně spokojenosti pacientů. Zdravotnická zařízení se akreditují tak, aby splňovala určitou danou úroveň a my si všichni uvědomujeme, že důležitou součástí zdravotnických zařízení ať po stránce poskytování zdravotní péče, tak ekonomické, jsou právě nefrologická pracoviště. Součástí akreditačního procesu je mnoho změn a někdy až přemíra administrativních úkonů. Nezapomínejme však na humanitu, nezbytnou součást našeho povolání, byla by obrovská škoda, kdyby se nám v těch všech moderních a nutných procesech ztratil pacient. Vzhledem k vysokému nasazení a zapojení nás, nefrologických sester, má naše práce a péče odlišný charakter a ošetřovatelská péče je zde specifi cká. S uspokojením lze říci, že jsme plnohodnotnou součástí evropského i světového ošetřovatelství. Pouze připomenu, že spokojený pacient je to nejvyšší morální ocenění. Myslím, že je potřeba zmínit nejen nárůst členské základny, ale i změny v mezinárodních vztazích profesní organizace ČAS. Změny jsou progresivní a nutné, kráčejí ruku v ruce s rozvojem medicíny, vědních oborů, ale i ošetřovatelství a závisí i na vůdčích osobnostech. Osobností v řadách nefrologických sester je naštěstí dost. Kvalita poskytované péče je na úrovni, je pravidelně sledována, hodnocena a do řízení jsou začleněny programy zvyšování kvality péče, obměna standardů a důsledná kontrola. Poskytování kvalitní ošetřovatelské péče je právem považováno za samozřejmost.

O autorovi: Jindra Pavlicová, Nefrologická sekce ČAS