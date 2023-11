Sestra v Rumburku podle policie neprováděla eutanazii

Mladé frontě Dnes (MfD) to řekl krajský státní zástupce Jan Jakovec. Zdravotní sestře hrozí až 18 let vězení.

Sedmdesátiletá onkologická pacientka v rumburské nemocnici zemřela v noci na 6. června a vyšetřování prokázalo, že ji zabila velká dávka draslíku, která způsobila srdeční arytmii a smrt. Lék jí podle policie podala právě obviněná zdravotní sestra. V nemocnici dostala výpověď.

Policie původně pracovala s domněnkou, že sestra zabíjela ze soucitu a prováděla eutanazii. Tuto verzi ale už policisté v podstatě vyloučili. „Z výslechů lidí jsme dospěli k názoru, že o eutanazii nešlo. Ani obviněná neargumentuje eutanazií,“ sdělil deníku Jakovec.

Eutanazii navíc prý neodpovídá ani způsob úmrtí: „Taková smrt jistě nebyla příjemná, zástava srdce není nic, co by si pacientka přála,“ dodal Jakovec. Kriminalisté se proto zabývají verzí, že čin sestry byl úmyslný a její motivací mělo být to, že neměla ráda pacienty.

Vedení nemocnice po úmrtí pacientky zpřísnilo vnitřní předpisy, což se podle jejího ředitele Darka Švába týká mimo jiné kontrol zdravotní dokumentace. Vnitřní prověřování dalších podezřelých úmrtí podle něj neodhalilo žádný jiný případ, který by poukazoval na úmyslné či jen nedbalostní pochybení zaměstnanců nemocnice.

Policie však některá další podezřelá úmrtí v rumburské nemocnici prověřuje. „Jde o vytipované případy, u kterých je třeba prověřit, zda se obviněná nedopustila protiprávního jednání,“ řekl dříve ČTK Jakovec. Podle něj jde o 11 případů. Vyšetřovatelé ale zatím nepřišli na žádný takový, kvůli němuž by obvinění bývalé zdravotní sestry rozšířili.