Souhlas s hospitalizací u pacientů v bezvědomí

Zdroj: Redakce

„Každý případ hospitalizace pacienta bez jeho písemného souhlasu musí být do 24 hodin hlášen soudu v místě sídla příslušného zdravotnického zařízení. Mají se však hlásit i případy, kdy je pacient převezen do nemocnice v bezvědomí a do 24 hodin se z něj neprobere? Takový pacient přece není ve zdravotnickém zařízení proti své vůli, „jen“ bez svého písemného souhlasu…“ píše čtenář.