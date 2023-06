Růst počtu očkovaných proti chřipce prý ušetří ročně miliardu

Zdroj: Redakce

Pokud by se v Česku podařilo zvýšit počty očkovaných proti chřipce z nynějších pěti na 15 procent, přineslo by to vedle stovek zachráněných lidských životů finanční úsporu přes miliardu korun ročně. Novinářům to včera řekl prezident Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny Rastislav Maďar. V ČR ale zájem o očkování dlouhodobě klesá, kritici tvrdí, že očkování je byznys a vakcíny nejsou bezpečné.