Souhrn

Ve snaze zabránit těmto komplikacím je pacientům podávána antimykotická profylaxe, která ovšem kromě tohoto benefitu skrývá rovněž nepřehlédnutelná rizika – z mikrobiologického hlediska je nejdůležitější z nich selekce hub rezistentních právě k profylakticky používaným lékům, a tím ztráta možnosti jejich terapeutického užití.

Summary

Kocmanová, I. Microbiological risks of prophylaxis of fungal infection – the opinion from mycology lab Immunocompromised patients have a higher risk of acquiring invasive fungal infection as common population. Numerous factors have contributed to this fact – haematologic malignities, solid-organ transplantation, HIV positivity and so on. One possible approach to the patient who are at risk of invasive fungal infection should be to give prophylactic treatment – but the greater-than-neccesary use of antifungal agents potentiates the emergence of drug resistance.

Invazívní mykotické infekce jsou stále častější a velmi závažnou komplikací léčby imunokompromitovaných pacientů. Zatímco četnost invazívních kvasinkových infekcí za posledních deset let příliš dramaticky neroste,(1) infekcí vláknitými houbami přibývá – což souvisí jednak s rostoucím počtem rizikových nemocných, jednak jsou tyto infekce lépe a úspěšněji diagnostikovány.(2) Mortalita a morbidita jsou u invazívních mykóz stále vysoké, nezanedbatelné jsou rovněž náklady na léčbu; proto jsou ve snaze zabránit jejich vzniku uplatňována různá preventivní opatření.

V prvé řadě jsou to opatření nefarmakologická, ve kterých může hrát pozitivní roli laboratoř klinické mikrobiologie – jde zejména o monitorování pacienta a nemocničního prostředí stran osídlení mikromycetami, sledování aktuální situace ve složení spektra hub vykultivovaných v dané nemocnici (ještě lépe na jednotlivých odděleních), a to jak neinvazívních, tak invazívních izolátů, testování citlivosti k antimykotikům pomocí standardních metodik a vyhodnocování případných rezistencí – to všechno jsou informace, které mohou pomoci optimalizovat léčbu. Pokud je například rizikový, non-neutropenický pacient kolonizován stejnou kvasinkou současně v několika lokalizacích, lze určit jeho tzv. kandida-skóre a podle této hodnoty rozhodnout o profylaktické léčbě, nebo existují doporučení pro zahájení rutinní profylaxe tam, kde je incidence invazívních infekcí – kandidóz větší než 10 %.(3, 4)

Dlužno říct, že velkou část oportunních houbových infekcí lze považovat za nozokomiální – ať už se jedná o invazívní kvasinkové infekce (obvykle endogenního původu), nebo invazívní infekce způsobené vláknitou houbou (exogenní). Zde se může mykologická laboratoř podílet na odhalení případného ohniska nozokomiální infekce, a tím napomoci zastavit její šíření (např. pomocí bariérových opatření).

Z ostatních nefarmakologických opatření je nejzásadnější důsledné dodržování hygienických norem při práci nemocničního personálu s pacienty na klinikách, v případě infekcí vláknitými houbami zajištění filtrovaného vzduchu u ohrožených nemocných (HEPA filtry) apod. – to vše umožní přerušit cestu mikroba do vnímavého organismu. Další možností, jak lze zabránit průniku a zmnožení patogena v organismu, je preventivní podání antimykotika (léková profylaxe). Nicméně je třeba velmi dobře rozlišovat, která skupina pacientů má z profylaxe benefit (snížení morbidity a mortality) – protože podávání antimykotika (podobně i antibiotika) pacientům bez klinických příznaků onemocnění může vést k selekci rezistentních kolonizačních kmenů.

Takový pacient je nejen sám ohrožen vznikem „rezistentní“ infekce, ale současně je i rezervoárem selektovaných mikroorganismů, které mohou být přeneseny na ostatní pacienty během jeho pobytu v nemocnici. Selekce rezistentních klonů baktérií pod tlakem antibiotik je všeobecně známý fakt – ne bezdůvodně je současná doba nazýMikrobiologická vána tzv. post-antibiotickou érou. Nadužíváním antibiotik vznikly klony meticilin-rezistentního S. aurea (MRSA), vankomycin-rezistentních Enterococcus spp. (VRE), enterobaktérií s produkcí velké škály beta-laktamáz (např. širokospektré beta-laktamázy – ESBL) a další. Infekce způsobené těmito kmeny jsou velkým léčebným problémem.

Situace v mykologii není zatím tak dramatická – neexistují ucelené informace o nárůstu polyrezistentních kmenů kvasinek nebo vláknitých hub vzniklých vlivem antimykotické léčby, ale je prokázán vliv v profylaxi nejčastěji používaného antimykotika – flukonazolu – na selekci primárně flukonazol-rezistentní kvasinky C. krusei jako původce invazívních mykotických infekcí.(5) Stejně tak v novější studii Hachema et al. je sledováno druhové rozložení kvasinek izolovaných z krve (kandidémie) u pacientů s hematologickou malignitou a po transplantaci solidních orgánů.(6) Autoři prokázali, že profylaxe flukonazolem a neutropenie jsou největší rizikové faktory pro infekci C. krusei a C. glabrata (jejíž citlivost k tomuto antimykotiku je často snížená).

