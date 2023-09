Selfmonitoring u pacientů s diabetes mellitus 1. a 2. typu

Při léčbě diabetu spolupracují lékaři a speciálně vyškolené sestry. Tento tým je doplněn pacientem, který je sám schopen si monitorovat některé z dále uváděných parametrů. Základem selfmonitoringu (monitorace vlastních hodnot) u pacientů s diabetes mellitus je tzv. desatero selfmonitoringu. Desatero se skládá z měření několika parametrů, které může pacient provádět sám pomocí dostupných pomůcek, nebo které provádí lékař během pravidelné kontroly v diabetologické ambulanci.

Glykémie

Jedním z nejdůležitějších a nejčastějších měření v diabetologii je stanovení hladiny cukru v krvi (glykémie). Fyziologické hladiny glykémií jsou 3,3 – 6,6 mmol/l nalačno; 2 hodiny po jídle by se měla glykémie zvýšit maximálně o 1 – 2 mmol/l. Při hodnotách nižších než 3 mmol/l hovoříme o hypoglykémii. Opačné hodnoty, vyšší než-li 10 mmol/l, se považují za hyperglykémie. K měření glykémií se využívají testovací proužky pro vizuální či přístrojové měření. Vizuální proužky jsou určeny zejména pro pacienty s diabetes mellitus 2. typu, kteří jsou léčeni perorálními antidiabetiky (PAD) nebo konvenčním inzulinovým režimem. Tyto proužky slouží pacientovi ke stanovení alespoň přibližné glykémie. Pomocí přístrojových testovacích proužků a glukometru si pacient na intenzifi kovaném inzulinovém režimu může zjistit okamžitou glykémii. Pacientům s diabetem, kteří jsou léčeni PAD, doporučujeme měřit glykémie pomocí vizuálních proužků 1krát za týden či 14 dní a dále v netradičních situacích (nemoc, pocity únavy, nevolnost, příznaky hypoglykémie, hyperglykémie, jídelní a alkoholické excesy). U pacientů léčených konvenčním inzulínovým režimem doporučujeme měřit glykémie 1krát týdně ráno a večer nalačno. Pacienti léčení intenzifi kovaným inzulinovým režimem by si měli optimálně stanovovat glykémie 4krát denně. Nicméně pro běžné potřeby postačí u většiny pacientů 1krát denně (preferuje se měření ranních glykémií nebo před spaním). Vhodné je provést u těchto nemocných 1krát týdně glykemický profi l. Další stanovování glykémií mimo doporučované denní doby by mělo být prováděno před a po ní fyzickou zátěž a v netradičních situacích (viz výše).





Glykosurie a ketonurie

Glykosurie (cukr v moči) se objevuje při vyšších hladinách glykémií, pokud přesáhnou tzv. ledvinový práh (obvykle hodnota 10 mmol/l). Nadbytek glukózy je strháván do primární moči, tělo jej zpátky nevstřebává, a proto se v defi nitivní moči začíná objevovat cukr. Ketonurie (kyselé látky v moči) se u pacientů objevuje při hyperglykémii spojené s ketoacidózou, nebo u hladovějících osob, kdy je nedostatek glukózy jako energetického substrátu a dochází k rozkladu lipidů v těle. U pacientů bez inzulinu je vhodné měřit glykosurii 1krát týdně nalačno a 2 hodiny po jídle. Oproti tomu u pacientů s inzulinem je vhodné ji zjišťovat ve dnech, kdy si pacient neměří glykémie. Ketonurii doporučujeme testovat u pacientů s hyperglykémií, kteří mají příznaky ketoacidózy. Pozitivní nález ketonurie bývá i u těhotných pacientek a po nadměrné fyzické aktivitě.

