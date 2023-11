Sociální důsledky CMP pro nemocného a jeho rodinu

Pokud po překonané mozkové příhodě zůstanou následky, změní to vztahy nemocného k rodině i přátelům a on se stává závislým na cizí pomoci, přičemž míra závislosti je úměrná stupni postižení. Členové rodiny se stávají pečovateli, jsou zodpovědní za uspokojování všech jeho potřeb, včetně těch nejzákladnějších. Ošetřování postiženého člověka klade značné nároky na toho, kdo péči zajišťuje, a může vyvolávat zátěž, která ovlivňuje kvalitu poskytované péče.

Tělesná zátěž

Ošetřování bezmocného člověka působí zvýšenou tělesnou zátěž jako každá fyzická práce. Zahrnuje péči o domov a domácnost, provádění hygieny, úkony spojené s vyprazdňováním, zvedáním a přemisťováním nemocného.

Finanční zátěž





Jsou-li finanční možnosti omezeny, může celá rodina přispívat k úhradě výloh a finanční břemeno se rozloží na všechny členy rodiny.

Zátěž plynoucí z okolního prostředí

Pokud nemocný zůstane ve svém domově, je zde třeba nainstalovat některé pomůcky, např. zábradlí a rampy – pokud to není možné, lze zvolit i alternativní řešení (přestěhování k příbuznému, dům s pečovatelskou službou, penzion, domov důchodců atd.).

Sociální zátěž

Poskytování péče 24 hodin denně může vyvolat sociální zátěž, protože pečovatel je izolován od rodiny, přátel i společenského života. Všechny typy zátěže často vyústí ve velkou citovou zátěž. Péče o nemocného pečovateli brání svobodně hospodařit s vlastním časem a musí se vyrovnávat s velkou zodpovědností, která je na něj kladena. Pokud si neudělá občas volno, aby si odpočinul, hrozí, že u něj vznikne vztek a odpor k postiženému člověku. Také u ostatních členů rodiny, kteří se starají o svého blízkého, může zátěž vyvolávat řadu nepříjemných pocitů.

Péče ostatních členů rodiny

Proto je třeba, aby se členové rodiny domluvili, jakým způsobem se budou na péči podílet. Péče může mít různou formu: pomoc při zajištění některých činností, vybavení, peníze, zajištění péče v době, kdy si pečovatel potřebuje odpočinout, apod. Důležité je, aby si člověk, který se o postiženého člověka stará, uvědomil, že musí dbát i sám o sebe a věnovat pozornost a čas také svým osobním potřebám a zálibám. Je vhodné si čas od času naplánovat rodinnou schůzku, která vtáhne ostatní členy rodiny do spoluzodpovědnosti za poskytování péče.

Nemocný člověk

Nemocný jedinec se v důsledku své nemoci ocitá v situaci, kdy ztrácí většinu rolí, které měl. Potřebuje také pomoc při hledání své změněné identity. Důležité je respektování jeho intimity a vyslechnutí jeho názoru. Potřeba identity zahrnuje i potřebu neztratit lidskou důstojnost. Je také důležité podporovat snahu nemocného o získání co největší nezávislosti a soběstačnosti a napomáhat rozvoji činností, které pacientovi dávají nový smysl života.

Rehabilitace – důležitá součást léčby

Rehabilitace by měla začít co nejdříve, přičemž její intenzita závisí na stavu pacienta a na stupni postižení. Se zásadami rehabilitace by měli být seznámeni všichni blízcí, aby věděli, kdy svému příbuznému nemají pomáhat, aby dosáhl optimálního pokroku. Člověka s postižením učíme, jak si poradit s běžnými každodenními činnostmi, a povzbuzujeme ho k maximální možné samostatnosti.

Edukace rodiny před propuštěním pacienta

Již od prvních dnů od vzniku mozkové příhody je třeba společně s nemocným a jeho rodinou stanovit plán další péče a rehabilitace, který bude následovat po propuštění z nemocnice. Proto je nezbytná úzká spolupráce zdravotníků, rodinných příslušníků a samozřejmě pacienta.