Podobně Horn et al. poukazují ve skupině 2019 pacientů s kandidémií na statisticky významný vztah profylaxe a infekce C. krusei, která je rovněž spojena s nejvyšší mortalitou.(7) S mnohem menším počtem kandidémií (166) pracuje Chow et al. v prostředí jednotek intenzívní péče. Ale i ona prokázala závislost profylaxe flukonazolem a incidence infekcí C. krusei.(8) Naopak selekční tlak flukonazolu na kolonizační kmeny zatím jednoznačně prokázán nebyl – ve studii z chirurgických jednotek intenzívní péče je srovnáváno rozložení kvasinkových druhů z kolonizací před zavedením profylaxe a po třech letech jejího užívaní. Mezi dvěma stejně velkými skupinami pacientů z těchto období nebylo po zavedení profylaxe prokázáno vyšší zastoupení ani C. krusei, ani C. glabrata.(9)

K podobným výsledkům stran kolonizačních izolátů jsme dospěli i na našem pracovišti – v sedmileté studii bylo sledováno procentuální zastoupení C. krusei a C. glabrata vzhledem k celkovému počtu izolovaných kandid u pacientů z hematoonkologické kliniky. Navzdory vysoké spotřebě flukonazolu nebyl zaznamenán rostoucí trend v zastoupení těchto problematických kandid. Tyto informace svědčí pro to, že složení kolonizujících kmenů je profylaxí málo ovlivnitelné – ale situace je jiná u kmenů invazívních.

U infekcí způsobených vláknitými houbami (v první řadě rodem Aspergillus spp., v menší míře se uplatňují zygomycety, fusaria další) je třeba brát v úvahu, že nejčastější branou vstupu je dýchací trakt. Infekce obvykle vznikne po vdechnutí houbových konidií nebo částí hyf z okolního prostředí a kolonizace není tak častá jako u kvasinek. Přestože jsou diskutovány názory o vztahu mezi profylaxí flukonazolem a incidencí aspergilóz,(10, 11) nebo vyšším zastoupení kolonizačních i invazívních kmenů A. terrea (rezistentního k amfotericinu) u pacientů primárně léčených amfotericinem,(12) mechanismus vzniku a selekce rezistentních klonů není zatím objasněn.

Velká pozornost je také věnována možné selekci hub ze třídy Zygomycetes a vzniku zygomycetových infekcí u pacientů léčených vorikonazolem,(13) existují pro i proti – v každém případě bylo na myším modelu prokázáno zvýšení virulence vláknitých hub z této třídy po jejich expozici vorikonazolu.(14) Podávání trimetoprim-sulfometoxazolu neutropenickým pacientům jako prevence pneumocystové pneumonie je v této době již standardním postupem – významně snižuje výskyt této závažné houbové infekce, zejména u pacientů s leukémií.(15) Při uvažování o rizicích profylaxe je rovněž nutné brát v úvahu toxicitu a kontraindikace použitého léku a také obtížnost diagnostiky a léčby případně vzniklého infekčního onemocnění.(16)

Tyto úvahy lze dokumentovat na „Guidelines pro prevenci oportunních infekcí u HIV-pozitivních pacientů“.(17) Pacienti s AIDS často trpí orofaryngeální kandidózou, která je ale snadno diagnostikovatelná, dobře léčitelná a není spojena s vyšší morbiditou a mortalitou. Z toho důvodu není doporučována rutinní profylaxe. Invazívní kryptokokóza je infekce často smrtelná, ale poměrně velmi málo častá – ani zde experti nedoporučují rutinní profylaxi.

Třetí příklad – pneumocystová pneumonie – je u HIV-pozitivních pacientů s CD4 < 200 buněk/mm3 komplikace častá a závažná; nicméně trimetoprim-sulfametoxazol je toxický, proto není doporučena profylaxe u pacientů s CD4 > 200 buněk/mm3. Obdobně se staví k problému i japonští autoři. Ve skupině hematoonkologických nemocných doporučují rutinní profylaxi jen při současné přítomnosti rizikových faktorů, zejména neutropenie.(18)

Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že je velmi důležité snažit se zabránit vzniku invazívní mykotické infekce u ohrožených (hlavně) imunokompromitovaných pacientů. Je vhodné klást velký důraz na správnou péči o pacienta v nemocnici, a tím předcházet nozokomiálnímu přenosu infekčního agens. Antimykotická profylaxe jako preventivní opatření by měla být užívána v indikovaných případech, za přítomnosti rizikových faktorů a v závislosti na znalosti epidemiologické situace v konkrétním zařízení.

Stále ještě existují účinné léky pro léčbu pacientů s invazívní mykózou – je třeba mít ale na paměti, že to nemusí být navždy.

Práce byla podpořena VZ MSM6198959223 a NS104413/2009.

O autorovi: Mgr. Iva Kocmanová

Fakultní nemocnice Brno, Oddělení klinické mikrobiologie