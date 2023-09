Spolupráce fyzioterapeuta a sestry na ošetřovacích lůžkách

Fyzioterapie zahrnuje spolupráci fyzioterapeuta s ostatními zdravotnickými profesemi (lékař, sestra, ergoterapeut, psycholog, sociální pracovník), ale také se členy rodiny pacienta a s ním samotným. Aby bylo dosaženo optimálních výsledků, musí být péče o pacienta 24hodinová a celý tým by měl důsledně dodržovat jednotný přístup. Jelikož fyzioterapeut nemůže sám zajistit tuto péči, musí fungovat úzká spolupráce se sestrou, která by měla jeho práci doplňovat v základních výkonech.

Polohování

Správně prováděné polohování je základem pro veškerou další činnost fyzioterapeuta a následný pohybový vývoj pacienta. Polohování provádíme na základě mnoha indikací, například jako prevenci trombofl ebitidy, pneumonie, dekubitů, a liší se podle diagnóz.

Z pohybového hlediska nám zajišťuje fyziologické postavení kloubu i správnou délku svalů a nervových struktur. Jen tak je možné, aby následný pohyb pacienta byl kvalitní. Polohování by se mělo provádět každé 2 hodiny během dne a každé 3 hodiny během noci. Fyzioterapeut by měl instruovat sestru, jakým způsobem polohovat pacienta, popřípadě jaké pomůcky je k tomu vhodné v dané situaci použít. Při správném polohování jsou svaly a klouby v optimálním nastavení pro následnou rehabilitaci.





Dechová gymnastika

Fyzioterapeut provádí s pacientem dechová cvičení (statická, dynamická, lokalizovaná), používá různé pomůcky, které pomáhají zlepšit zdravotní stav pacienta (fl utter apod.), podává mu instrukce nebo zadává různé úkoly. Sestra pak provádí hygienu dýchacích cest, manuálně pomáhá při vykašlávání, popřípadě kontroluje, zda a jak klient plní instrukce a úkoly, které mu zadal fyzioterapeut.

Vertikalizace, nácvik přesunů a chůze

Vertikalizace pacienta je důležitá z mnoha důvodů. Má pozitivní vliv na udržení správného tonu posturálních svalů, snižuje spasticitu a zabraňuje demineralizaci kostí. Pozitivně ovlivňuje psychický stav pacienta i jeho motivaci k další činnosti. Způsob, jakým vertikalizaci provádíme, se opět řídí podle diagnózy pacienta. Úkolem fyzioterapeuta je nacvičit s pacientem jednotlivé fáze vertikalizace a přesunů a zajistit dodání potřebných pomůcek.

Fyzioterapeut dále instruuje sestru, jakým způsobem tyto úkony provádět co nejšetrněji k pacientovi i vůči sobě, a informuje ji o pohybových schopnostech pacienta. Úkolem sestry pak je zajistit, aby byl pacient vertikalizován i během nepřítomnosti fyzioterapeuta. K úkolům sestry patří i posazení pacienta do křesla nebo do vozíku před podáváním jídla, zpět na lůžko jej ukládá pouze kvůli odpočinku.

Vedení k soběstačnosti

Fyzioterapeut se během terapie zaměřuje na nácvik ztracených nebo poškozených funkcí pacienta, ergoterapeut se je potom snaží zařadit do běžných denních činností. Fyzioterapeut také včas informuje sestru o dosažených schopnostech pacienta, aby mohla jeho soběstačnost včas a správně rozvíjet a v neposlední řadě i dosažené aktivity po pacientovi vyžadovat.

Pro skutečně kvalitní péči o pacienta je důležitá úzká a soustavná spolupráce, komunikace a respekt mezi jednotlivými odborníky, kteří se na ní podílejí. Jenom tak lze docílit toho, aby se pacient vrátil do života co možná nejdříve a v co nejlepší formě.

SOUHRN

Na fyzioterapeutické péči o klienta se podílí tým zdravotníků, který by měl spolupracovat a navzájem se doplňovat. Pouze tak se připraví dobrý terén pro uzdravení, nebo přinejmenším spokojenost pacienta. Vyzdvihuji zde několik nejdůležitějších činností (polohování, dechovou gymnastiku, vertikalizaci, vedení k soběstačnosti), na kterých by se měli podílet fyzioterapeut a sestra.

SUMMARY

Physiotherapy is provided by a team of health care workers that should cooperate and complement each other skills. Only this will prepare terrain for healing or at least patient’s satisfaction. In the article I point to a few most important activities (position changes, breathing exercises, verticalisation, self care training) that should be provided by both the physiotherapist and the nurse.

O autorovi: Jaroslava Hozáková, Oddělení rehabilitace, Krajská nemocnice Liberec (jarikh@seznam.cz)