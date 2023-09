Sanofi: výsledky studie porovnávající přípravek Toujeo® s inzulinem degludek u diabetiků 1. typu

Společnost Sanofi prezentovala kompletní výsledky FK/FD studie porovnávající přípravek Toujeo® (inzulín glargin 300 jednotek/ml) s inzulinem degludek 100 jednotek/ml (Deg-100) u pacientů s diabetem 1. typu dne 18. února 2017 na 10. Mezinárodní konferenci věnované pokročilým technologiím v léčbě diabetu (ATTD), která se konala v Paříži ve Francii1.

Farmakokinetický a farmakodynamický (FK/FD) profil přípravku Toujeo® u pacientů s diabetem 1. typu při klinicky relevantní dávce (0,4 U/kg/den, průměrná dávka používaná v celosvětové klinické praxi)2 byl plošší a rovnoměrněji rozložený v průběhu 24 hodin ve srovnání s profilem inzulinu degludek. Fluktuace metabolické aktivity (variabilita) v rámci dne byla o 20 % nižší (p = 0,047) u přípravku Toujeo® než u inzulinu degludek.

U přípravku Toujeo® byl pozorován celkově plochý FK/FD profil a rovnoměrně rozložená expozice v průběhu 24 hodin u obou hodnocených dávkovacích schématech (0,4 a 0,6 U/kg/den).

„Tato nová zjištění mohou mít klinický význam pro pacienty s diabetem 1. typu, kteří jsou léčeni bazálním inzulínem,“ uvedl Dr. Timothy Bailey, Clinical Associate Professor, University of California, San Diego. „Přípravek Toujeo® již vykazuje zlepšený FK/FD profil ve srovnání s inzulínem glargin 100 jednotek/ml (Gla-100) a jeho profil je plošší. Také v předchozí studii využívající CGM3 u dospělých s diabetem 1. typu byla u přípravku Toujeo ve srovnání s inzulínem Gla-100 prokázána menší glykemická variabilita mezi jednotlivými dny a menší variabilita glykémií v rámci jednoho dne, která je spojena s menším rizikem noční potvrzené (≤ 54 mg/dl) nebo závažné hypoglykémie během prvních 8 týdnů. Výsledky pozorované ve stávající FK/FD studii hodnotící přípravek Toujeo® ve srovnání s inzulínem Deg-100 potvrzují, že přípravek Toujeo® má zajímavý profil a potenciál pomáhat pacientům s diabetem, aby dosahovali cílových hodnot s menším rizikem hypoglykémie.“





„V této FK/FD studii jsme pozorovali příznivější profil přípravku Toujeo® ve srovnání s inzulínem degludek,“ uvedl Riccardo Perfetti, Head of Global Diabetes Medical Team, Sanofi. „Klinické důsledky těchto zjištění jsou v současné době předmětem dalšího výzkumu.”

O FK/FD studii přípravku Toujeo® (LPS14585)

Odůvodnění:

Injekce bazálního inzulínu sice nemohou dokonale napodobit endogenní produkci inzulínu, nicméně „ideální“ bazální inzulín k léčbě diabetu by měl mít stabilní farmakodynamický (PD) a farmakokinetický (PK) profil. Menší a méně variabilní exkurze glykémie mohou vést k předvídatelnějším 24hodinovým profilům a k menšímu výskytu hypoglykémie, a v konečném důsledku mohou přispět ke zlepšení stavu pacientů na bazálním inzulínu a k lepší adherenci k léčbě.

Uspořádání studie:

Jednalo se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou, 2×2 faktoriální, překříženou studii s euglykemickým clampem, zahrnující dvě paralelní kohorty pacientů s diabetem 1. typu (celkem 48 osob) ke srovnání farmakodynamických a farmakokinetických vlastností 0,4 resp. 0,6 U/kg/den inzulínu glargin 300 jednotek/ml (Toujeo®, Gla-300) se stejnými dávkovými hladinami inzulínu degludek 100 jednotek/ml (Deg–100) v ustáleném stavu po 8 dnech léčby v režimu vícečetných dávek.

Hlavní výsledky:

Farmakodynamika:

Fluktuace počítačově zprůměrované křivky aplikace glukózy v průběhu 24 hodin (GIR-smFL0–24) byla významně nižší u inzulínu Gla-300 ve srovnání s inzulínem Deg-100 při dávkovací hladině 0,4 U/kg. Při dávkovací hladině 0,4 U/kg byly relativní 6h frakce GIR-AUC0–24 rovnoměrněji rozloženy při použití inzulínu Gla-300 než při použití inzulínu Deg-100. Hodnoty GIR-smFL0–24 a 6h frakcí GIR-AUC0–24 byly podobné mezi oběma inzulíny při supraterapeutické dávkovací hladině 0,6 U/kg. Při obou dávkovacích hladinách byly hodnoty GIR-AUC0–24 a GIRmax nižší pro inzulín Gla-300 ve srovnání s inzulínem Deg-100, přičemž hodnoty T50%-GIR-AUC0–24 a doba trvání glykemické kontroly byly podobné u obou inzulínů.

Farmakokinetika:

Obě dávkovací hladiny inzulínu Gla-300 poskytly inzulínové profily podobné fázi plateau po dobu až 16 hod po podání dávky s následným pomalým poklesem. U Deg-100 se hladina inzulínu zvyšovala při obou dávkovacích hladinách od doby injekce až do cca. 10 hodin po podání dávky, a poté následoval pomalý pokles. Expozice oběma inzulínům byla měřitelná až do ukončení clampu (30 hodin). Při obou dávkovacích hladinách byly 6h frakce INS-AUC0–24 rovnoměrněji rozloženy při použití Gla-300 ve srovnání s Deg-100.

O studii Toujeo® CGM3

Odůvodnění:

Kontinuální monitorování glukózy (CGM) je hodnotná metoda, která umožňuje potvrdit, zda pozorované rozdíly ve FK a FD vlastnostech inzulínu za experimentálních podmínek vedou ke klinicky významným rozdílům 24hodinových glykemických profilů a dalších parametrů kontroly glykémie, včetně výskytu hypoglykémie.

Uspořádání studie:

Jednalo se o multicentrickou 16týdenní, otevřenou studii fáze II s paralelními skupinami a se dvěma překříženými periodami, zahrnující 59 pacientů s diabetem 1. typu (PDY12777; NCT01658579). Primárním sledovaným parametrem (endpointem) bylo průměrné procento času s rozsahem glykémie 4,4–7,8 mmol/l (80–140 mg/dl) během posledních 2 týdnů léčby v obou léčebných periodách (týden 7–8 týdny a týden 15–16). Hlavními sekundárními endpointy byly průměrné 24hodinové profily glukózy založené na CGM (mmol/l) za poslední 2 týdny léčby v každé léčebné periodě a počet účastníků s alespoň jednou hypoglykemickou příhodou (definovanou podle kritérií American Diabetes Association) v každé léčebné periodě.

Hlavní výsledky:

Procentuální podíl času s rozsahem glykémie 4,4–7,8 mmol/l (primární endpoint) byl podobný u účastníků léčených inzulínem Gla-300 a inzulínem Gla-100 (LS průměr rozdílu 0,75 %, p = 0,73). Průměrné 24h glykemické profily vykazovaly stálejší hladiny glukózy při použití inzulínu Gla-300 se srovnání s inzulínem Gla-100.

