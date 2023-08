Salmonelózou se loni nakazilo přes 11.700 lidí, nejvíc malé děti

Zdroj: Redakce

Salmonelózou se loni v Česku nakazilo přes 11.700 lidí, nejvíc malé děti do čtyř let, letos do konce června už přes 3800. Nemoc může v případě rozvinutí komplikací poškodit játra či srdce a být i smrtelná. Nejčastější bakteriální infekcí přenášenou potravinami je kampylobakterióza z nedostatečně tepelně upraveného kuřecího masa či mléka. Nejvíc nakažených, kolem 12 procent, za posledních deset let podlehlo listerióze, která je ale poměrně vzácná. Onemocnělo jí 49 lidí.