Glykosurii a ketonurii je možné otestovat pomocí testačních proužků na moč (Axiom, Diaphan, Glucophan, Makromed, Tetraphan). Výhodou testování glykosurie a ketonurie je neinvazivita, nízká cena a delší testovací období. Dané měření ovšem neodpovídá aktuální glykémii a zejména nestanoví přítomnou hypoglykémii. Hodnota ledvinového prahu velmi ovlivňuje míru glykosurie. Pacienti s vysokým ledvinovým prahem (může být až 27 mmol/l) mohou mít při poměrně vyšších glykémiích negativní nebo lehce pozitivní nálezy. Podle glykosurie a ketonurie nelze upravovat inzulinový režim. Při detekci glykosurie a ketonurie mohou nastat 4 situace: nízká nebo nulová glykosurie a ketonurie (u dobře kompenzovaných diabetiků), nízká nebo nulová glykosurie a vysoká ketonurie (u hladovějících lidí, těhotných pacientek a po velkém sportovním výkonu), vysoká glykosurie a negativní ketonurie (dekompenzovaný diabetes bez ketoacidózy) a vysoká glykosurie a ketonurie (diabetická ketoacidóza).

HbA1c

Glykovaný hemoglobin je parametr dlouhodobé kompenzace diabetu (určí kompenzaci za posledních 6 až 8 týdnů). Stanovuje se kapalinovou chromatografi í. Jeho fyziologické hodnoty činí podle nových norem 2,5 až 4,5 %. Za výbornou kompenzaci diabetu považujeme HbA1c do 4,5 %, pacienti s dobrou kompenzací diabetu mají HbA1c do 6 %. Vysoké hodnoty HbA1c mohou signalizovat opakovaně se vyskytující hyperglykémie, nízké hodnoty HbA1c mohou naznačovat recidivující těžké hypoglykémie. HbA1c by se měl stanovovat 2 až 4krát ročně.

Mikroalbuminurie, proteinurie

Hodnoty mikroalbuminurie a proteinurie slouží k ozřejmění postižení ledvin diabetem. Pokud dochází vlivem diabetu k porušení cév ledvinových glomerulů, objevují se v moči malé bílkoviny. Jestliže jejich množství přesáhne 20 ug / min, hovoříme o pozitivní mikroalbuminurii. Pokud jsou jejich ztráty větší nežli 200 ug/min, dochází obvykle již k úniku i většího množství bílkovinných molekul do moči, objevuje se tzv. proteinurie (nad 0,3 až 0,5 g/24 hod). Mikroalbuminurie se stanovuje z tzv. spánkové moči (sběr během noci a rána). Falešně pozitivní výsledky můžeme nalézt po velkém fyzickém výkonu, při infekci močových cest a při dekompenzované hypertenzi. Proteinurie se stanovuje z 24hodinového sběru moči. Jednotlivá vyšetření by se měla provádět 1krát za 1/2 až 1 rok, při pozitivitě nálezu 4krát ročně.

Krevní tlak

Krevní tlak by neměl převyšovat hodnoty 130/85 mm Hg. Vysoký krevní tlak při dlouhodobém působení může negativně ovlivňovat nejen činnost srdce a stavbu velkých cév, ale může poškozovat i oční pozadí a ledvinové glomeruly. Krevní tlak se obvykle měří při každé návštěvě pacienta v diabetologické ambulanci. Samostatné měření krevního tlaku je doporučováno u pacientů léčených pro hypertenzi a u pacientů s onemocněním ledvin.

