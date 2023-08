S parazity se kamarádím a mám je rád

OTÁZKA: Přicházíte vlastně s revoluční myšlenkou spočívající v tom, že někteří parazité mohou našemu tělu prospívat. Na druhé straně, v rovině alternativní medicíny a léčitelství sílí „antiparazitární hnutí“ s cílem identifikovat škodlivé parazity v těle a hlavně se pořádně odčervit.



ODPOVĚĎ:

prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

Narážíte na trend, který se nedávno v České republice objevil, a tím je detekce parazitů v lidském těle pomocí různých přístrojů. Ano, setkáváme se s případy, kdy se na nás obracejí lidé, u nichž bylo takto objeveno i deset různých parazitů. Přitom tito parazité, pokud by je dotyční skutečně měli, by své hostitele téměř na místě zabili. Ti lidé zaplatí u léčitele tisícovku za diagnostiku – nejčastěji pomocí příS ruské výroby – a odcházejí vybaveni veterinárními přípravky na odčervení, které mohou výrazně poškodit jejich zdraví. My parazitologové se pochopitelně snažíme na tyto věci poukazovat a vyvracet různá falešná tvrzení. Bohužel se nemůžeme zabývat podáváním trestních oznámení, ačkoli řada z těchto aktivit je již za hranicí zákona. Tímto narůstajícím problémem by se měly seriózně zabývat Česká lékařská komora a ministerstvo zdravotnictví.

28.7.2014 10:53:25