Šetřit na očkování může znamenat i smrt

Praha – Nejméně šest týdnů před cestou do subtropických zemí by se měli turisté zajímat o ochranu před exotickými nemocemi. Informace o riziku i případném očkování poskytnou hygienické stanice. Výši cestovního pojištění však preventivní ochrana neovlivní. Za pár desítek korun mohou lidé na krajských i některých okresních hygienických stanicích získat podrobné informace o tom, jaká rizika jim hrozí v cíli jejich cesty a případně jaké vakcíny by si měli nechat naočkovat. „Do některých zemí je vhodné očkování proti žluté zimnici, žloutenkám, tyfu, meningitidě, japonské encefalitidě, důležitá je i protimalarická prevence,“ řekl hlavní pražský hygienik Vladimír Polanecký. Právě prevenci proti malárii přenášenou komáry podle něj lidé někdy zanedbávají, neboť tablety je třeba brát týden před cestou a ještě týden po návratu. Stojí několik desítek či set korun a turisté si je platí ze svého. Takováto úspora se loni nevyplatila mladé ženě z Prahy, která po návratu z Afriky na malárii zemřela. „Když už někdo vydá mnoho tisíc za dovolenou, neměl by litovat několika set korun za očkování,“ řekl pražský hygienik. Očkování proti žluté zimnici a břišnímu tyfu stojí každé zhruba pět set korun, injekce chránící před japonskou encefalitidou vyjde na tisíc korun a vakcína proti choleře na 700 korun. Takřka v celé Evropě, Asii i Severní Americe lidem hrozí i nákazy od klíšťat, ale na očkování proti jimi přenášené encefalitidě je v tuto dobu již pozdě. Polanecký by považoval za správné, kdyby ti, kteří myslí na možná onemocnění, měli levnější cestovní připojištění. „Tím, že se nechá očkovat, přece snižuje riziko, že bude nemocný a že za něj pojišťovna bude muset platit,“ řekl. Zdravotní pojišťovny však o zlevnění připojištění neuvažují. „Uzavřená pojistka pokrývá širší spektrum rizik než pouhé riziko onemocnění některou z chorob, které se vyskytují v tropických oblastech,“ řekla Kateřina Zamastilová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Cena připojištění u této pojišťovny a ostatních zdravotních pojišťoven závisí na délce pobytu a věku klienta. Nejlevnější je pojistné pro věkovou kategorii 18 až 69 let, která při cestě po Evropě zaplatí 17 korun za den.

Radka Wallerová, Slovo, 15.6.2001