Hmotnost

Hmotnost může ovlivnit řadu metabolických pochodů organizmu, mimo jiné i kompenzaci diabetu. Pomocí speciálních indexů rozdělujeme pacienty do několika hmotnostních kategorií. Whist/Hip ratio (poměr pas (cm)/ boky (cm)) nám napoví, zda má pacient mužský nebo ženský typ obezity. Z hlediska mužského (centrálního) typu obezity se za rizikové považuje obvod pasu u žen větší než 80 cm, u mužů 94 cm. Další index využívaný v obezitologii je tzv. body mass index (BMI= hmotnost (kg)/ výška2 (m2)). Pomocí tohoto indexu můžeme pacienty zařadit do kategorie nadváhy (BMI 27 – 29,9 kg.m-2), obezity (30 – 39,9 kg.m-2) a monstrózní obezity (BMI nad kg.m-2). U zdravého člověka bez nadváhy by se měl BMI pohybovat v rozmezí 20 25 kg.m-2. Každý pacient by si měl sám svoji hmotnost pravidelně sledovat; lékař ji zaznamenává při každé ambulantní diabetologické kontrole.

Lipidy

U pacientů s diabetem je nutné pravidelně monitorovat tukové spektrum, jelikož diabetes sám o sobě zrychluje proces aterosklerózy. U diabetiků byly také popsány poruchy metabolizmu tuků vlivem cukrovky. Ze sledovaných parametrů se stanovují hladiny celkového cholesterolu (u rizikových pacientů s ICHS do 4,5 mmol/l, u ostatních diabetiků do 5,0 mmol/l), HDL – cholesterolu (nad 1,0 mmol/l), LDL – cholesterolu (pod 3,0 mmol / l) a triacyglycerolů (u rizikových pacientů do 1,7 mmol/l, u ostatních nemocných do 2,0 mmol/l). Lipidové spektrum by mělo být stanovováno 2 až 4krát ročně.

Dávky inzulinu

Množství aplikovaného inzulinu nám může pomoci při určení míry inzulínové rezistence. Zdravi pankreas je schopn ovyprodukovat denně cca 20 – 40 jednotek inzulínu. U pacienta s dobrou citlivostí na inzulín se jeho denní spotřeba pohybuje mezi 40 až 60 jednotkami. Mezi pacienty s inzulinorezistencí řadíme ty nemocné, kteří mají celodenní dávku inzulínu vyšší než 60 až 80 jednotek.

Hypoglykémie, hyperglykémie

U pacientů s diabetem by nemělo docházet k častým výkyvům ve smyslu hypoglykémií a hyperglykémií. Všem pacientům s diabetes mellitus 1. a 2. typu doporučujeme pravidelně provádět zápisy naměřených hodnot (glykémií, glykosurií, ketonurií, event. TK a hmotnosti) do tzv. deníčků, kam mimo jiné zaznamenávají i jednotlivé epizody hypoglykémií a hyperglykémií. Během ambulantní kontroly může pacient zkonzultovat se svým lékařem pomocí deníčku své problémy s kompenzací.

Výsledky studie zkoumající vliv edukačního programu

V rámci komplexní péče o pacienty s diabetes mellitus 1. a 2. typu pořádá naše centrum pravidelně edukační kurzy, zaměřené přímo na pacienty léčené PAD, inzulinem nebo inzulinovou pumpou. V jedné ze studií jsme se snažili zkoumat vliv edukačního kurzu na parametry kompenzace u pacientů s diabetem 2. typu. Po edukačním kurzu trvajícím měsíc došlo u těchto pacientů k poklesu hmotnosti (o 1,2 kg), ke zlepšení kompenzace diabetu (pokles HbA1c o 0,5 %, pokles lačné glykémie o 1 mmol/l) a k poklesu triacylglycerolů (o 0,7 mmol/l). Po 6 měsících po edukačním kurzu přetrvával pouze mírný pokles hmotnosti u sledovaných nemocných. Parametry kompenzace se signifi kantně nelišily od hodnot zjištěných před edukačním kurzem. Závěrem lze shrnout, že selfmonitoring je jednou z nejdůležitějších metod léčby diabetu, pomocí, které může pacient sám ovlivnit kompenzaci diabetu a oddálit tak rozvoj pozdních komplikací.

O autorovi: MUDr. Vladimíra Fejfarová, (vlfe@medicon.cz) Centrum diabetologie, IKEM, Praha