Před ukončením hospitalizace by měli lékař a sestra poučit nemocného i jeho rodinu o prognóze a nejvhodnějším způsobu života po propuštění, podat dostatek informací týkajících se zajištění ošetřovatelské péče (např. úpravy v domácnosti, stravování, problémy s vyprazdňováním, rozvoj soběstačnosti a pohyblivosti). Někdy je třeba naučit nemocného i někoho z jeho blízkých zcela konkrétnímu výkonu (aplikace inzulinu, péče o permanentní katétr). Dále je třeba seznámit blízké nemocného s možností, jak získat kompenzační a ošetřovatelské pomůcky, umožňující vhodně vybavit domácnost.

V neposlední řadě je také nutné informovat nemocného i rodinu jak o sociálních doplňkových službách a sociální podpoře, tak o možnosti zajištění pečovatelských služeb (domácí ošetřovatelská a pečovatelská služba, služby domácí péče), a mimo jiné také o možnosti umístění v ústavech a domovech sociální péče (domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, penziony pro důchodce). Pokud v místě bydliště pracuje organizace sdružující pacienty po CMP, je dobré poskytnout rodině i tyto informace. Lékař by měl informovat nemocného a jeho rodinu o dalších možnostech rehabilitační péče.

Rehabilitační programy

Rehabilitaci během hospitalizace provádějí speciální rehabilitační kliniky a ústavy anebo rehabilitační oddělení nemocnice. Nejsou vhodné pro všechny nemocné po CMP, klient musí splňovat určitá kritéria daná příslušným zařízením. Rehabilitace v zařízeních LDN je určena pro pacienty, kteří nemohou být zatím propuštěni do domácího ošetřování. Při ambulantní RHB péči pacient dochází do ambulantního nebo nemocničního rehabilitačního zařízení. Naopak při rehabilitaci v domácí péči pacient zůstává ve známém domácím prostředí a rehabilitační pracovníci jej navštěvují. Do programu rehabilitace spadají také individuální RHB služby (logopedie, ergoterapie, sociální a psychologické programy, cílené fyzické cvičení, nácvik nových dovedností).

KAZUISTIKA

Na neurologické oddělení byl v prosinci 2003 přijat 65letý muž s dg. recidivující CMP s levostrannou hemiparézou. Dále byl léčen pro arteriální hypertenzi, ICHS (před 10 lety prodělal IM a v roce 2002 mu byl proveden aortokoronární bypass), ischemickou chorobu dolních končetin (na LDK Ao-fem. bypass v roce 1990, v roce 1994 revize; na PDK ileofemorální bypass v roce 1997, komplikované CMP charakteru crescendo TIA). V červnu 2003 provedeno endovaskulární ošetření metodou PTAs stenos ACI bilat.

Výsledky vyšetření

Při příjmu byla zjištěna dysartrie – verbální kontakt pouze s obtížemi, levostranná hemiparéza, není schopen stoje ani chůze. Na prvním CT mozku nález bez známek hemoragie a jiných strukturálních změn. Na CT s odstupem několika dní jsou již patrné rozsáhlé pravostranné ischemické změny v oblasti a. cerebri media. Nález potvrzen i NMR mozku.

Průběh onemocnění

Těžká levostranná hemiparéza se během prvních dnů prohloubila až do plegie. Pacient byl zpočátku spavý a kontakt s ním byl značně omezený, měl problémy s polykáním (krmení zajišťovaly sestry). Nebyl schopen sebeobsluhy a byl inkontinentní. Pacientovi byla zjištěna močová retence, proto mu byl zaveden permanentní katétr. Pro močovou infekci doprovázenou teplotami byla nasazena ATB. Pacient si též stěžoval na bolesti v kyčlích (oboustranná koxartróza III. stupně) – podávána analgetika.

Rehabilitace

Pacient byl pasivní, odmítal polohování a neustále se obracel na záda. Lépe než se sestrami na oddělení spolupracoval s fyzioterapeutkou. Od počátku hospitalizace jej denně navštěvovala rodina – manželka a děti, kteří se snažili jej aktivizovat, často za ním chodili i jeho známí. Hybnost končetin se jen velice pomalu zlepšovala.

Při propuštění po 6 týdnech od vzniku cévní mozkové příhody

Pacient byl schopen přitáhnout LHK po podložce k tělu, na LDK byl patrný mírný aktivní pohyb v koleni. Je také schopen se mírně přitáhnout do sedu, nedokáže však nadzvednout pánev -s dopomocí se obrátí na levý bok, sed s dopomocí, v sedu nestabilní a musí se zapírat. Je nutná dopomoc při základních denních aktivitách. Porozumění a řeč jsou velmi dobré.

