Sportovcům na ZOH v Koreji by neměla hrozit zdravotní rizika

Shodli se na tom čeští lékaři na sympoziu na Seči. Pro členy výpravy vydají doporučení na očkování proti chřipce a meningitidě. „Kdo nebude v týmu očkován, tak nejede,“ prohlásil s nadsázkou šéf olympijské mise Martin Doktor. Důrazný apel vysloví ale na všechny členy výpravy včetně trenérů a funkcionářů. „Nemůžeme riskovat a zanášet nebezpečí nákazy,“ prohlásil Doktor.

Případná epidemie, jako například hrozba nákazou virem zika loni na OH v Riu, ale nehrozí. „Je to mírné pásmo a tropické horečky tak v zimním období nepřicházejí do úvahy,“ ujistila Hana Zelená z ostravské Národní referenční laboratoře pro arboviry. „Hrozí ale infekce dýchacího traktu, chřipka může řádit i v Koreji, takže doporučíme sportovcům i jejich doprovodu včasné očkování nejen na chřipku, ale také na virovou hepatitidu typů A a B,“ upozornila Zelená.

Podle jejích slov nehrozí ani případná nákaza japonskou encefalitidou, na kterou umírá až 30 procent pacientů. „To se týká pouze letních měsíců, v zimě to nehrozí,“ ujistila. Šéflékař českého týmu Jiří Neumann tak připravuje sérii očkování pro účastníky her na přelom září a října. „Bude to proti standardní chřipce a proti žloutence v tomto termínu, aby to mělo účinnost právě v únoru v průběhu her,“ prohlásil. „V tomto to bude jednodušší než v Riu s virem zika, byť to byla hodně nafouknutá bublina. Budeme apelovat na všechny, aby se nechali očkovat, a věřím, že budou mít rozum,“ prohlásil Doktor.

Lékaři nechtějí nic podcenit, připravují proto také plán na aklimatizaci na osmihodinový časový posun. „To může být problém, ale je to hodně individuální. Budeme tam muset přijet dřív. Modelů přípravy je však celá řada a budeme se tomu věnovat a konzultovat toto téma,“ řekl Neumann.