Další rehabilitace

Po dohodě s rodinou byl pacient přeložen na rehabilitační oddělení, kde probíhala intenzivní RHB – po 14 dnech se již pacient s dopomocí posadí a s malou dopomocí dokáže stát, ke konci hospitalizace je již schopen chůze na krátkou vzdálenost o tříbodové holi. Tímto způsobem však spolupracoval pouze s fyzioterapeutkou, vůči sestrám byl pasivní. Pacient je i nadále inkontinentní (moč i stolice) a má plenkové kalhotky. Další 2 týdny hospitalizace byl v LDN, odkud byl přeložen na oddělení následné rehabilitace. Zde se však rehabilitoval pouze částečně a cítil se unaven a psychicky vyčerpán. Přesto je při propuštění s lehkou dopomocí schopen chůze, dokáže se sám najíst a používá močovou láhev.

Péče v domácím prostředí

V polovině dubna byl pacient propuštěn do domácího ošetřování. Rodina bydlí v třípokojovém bytě v prvním poschodí bez výtahu. Pro pacienta je připraven samostatný pokoj vybavený řadou pomůcek. Společně s ním bydlí manželka a mladší syn a péči zajišťují společnými silami. K pacientovi pravidelně dochází rehabilitační sestra, ten je však pasivní a pro bolest odmítá cvičit. Je schopen chůze s vycházkovou holí a oporou jednoho člověka a je nadále inkontinentní. Jeho ošetřování je fyzicky, ale i psychicky velmi náročné, protože vyžaduje neustálou pozornost, nemá o nic zájem (ani o sledování televize nebo četbu), ale těší ho, když si může s někým povídat. Proto je dohodnut jeho další pobyt v rehabilitačním ústavu. Koncem června u něj došlo ke kolapsovému stavu a byl hospitalizován na interním oddělení. Zjištěna močová retence a uroinfekce, zaveden permanentní katétr. Protože došlo i ke zhoršení hybnosti, rodina se rozhodla pro přechodné umístění v LDN. Spolupráce s fyzioterapeutkou je dobrá, má však problémy s ošetřovatelským personálem. Pro špatnou spolupráci již nedochází ke zlepšování hybnosti, patrná je spíše progrese stavu. V té době se také změnila situace v rodině – syn, který se podílel na péči, získal práci mimo bydliště a z bytu se odstěhoval. Rodina se rozhodovala o dalším postupu. Manželka se necítila fyzicky ani psychicky natolik silná, aby sama dokázala zajistit celodenní péči o manžela. Navíc i ona již měla delší dobu zdravotní problémy, a proto se společně rozhodli pro pobyt pacienta v domově důchodců. Pacient je zcela imobilní, inkontinentní, neschopen chůze a musí být polohován. Může sice sám jíst, ale vydrží sedět pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby se nakrmil. V domově důchodců je však spokojený, rodina i přátelé jej tam pravidelně navštěvují.

Závěr

Role rodinného příslušníka jako pečovatele představuje zásadní životní změnu pro obě strany. Přizpůsobení této změně je často spojeno se stresem, neboť je třeba opustit ustálené životní zvyklosti a přizpůsobit se novým. Je pravdou, že pouze málo lidí je připraveno převzít odpovědnost i úkoly, které s péčí o takto nemocné lidi souvisejí.

SOUHRN

Autorka shrnuje sociální důsledky cévních mozkových příhod, jak ovlivňují nemocné lidi a jejich rodiny. Asi polovina pacientů po prodělané CMP (cévní mozková příhoda) trpí výraznými poruchami, které omezují jejich samostatnou existenci – 20 % z nich se stává úplně závislými. Následky cévní mozkové příhody mění život celé rodiny.

SUMMARY

The author summarizes social consequences of cerebral vascular accident and its impact on the patients and their families. Approximately half of the patients who have suffered from CVA have severe health impairments that pose limitations to their independence – 20 % of the patients become fully dependent. Consequences of cerebral vascular accident change life of the whole family.

O autorovi: Jana Lávičková, neurologické oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě (lavickova.jana@centrum.cz)